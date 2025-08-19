„Zásadní je plánování,“ míní Tomáš Heřman ze společnosti RAKO. Výhodou paneláků je, že příčky bývají často nenosné. To dovolí dispozici vyčistit, propojit místnosti a znova vybudovat úměrně současnému komfortu.
„Pozitivní vliv na vzdušnost interiéru může mít také dobře zvolená podlaha. Vhodná je velkoformátová dlažba, kterou lze pokládat s minimální spárou a dosahovat tak homogenního vyznění podlahy,“ říká Tomáš Heřman. A zdůrazňuje: „Díky velkým formátům se prostor opticky zvětší.“
Navíc lze díky dlaždicím sjednotit jednotlivé zóny bytu včetně koupelny. Odolnost a praktičnost keramických obkladů je léty prověřená.
Rekonstrukce koupelny po třiceti letech: místo karmy má kotel nad hlavou
Pomůže vizualizace i způsob pokládky
Realitou sídlišť jsou malé koupelny. Dobře promyšlená přestavba i na malé ploše změní koupelnu v příjemné místo pro hygienu a relaxaci a vygeneruje i úložné prostory.
„Díky omezenému prostoru hraje roli každý centimetr. Vyplatí se nechat si udělat vizualizaci a návrh koupelny ve specializovaných prodejnách. Jen tak lze získat celkovou představu o budoucí koupelně,“ říká Tomáš Heřman.
A doplňuje. „Kompetentní lidé vám pomohou s výběrem, orientací i způsobem pokládky, začleněním nábytku a sanity. Vertikální orientace velkých obdélníkových formátů bude na stěně působit dynamicky, zatímco horizontální atmosféru zklidní. Nízký strop, častý v koupelnách panelových domů, opticky zvýšíte, použijete-li obdélníkové obklady vertikálně. Na pohled se tak zvýší prostor mezi podlahou a stropem.“
Občas se vyplatí přesunout koupelnu do zcela jiného místa, než byla původně. A jak přivést a odvést vodu? Posloužit může potrubí vedené v podhledu, zatímco odpad je možné čerpat domácím čerpadlem odpadních vod, třeba do instalační šachty za WC.
„I když bude všechno perfektně připravené a nedojde k nějaké komplikaci, je na rekonstrukci panelákové koupelny potřeba minimálně deset pracovních dní, teprve pak lze dodržet technologické postupy a garantovat kvalitní provedení,“ říká s přesvědčením Jiří Wagner ze společnosti Wagner - Topení, která má za sebou velkou řadu rekonstrukcí.
Po rekonstrukci mají i v paneláku koupelnu s oknem a dostatek prostoru
Čas chybět nesmí, některé věci prostě nelze uspěchat. Typickým příkladem je aplikace hydroizolace do sprchového koutu. Musí být dvě vrstvy. První se nechá zaschnout několik hodin, teprve pak může přijít druhá vrstva.
„Do rohů se používají speciální těsnící pásky se šířkou 80 milimetrů, které se zatlačí do druhé vrstvy hydroizolace. Jen tak máte jistotu, že v rozích nevzniknou mikrotrhlinky, kam by se mohla dostat voda. Vyloučíte protékání vody ve zlomech,“ upozorňuje Tomáš Heřman ze společnosti RAKO. Jak dlouho bude hydroizolace schnout, není přitom jednoznačně dané, záleží také na velikosti prostoru, na odvětrání, vlhkosti i teplotě.
Máte pocit, že se váš panelák neustále „klepe“? Pak u obkladů nepodceňte použití takzvaného provazce v rozích u podlahy i u svislých stěn, kde je takzvaná pružná spára ze silikonu nebo polyuretanu.
„Provazce s průměrem šest milimetrů se zatlačí do spáry, slouží k tomu, aby se nespojil třeba silikon s betonem a ´nepřicucnul se´ k podlaze a nepracoval s ní. Spára by mohla přestat pružit a popraskat, pak hrozí zatékání vody,“ upozorňuje Tomáš Heřman.
