První indukční varná deska, která snese hrubé zacházení i hrubou sůl

Petr Tůma
Přídavné slovo „plochá“ nepatří k těm zvlášť sexy. Ale s indukčními varnými deskami je přirozeně spojena. Změnit plochost na přitažlivost tak vyžaduje víc než jen kreativitu. Podařilo se to až značce Electrolux. Skoro šest let pracovala na spotřebiči SaphirMatt, než jej až z dalekého Laponska konečně „vypustila“ do světa.
Tradičně je pro varné desky nebezpečná vysypaná sůl, skleněný povrch snadno...

Tradičně je pro varné desky nebezpečná vysypaná sůl, skleněný povrch snadno poškrábe. | foto: Petr Tůma

Zkouška „na živo“ dopadla pro desku na výbornou. Škrábance nebyly.
Technologie SenseBoil se spolehlivě stará o to, aby nedošlo při varu polévky,...
Thomas Gardner vysvětluje fungování oceněné novinky. Novináři bývají...
Thomas Gardner vysvětluje fungování oceněné novinky.
21 fotografií

Tato indukční deska reprezentuje všechny trendy, kterými se spotřebiče v kuchyni dnes ubírají. Je nenápadná, ale přitahuje pozornost. Neodráží paprsky světla, ani na ní neulpívají otisky prstů. Technologie SenseBoil se spolehlivě stará o to, aby nedošlo při varu polévky, mléka či jakékoli další tekutiny k překypění.

Cákli jste si na desku nešikovně sami? Patentem chráněný keramizovaný povrch lze na rozdíl od věčně špinavých a mastných hořáků plynu či klasické sklokeramické desky vyčistit jen pár krouživými pohyby. Ano, přitlačit můžete! Stejně jako použít jinak zapovězený tekutý písek, třeba Cif nebo hrubou modrou houbičku. Deska je totiž téměř nepoškrabatelná.

Jak to funguje? Speciální patentovaný keramizovaný povrch (pod mikroskopem byste viděli, že není rovná), má mikroskopické jamky, do kterých případné nečistoty zapadnou a „ztupí“ se dřív, než je někdo „roztáhne“ po ploše.

Indukční varná deska nabízí nejbezpečnější a nejrychlejší vaření

Minimalismus dotažený na maximum

Na indukci dnes vaří většina šéfkuchařů v moderních restauracích. Princip tohoto superrychlého, bezpečného a přesného ohřevu je sice známý přes 100 let, ale i oni si museli počkat. Opravdu funkční reprezentanti indukce se objevili až před pár desetiletími.

A léta šlo o přístroje, které odrazovaly vysokou cenou. Pár „na pohled neviditelných“ plotýnek stávalo hodně přes 20 i 30 tisíc korun. Kromě nezpochybnitelných výhod přinesly do domovů svých nových majitelů i „dětské neduhy“. Stačilo na ně vysypat hrubozrnnou sůl a při pohybu dna hrnců se ošklivě a nenávratně poškrábaly. Totéž platilo o nerezových okrajích, o které jste se mohli i spálit.

Obojí změnila indukce Electrolux SaphirMatt s až 4x vyšší odolností proti škrábancům, která žádný rámeček nemá. Předvádí všechny klady tohoto typu ohřevu a posunuje je dál.

Kdo vítězí v závodě nejrychlejších

Jak přivézt do varu nejrychleji litr vody? Většina k tomu používá varnou konvici, ale opravdovou F1 je indukce. „Dá“ to do dvou minut, rychleji než konvice a zhruba dvakrát rychleji než plyn. Navíc nedochází k žádné tepelné ztrátě ani výparům do ovzduší. Měděné cívky všem zvědavým očím ukryté pod vrchním sklem totiž ohřívají jen a pouze dno hrnce.

Funguje to na principu magnetického pole mezi nádobou a cívkou. Jedinou podmínku je, aby bylo nádobí feromagnetické, což si ověříte tak, že na něm drží magnet. Jde tak o nejúspornější ohřev, nemluvě o tom, že lze volně spojovat menší plotýnky do velkých varných zón, ideálních například pro velký oválný pekáč. Jakmile jej z plotýnky sejmete, automaticky se v krátké době vypne. Jste-li zapomnětliví či býváte-li roztržití, je to k služba nezaplacení.

