Kuchyň ve starém domě v Brně dostala skleněné desky. Jsou totiž ideální

Autor:
Byt ve sto let starém domě si při zařizování zaslouží jiný přístup než novostavba. Respekt k době vzniku samotného domu je určitě na místě. To si uvědomovala i architektka Kateřina Horych při návrhu kuchyně.
Atmosféra meziválečné elegance v kuchyni zůstala, byla však citlivě přetvořená...

Atmosféra meziválečné elegance v kuchyni zůstala, byla však citlivě přetvořená s ohledem na minulost i uživatelský komfort současnosti. | foto: Archiv studia Le bon

Zaoblené hrany, jemné drážky a pastelové tóny ctí ducha brněnského činžovního...
Prcovní desky jsou z kaleného odolného skla, které se snadno udržuje.
„Výrazným prvkem se stala zelená barva, připomínka dobové estetiky, která...
Boční skříňky jsou doplněné vysouvacími panely, za nimiž našly své místo drobné...
9 fotografií

„Při návrhu jsme vycházeli z ducha 30. let, tedy z období, kdy byl činžovní dům postavený. Inspirací nám byl funkcionalismus, jeho čistota a praktičnost, ale také měkké zaoblené linie, které změkčují prostor a dodávají mu charakter,“ popisuje architektka Horych ze studia Atel!er.

Pro Brno je funkcionalismus velmi typický, vznikla zde spousta staveb, které dodnes patří ke špičkovým ukázkám této architektury. I proto jsou brněnští architekti na realizace v těchto domech velmi citliví.

Elegance minulosti, praktičnost současnosti

Výrazným prvkem se stala zelená barva, připomínka dobové estetiky, která zároveň působí svěže a současně. Do tvarosloví jsme však nechali promluvit třeba i drážkování dvířek a výsuvné panely, elegantně skrývající spotřebiče na lince,“ vysvětluje Kateřina Horych.

Po odchodu dětí si rodiče v Košicích dopřáli kuchyň podle svých představ

A pokračuje: „Snažili jsme se tak propojit původní architektonický jazyk s dnešními požadavky na funkčnost a komfort, aby kuchyň působila přirozeně a byla nedílnou součástí celého domu.“

Zaoblené hrany, jemné drážky a pastelové tóny tak ctí ducha brněnského činžovního domu. Atmosféra meziválečné elegance zde zůstala, byla však citlivě přetvořená s ohledem na minulost i uživatelský komfort současnosti.

Architektka pečlivě řešila snadné užívání a praktičnost, proto jsou třeba boční skříňky doplněné vysouvacími panely, za nimiž našly své místo drobné kuchyňské spotřebiče, jsou tak rychle po ruce a stejně rychle mizí dovnitř skříněk. Pořádek je tak záležitostí jen několika sekund.

Odolné sklo

K uživatelskému komfortu patří například i skleněné pracovní desky, které studio Le bon, jemuž svěřila architektka realizaci kuchyně, začalo používat jako jedno z prvních v republice.

Skleněná pracovní deska je totiž velmi odolná, jak mechanicky, chemicky i tepelně, odolá teplotám až 250 °C, takže se na ni nemusíte bát odložit ani rozpálenou pánev. A samozřejmě se snadno a rychle udržuje.

Kuchyň, která vás nadchne praktičností i nadčasovým designem

Pracovní desky se vyrábějí z kaleného tvrzeného skla o tloušťce 10 až 12 milimetrů, takže jim neublíží ani důrazné naklepávání řízků. Mají matný povrch vytvořený speciálním chemickým leptáním, takže jsou velmi odolné vůči poškrábání a nezůstávají na nich ani nežádoucí otisky.

O autorce

Ing. arch. Kateřina Horych vystudovala Fakultu architektury VUT v Brně. Během studií absolvovala odbornou stáž v architektonické kanceláři Pinna Viardo v italském Janově a znalosti ohledně pasivních domů získávala ve Vize ateliéru. Po škole a praxi v brněnských kancelářích (Kuba Pilař architekti, atx architekti, Velek Velková Velek) v roce 2020 založila vlastní studio Atel!er.

Od roku 2021 je autorizovaným členem České komory architektů. Atel!er je kreativní kancelář na poli architektury a interiérového designu, aktuálně se zabývá obytnými stavbami, rekonstrukcemi a interiéry v soukromém, komerčním i veřejném prostoru.

Srdce domu tvoří kuchyň, děti tady mají i kruhový objezd pro odrážedla

Studio Le bon

Brněnské studio Le bon vzniklo už v roce 1996.

„Originalita a jedinečnost vznikají tam, kde věříte svému snu. Přesně na tom od roku budujeme naši značku. Originální, osobní a s citem pro detail. Jako v každém vztahu je výsledek naší práce založený na diskusi s našimi klienty, z nichž se často stávají přátelé. Společně objevujeme prostor, vybíráme materiály i ta nejlepší funkční řešení.“

Studio se zaměřuje na koupelnový a kuchyňský nábytek, ale nebrání se ani navrhování celých interiérů. Za svou práci získalo již několik cen.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Z bývalé hospody mají parádní úsporné bydlení. Za energie platí 1 400 měsíčně

Bývalá hospoda postavená v roce 1905 si získala pana Vladimíra natolik, že se ji rozhodl navzdory prvotním protestům manželky přetvořit v rodinné bydlení. Z chátrající stavby vznikl dům s nízkou...

