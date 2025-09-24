„Při návrhu jsme vycházeli z ducha 30. let, tedy z období, kdy byl činžovní dům postavený. Inspirací nám byl funkcionalismus, jeho čistota a praktičnost, ale také měkké zaoblené linie, které změkčují prostor a dodávají mu charakter,“ popisuje architektka Horych ze studia Atel!er.
Pro Brno je funkcionalismus velmi typický, vznikla zde spousta staveb, které dodnes patří ke špičkovým ukázkám této architektury. I proto jsou brněnští architekti na realizace v těchto domech velmi citliví.
Elegance minulosti, praktičnost současnosti
„Výrazným prvkem se stala zelená barva, připomínka dobové estetiky, která zároveň působí svěže a současně. Do tvarosloví jsme však nechali promluvit třeba i drážkování dvířek a výsuvné panely, elegantně skrývající spotřebiče na lince,“ vysvětluje Kateřina Horych.
A pokračuje: „Snažili jsme se tak propojit původní architektonický jazyk s dnešními požadavky na funkčnost a komfort, aby kuchyň působila přirozeně a byla nedílnou součástí celého domu.“
Zaoblené hrany, jemné drážky a pastelové tóny tak ctí ducha brněnského činžovního domu. Atmosféra meziválečné elegance zde zůstala, byla však citlivě přetvořená s ohledem na minulost i uživatelský komfort současnosti.
Architektka pečlivě řešila snadné užívání a praktičnost, proto jsou třeba boční skříňky doplněné vysouvacími panely, za nimiž našly své místo drobné kuchyňské spotřebiče, jsou tak rychle po ruce a stejně rychle mizí dovnitř skříněk. Pořádek je tak záležitostí jen několika sekund.
Odolné sklo
K uživatelskému komfortu patří například i skleněné pracovní desky, které studio Le bon, jemuž svěřila architektka realizaci kuchyně, začalo používat jako jedno z prvních v republice.
Skleněná pracovní deska je totiž velmi odolná, jak mechanicky, chemicky i tepelně, odolá teplotám až 250 °C, takže se na ni nemusíte bát odložit ani rozpálenou pánev. A samozřejmě se snadno a rychle udržuje.
Pracovní desky se vyrábějí z kaleného tvrzeného skla o tloušťce 10 až 12 milimetrů, takže jim neublíží ani důrazné naklepávání řízků. Mají matný povrch vytvořený speciálním chemickým leptáním, takže jsou velmi odolné vůči poškrábání a nezůstávají na nich ani nežádoucí otisky.
O autorce
Ing. arch. Kateřina Horych vystudovala Fakultu architektury VUT v Brně. Během studií absolvovala odbornou stáž v architektonické kanceláři Pinna Viardo v italském Janově a znalosti ohledně pasivních domů získávala ve Vize ateliéru. Po škole a praxi v brněnských kancelářích (Kuba Pilař architekti, atx architekti, Velek Velková Velek) v roce 2020 založila vlastní studio Atel!er.
Od roku 2021 je autorizovaným členem České komory architektů. Atel!er je kreativní kancelář na poli architektury a interiérového designu, aktuálně se zabývá obytnými stavbami, rekonstrukcemi a interiéry v soukromém, komerčním i veřejném prostoru.
Studio Le bon
Brněnské studio Le bon vzniklo už v roce 1996.
„Originalita a jedinečnost vznikají tam, kde věříte svému snu. Přesně na tom od roku budujeme naši značku. Originální, osobní a s citem pro detail. Jako v každém vztahu je výsledek naší práce založený na diskusi s našimi klienty, z nichž se často stávají přátelé. Společně objevujeme prostor, vybíráme materiály i ta nejlepší funkční řešení.“
Studio se zaměřuje na koupelnový a kuchyňský nábytek, ale nebrání se ani navrhování celých interiérů. Za svou práci získalo již několik cen.