Jednoduchost, praktičnost, nadčasovost

Nová indukční varná deska SaphirMatt představuje výrobek postavený na úctě k přírodě i dalších pro Skandinávii typických hodnotách. Tak ji na „předváděčce“ pro vybrané evropské novináře a influencery v Laponsku nadšeně popisoval Thomas Gardner, jeden z vedoucích pracovníků oddělení designu švédského Electroluxu. Sám ji má doma a vaří na ni, byť jde o jeden ze starších vývojových prototypů.

U firmy je zaměstnaný deset let a možnost aktivně se podílet na zlepšování velkých spotřebičů, které mají skutečně velký dopad, a to celosvětově, mu dává pocit naplnění. Moderní indukci navíc přirovnává k elektromobilitě.

Jak si usnadnit vánoční pečení a vaření s praktickými pomocníky

„Existuje hodně lidí, kteří nedají dopustit na spalovací motory, ale i oni jsou překvapeni obrovskou rychlostí a akcelerací elektro aut,“ říká. Navíc je indukce podobně tichá, čistá, super rychlá.

A na čem nyní víc než 100 inženýrů a návrhářů v oddělení designu pracuje? Hlavně na novém druhu konektivity v kuchyni. Pomocí AI aplikace se přístroj ideálně nastaví, ale současně se vás zeptají, zda si nechcete oblíbený recept nějak upravit, optimalizovat.

„Posunuli jsme se tak dopředu, že vyrábíme kosmické rakety, ale prodáváme je lidem, kteří mají většinou jen řidičský průkaz,“ konstatuje Thomas Gardner pro iDNES.cz s nadsázkou. A dodává, že teprve až se technika a lidé naučí komunikovat na nové úrovni, respektovat se a vzájemně od sebe učit, bude to „obrovský krok vpřed“.

Ocenění

Indukční deska Electrolux SaphirMatt+ získala ocenění Red Dot: Best of the Best (nejvyšší ocenění v rámci Red Dot Award: Product Design) a také ocenění iF Design Award. Tyto ceny vyzdvihly jedinečný design a inovativní vlastnosti skla SaphirMatt+, které je první svého druhu na světě, nabízí vysokou odolnost proti poškrábání a kombinuje estetickou eleganci s funkčností.

Nákupy OnaDnes 13.-19. 10. 2025
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Geniálně vyřešili dům na malém pozemku, s parkovacím stáním působí lehce

Rodinný dům na malém pozemku představuje ideální příklad kompaktního a praktického bydlení, které klade důraz na jednoduchost a nadčasovost. Dostupné pozemky se neustále zmenšují, a tak je třeba...

Helena Vondráčková nachází klid na hausbótu. S manželem ho stále zušlechťují

Oblíbená zpěvačka Helena Vondráčková nás vpustila na návštěvu do svého hausbótu. Už pěknou řádku let si nedaleko Prahy vychutnává nejen klid a relaxaci, ale i vyjížďky lodí, která kotví hned vedle....

Úžasná proměna domu z 80. let v Chřibské s kouzelnou knihovnou a krbem

Na severu Čech, v bezprostřední blízkosti potoka a obklopen zelení, prošel rekreační dům v Chřibské kompletní proměnou. Architekti Pavel Nový a Vít Svoboda z 0,5 Studia se ujali rekonstrukce objektu...

Zády k zástavbě, tváří k lesu. Vila u Prahy, která skutečně chrání své majitele

Rodinný dům na okraji obce u Prahy reaguje na měnící se krajinu. Architekt jej vědomě otočil od budoucí zástavby směrem k lesu a intimní zahradě, která se kaskádovitě zvedá a vrcholí koupacím...

Mezonet v Nuslích byste po rekonstrukci nepoznali, je to skvělý šok

Mladý manželský pár zvažoval pořízení většího bytu, už kvůli svému čtyřnohému parťákovi. Nakonec však zůstali tam, kde to mají rádi, v pražských Nuslích. Místo stěhování investovali do kompletní...