Ve Vraném mají dvoupodlažní dům za cenu pražské garsonky. A může se i zvětšit

Dům jako bílá kostka? Proč ne. Dvoupodlažní dřevostavba ve Vraném nad Vltavou je ukázkou modernistické architektury, která si nepotrpí na zbytečnosti. A jak říká autor domu, architekt Luka Križek:...

KVÍZ: Poznáte baroko, rokoko, secesi či brutalismus? Většina lidí tápe

Baroko, gotika, brutalismus… zní to jako kouzelnické zaklínadlo? V tom případě je tento kvíz přesně pro vás! Proklikejte se světem věží, oblouků a betonu a zjisti, jestli máte oko (a mozek) na...

Druhý domov na Kanárech. Co Veroniku a Pavla překvapilo a co museli řešit?

Veronika a Pavel si pořídili byt na Lanzarote na Kanárských ostrovech v době covidu-19. Apartmán si vyladili k dokonalosti a považují ho za druhý, i když maličký, domov za mořem. Co je na druhém...

Autora instagramového účtu Delniq nenachytáte, dům od něho je dokonalý

Navrhnout dům v centru obce, kde převažuje tradiční zástavba domů se sedlovými střechami, není vůbec jednoduché. Zejména když má vzniknout nejen rodinný dům, ale také prostor pro majitelčin...

Senzační třípodlažní loft v Praze. Vládne mu hrubý beton a nádherné schodiště

Naprosto atypický třípodlažní interiér loftu v developerském projektu na pražských Hřebenkách ukazuje, co umožní včasné zapojení architektů a vstřícný developer. Za návrhem stojí architekti Radka...

24. září 2025

Kuchyň ve starém domě v Brně dostala skleněné desky. Jsou totiž ideální

Byt ve sto let starém domě si při zařizování zaslouží jiný přístup než novostavba. Respekt k době vzniku samotného domu je určitě na místě. To si uvědomovala i architektka Kateřina Horych při návrhu...

24. září 2025

Bydlí na střeše auta v domku z překližky. Přestavba stála jen 61 tisíc

Seth z USA postavil konstrukci z překližky na zádi svého auta, izoloval ji a postupně proměnil v útulný prostor, kde se cítí jako doma. Rozhodl se pro tento krok před rokem. Svobodu oceňuje víc než...

23. září 2025

Ve Vraném mají dvoupodlažní dům za cenu pražské garsonky. A může se i zvětšit

Dům jako bílá kostka? Proč ne. Dvoupodlažní dřevostavba ve Vraném nad Vltavou je ukázkou modernistické architektury, která si nepotrpí na zbytečnosti. A jak říká autor domu, architekt Luka Križek:...

23. září 2025

Dům snů pro mladou rodinu. Díky fantastické proměně mají komfortní bydlení

Třípodlažní rodinný dům v pražských Čimicích prošel komplexní přestavbou podle návrhu ateliéru Plus One Architects. Za projektem stojí architektky Petra Ciencialová a Kateřina Průchová. Výsledkem je...

22. září 2025

Autora instagramového účtu Delniq nenachytáte, dům od něho je dokonalý

Navrhnout dům v centru obce, kde převažuje tradiční zástavba domů se sedlovými střechami, není vůbec jednoduché. Zejména když má vzniknout nejen rodinný dům, ale také prostor pro majitelčin...

22. září 2025

Z tmavého domku vzniklo fantastické bydlení. Stačilo pár dobře mířených zásahů

Ze zanedbaného dělnického domku na předměstí španělského města Cartagena vytvořili architekti z ateliéru meii estudio skvělé bydlení. Vsadili na minimální, ale přesně cílené zásahy. Výsledek působí...

21. září 2025

Jak se bydlí ve srubu. Příběhy roubenek a dřevostaveb z masivu

Advertorial

Sny o vlastním bydlení bývají různé, ale pro ty, kteří milují přírodu a teplo domova, má své neopakovatelné kouzlo masivní dřevo. Ať už jde o klasický kanadský srub, tradiční roubenku, nebo moderní...

20. září 2025

Z hrůzy v pražských Hlubočepích je restaurace s neuvěřitelnou atmosférou

Bylo to místo spíš děsivé než přitažlivé: zanedbaný trakt starého činžáku, k tomu dvě zchátralé stavbičky… Jenže místní patrioti viděli i v této hrůze velký potenciál. A dočkali se. Dnes si užívají...

20. září 2025

Vykradené sklepy v paneláku. SVJ nalákalo zloděje, ti šli bez problémů krást

Premium

Bydlím v panelovém domě s SVJ. Odhlasovali jsme si rekonstrukci vnitřních prostor. K tomu bylo nutné odemknout bezpečnostní dveře ke sklepům a kóje vyklidit. SVJ bohužel tuto informaci vylepilo na...

19. září 2025

V „maršmelounu“ v centru Prahy si můžete pronajmout byt 3+kk za 68 tisíc

Jen stavba málokterého domu vzbudila v Praze v posledních letech tolik emocí. Bytový dům od architekta Zdeňka Fránka v blízkosti Anežského kláštera, na počátku přezdívaný „maršmeloun“, se však...

19. září 2025

KVÍZ: Poznáte baroko, rokoko, secesi či brutalismus? Většina lidí tápe

Baroko, gotika, brutalismus… zní to jako kouzelnické zaklínadlo? V tom případě je tento kvíz přesně pro vás! Proklikejte se světem věží, oblouků a betonu a zjisti, jestli máte oko (a mozek) na...

vydáno 19. září 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.