Pečlivý výběr
Z průzkumů se ví, že v tuzemských koupelnách obklady zůstávají průměrně dvacet let, volbu konkrétní barvy, dekoru i velikosti se proto vyplatí opravdu zvážit. Architekt Janků, který se na koupelny specializuje, varuje: „Platí, že po pěti letech vás výrazný dekor zpravidla omrzí...“
Zvážit je třeba i použití kamenických rohů, které nahrazují ukončovací lišty, a dalších doplňků, které vyžadují vrtání či další úpravy. Samolepicí háčky na ručníky a podobně nic neřeší, pokud není obkladačka dokonale rovná, pak na ně zapomeňte. Nedrží. Ani silikonové lepidlo nemusí problém vyřešit, zejména pokud na háček věšíte objemné osušky. Přivrtat věšák na ručník může vyžadovat diamantovou korunku chlazenou vodou. Tedy profi nářadí.
Pomocí vodního paprsku lze sice vyříznout téměř cokoliv, jen musíte počítat s tím, že řezání slinuté dlažby s tloušťkou 10 mm touto technologií vás může přijít i na tisíce.
„U sprchového koutu bylo potřeba do dvou dlaždic vyříznout přibližně 8 mm široký průřez pro sklo a hranu soklu dokončit kamenickým rohem. Cena byla 4,5 tisíce,“ popisuje majitelka koupelny. Do ceny se totiž promítá i nastavení takzvané 3D hlavy, což rozhodně není záležitost na pár sekund. Málokterá menší stavební firma totiž tuto technologii vlastní, práci musí zadat specialistům.
Nutné je také dát si pozor na nerovné stěny . Pomoci může vyrovnávací stěrka, která bývá schopná vyrovnat rozdíly v rovinnosti stěny až do 15 mm v jedné vrstvě. Když i poté zůstávají na stěně nerovnosti, nezbývá než dorovnat stěnu dalšími vrstvami.
V bytě 3+1 vykouzlil architekt i koupelnu s oknem a malou pracovnu
Hladká proměna koupelny
Než začnete se změnami, rozmyslete si, co od výsledku očekáváte a jaké finanční prostředky do rekonstrukce vložíte. Zásadní je rozsah modernizace koupelny, zda bude částečná či kompletní.
Zbavení se jádra nadobro je dnes běžnou úpravou pomocí klasických zdicích materiálů jako je pórobeton. Lze jít i suchou cestou s využitím sádrokartonu nebo čím dál více používaných XPS konstrukčních desek.
Ty jsou vynikající na obezdívku kolem vany. Speciálně naříznutou konstrukční deskou rychle vytvoříte obezdívku bez zbytečného odpadu, který by vám zbyl po pórobetonu. Mezi umakartovou stěnou a panelem většinou zbývá nevyužitý prostor a centimetry navíc. Kromě sanitárního vybavení je nutné dokonale připravit podklad pro pokládku keramické dlažby a obkladů, výmalbu a dveře včetně zárubní. Součástí rozpočtu bude úklid, odvoz a likvidace odpadu.
Komfort bez omezení
Při rekonstrukci se nejčastěji diskutovaným tématem stává volba vany, či bezbariérového sprchového koutu z keramických dlaždic. Výsledek se odvíjí od velikosti daného prostoru a napojení na odpadní potrubí. Sprchový kout přinese centimetry navíc.
Dlaždice jsou do sprchového koutu jako stvořené: disponují výbornou odolností, výběrem protiskluzných povrchů, snadno se udržují. Můžeme zde použít bezbariérové keramické tvarovky nebo sokly s takzvaným požlábkem, které nahradí ostré hrany, sníží riziko úrazu při sprchování a usnadní údržbu.
Pokud nejste příznivci obkladů, můžete zvolit i betonepox. Tato velmi tvrdá epoxidová stěrka je totiž i bez lakování (doporučuje se CC-PU ochranná vrstva laku v matném provedení) odolná vůči vodě, dokonce i proti mořské. Lak se používá na podlahách pro zvýšení čistitelnosti povrchu.
Nepleťte si však tuto stěrku s klasickou betonovou stěrkou, kde se může dostat voda pod lak a začít vzlínat. Po „mapách“ přicházejí puchýřky a pak se betonová stěrka začne pravděpodobně loupat.