Roubenka jako z pohádky vyrostla na okraji Beskyd. Majiteli byla osudem souzená

Říká se, že náhody neexistují. Za vším stojí osud. A tato kouzelná roubenka na okraji Beskyd byla svému majiteli Honzovi skutečně souzená. A přestože ji postavil jako chalupu pro sebe a svou rodinu,...

15. října 2025

První indukční varná deska, která snese hrubé zacházení i hrubou sůl

Přídavné slovo „plochá“ nepatří k těm zvlášť sexy. Ale s indukčními varnými deskami je přirozeně spojena. Změnit plochost na přitažlivost tak vyžaduje víc než jen kreativitu. Podařilo se to až značce...

15. října 2025

Tepelné ostrovy mění města v pece. Řešením jsou střechy plné života

Ve spolupráci

Meteorologové varují, že vlny veder budou delší a častější. Města proto hledají řešení, jak rozpáleným ulicím a budovám do budoucna ulevit, a tím zajistit vyšší kvalitu života obyvatel.

14. října 2025  13:42

Mezonet v Nuslích byste po rekonstrukci nepoznali, je to skvělý šok

Mladý manželský pár zvažoval pořízení většího bytu, už kvůli svému čtyřnohému parťákovi. Nakonec však zůstali tam, kde to mají rádi, v pražských Nuslích. Místo stěhování investovali do kompletní...

14. října 2025

Z uličky hrůzy plné odpadků je oáza květin. Místním trvala proměna pět let

Sousedé v anglickém Manchesteru proměnili špinavou uličku plnou vyhozených věcí a potkanů za svými domy v zelenou oázu s rostlinami a živočichy.

14. října 2025

Zády k zástavbě, tváří k lesu. Vila u Prahy, která skutečně chrání své majitele

Rodinný dům na okraji obce u Prahy reaguje na měnící se krajinu. Architekt jej vědomě otočil od budoucí zástavby směrem k lesu a intimní zahradě, která se kaskádovitě zvedá a vrcholí koupacím...

13. října 2025

Padesát let stará chata vás zaskočí. Její tvůrce byl vlastně geniální

Když otec Bjørna a Toma postavil v roce 1972 funkcionalistickou přímořskou chatu s neuvěřitelným panoramatickým výhledem v Larviku, netušil, jak svým synům „zamotá“ hlavu více než 5o let poté....

13. října 2025

Největší selhání statiky v dějinách USA. Na parketě zemřelo 114 lidí

Datum 17. července bude ve státě Missouri vždy zapsáno jako černý pátek. Roku 1981 tu nekrachovala burza, ale interiérové konstrukce uvnitř hotelu Hyatt Regency. V Kansas City, ani jinde ve Státech,...

12. října 2025

Geniálně vyřešili dům na malém pozemku, s parkovacím stáním působí lehce

Rodinný dům na malém pozemku představuje ideální příklad kompaktního a praktického bydlení, které klade důraz na jednoduchost a nadčasovost. Dostupné pozemky se neustále zmenšují, a tak je třeba...

11. října 2025

Intervence u Panny Marie Vítězné. Jak se Pleskotovi podařily úpravy před Pražským Jezulátkem?

Pro mnoho návštěvníků Prahy je Jezulátko hlavním cílem návštěvy našeho hlavního města; však má také mít zázračnou moc. Okolí jeho sídla, kostela Panny Marie Vítězné, se dočkalo zdařilé úpravy.

10. října 2025  13:32,  aktualizováno  13:32

Rekordy padaly i bez vln veder. Jak se připravit na horkou budoucnost

Ve spolupráci

Představte si ten rozdíl: zatímco ve stínu je třicet, na přímém slunci se asfalt může rozpálit až na 60 stupňů! Přitom stromy dokážou teplotu o několik stupňů snížit.

10. října 2025  6:38

Influencerka strávila noc na veřejných toaletách. Byla nadšená elegancí

Britská influencerka Molly Thompsonová z Yorkshiru zaplatila 130 liber (v přepočtu 3 658 korun) za noc v bývalých veřejných toaletách přestavěných na miniaturní apartmán v Oxfordu.

10. října 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.