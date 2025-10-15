Tato indukční deska reprezentuje všechny trendy, kterými se spotřebiče v kuchyni dnes ubírají. Je nenápadná, ale přitahuje pozornost. Neodráží paprsky světla, ani na ní neulpívají otisky prstů. Technologie SenseBoil se spolehlivě stará o to, aby nedošlo při varu polévky, mléka či jakékoli další tekutiny k překypění.
Cákli jste si na desku nešikovně sami? Patentem chráněný keramizovaný povrch lze na rozdíl od věčně špinavých a mastných hořáků plynu či klasické sklokeramické desky vyčistit jen pár krouživými pohyby. Ano, přitlačit můžete! Stejně jako použít jinak zapovězený tekutý písek, třeba Cif nebo hrubou modrou houbičku. Deska je totiž téměř nepoškrabatelná.
Jak to funguje? Speciální patentovaný keramizovaný povrch (pod mikroskopem byste viděli, že není rovná), má mikroskopické jamky, do kterých případné nečistoty zapadnou a „ztupí“ se dřív, než je někdo „roztáhne“ po ploše.
Indukční varná deska nabízí nejbezpečnější a nejrychlejší vaření
Minimalismus dotažený na maximum
Na indukci dnes vaří většina šéfkuchařů v moderních restauracích. Princip tohoto superrychlého, bezpečného a přesného ohřevu je sice známý přes 100 let, ale i oni si museli počkat. Opravdu funkční reprezentanti indukce se objevili až před pár desetiletími.
A léta šlo o přístroje, které odrazovaly vysokou cenou. Pár „na pohled neviditelných“ plotýnek stávalo hodně přes 20 i 30 tisíc korun. Kromě nezpochybnitelných výhod přinesly do domovů svých nových majitelů i „dětské neduhy“. Stačilo na ně vysypat hrubozrnnou sůl a při pohybu dna hrnců se ošklivě a nenávratně poškrábaly. Totéž platilo o nerezových okrajích, o které jste se mohli i spálit.
Obojí změnila indukce Electrolux SaphirMatt s až 4x vyšší odolností proti škrábancům, která žádný rámeček nemá. Předvádí všechny klady tohoto typu ohřevu a posunuje je dál.
Kdo vítězí v závodě nejrychlejších
Jak přivézt do varu nejrychleji litr vody? Většina k tomu používá varnou konvici, ale opravdovou F1 je indukce. „Dá“ to do dvou minut, rychleji než konvice a zhruba dvakrát rychleji než plyn. Navíc nedochází k žádné tepelné ztrátě ani výparům do ovzduší. Měděné cívky všem zvědavým očím ukryté pod vrchním sklem totiž ohřívají jen a pouze dno hrnce.
Funguje to na principu magnetického pole mezi nádobou a cívkou. Jedinou podmínku je, aby bylo nádobí feromagnetické, což si ověříte tak, že na něm drží magnet. Jde tak o nejúspornější ohřev, nemluvě o tom, že lze volně spojovat menší plotýnky do velkých varných zón, ideálních například pro velký oválný pekáč. Jakmile jej z plotýnky sejmete, automaticky se v krátké době vypne. Jste-li zapomnětliví či býváte-li roztržití, je to k služba nezaplacení.
Jednoduchost, praktičnost, nadčasovost
Nová indukční varná deska SaphirMatt představuje výrobek postavený na úctě k přírodě i dalších pro Skandinávii typických hodnotách. Tak ji na „předváděčce“ pro vybrané evropské novináře a influencery v Laponsku nadšeně popisoval Thomas Gardner, jeden z vedoucích pracovníků oddělení designu švédského Electroluxu. Sám ji má doma a vaří na ni, byť jde o jeden ze starších vývojových prototypů.
U firmy je zaměstnaný deset let a možnost aktivně se podílet na zlepšování velkých spotřebičů, které mají skutečně velký dopad, a to celosvětově, mu dává pocit naplnění. Moderní indukci navíc přirovnává k elektromobilitě.
Jak si usnadnit vánoční pečení a vaření s praktickými pomocníky
„Existuje hodně lidí, kteří nedají dopustit na spalovací motory, ale i oni jsou překvapeni obrovskou rychlostí a akcelerací elektro aut,“ říká. Navíc je indukce podobně tichá, čistá, super rychlá.
A na čem nyní víc než 100 inženýrů a návrhářů v oddělení designu pracuje? Hlavně na novém druhu konektivity v kuchyni. Pomocí AI aplikace se přístroj ideálně nastaví, ale současně se vás zeptají, zda si nechcete oblíbený recept nějak upravit, optimalizovat.
„Posunuli jsme se tak dopředu, že vyrábíme kosmické rakety, ale prodáváme je lidem, kteří mají většinou jen řidičský průkaz,“ konstatuje Thomas Gardner pro iDNES.cz s nadsázkou. A dodává, že teprve až se technika a lidé naučí komunikovat na nové úrovni, respektovat se a vzájemně od sebe učit, bude to „obrovský krok vpřed“.
Ocenění
Indukční deska Electrolux SaphirMatt+ získala ocenění Red Dot: Best of the Best (nejvyšší ocenění v rámci Red Dot Award: Product Design) a také ocenění iF Design Award. Tyto ceny vyzdvihly jedinečný design a inovativní vlastnosti skla SaphirMatt+, které je první svého druhu na světě, nabízí vysokou odolnost proti poškrábání a kombinuje estetickou eleganci s funkčností.
