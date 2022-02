Rekonstrukce koupelny po třiceti letech: místo karmy má kotel nad hlavou

Vzhled koupelny odpovídal době přibližně před třiceti lety, kdy ji tehdy mladý manželský pár zrekonstruoval a zařídil podle svých představ a hlavně tehdejší nabídky na trhu. Od té doby zůstala v původním stavu, vyměnila se pouze stará karma za novější typ.

Už před rekonstrukcí před 30 roky museli řemeslníci zapustit zčásti vanu do zdi, aby se vedle ní vešlo i umyvadlo.

Majitelka Klára, která byt užívá už sama, se v loňském roce rozhodla pro razantní změnu. Netušila však, že narazí na celou řadu problémů jak před rekonstrukcí, tak během ní.

Své představy musela korigovat: nejdříve upustila od dřevěné podlahy a rozhodla se dát přednost dlažbě s dekorem dřeva. Pak vzdala i kombinaci bílých obkladů s obkladačkami s výrazným dekorem s převládající modrou barvou připomínající Toskánsko a moře. K němu a Itálii má totiž velmi vřelý vztah.

Hlavní změna oproti plánu však byla úplně v něčem jiném. Po konzultaci se stavební firmou Wagner Instalace se rozhodla pro radikální řešení: místo karmy zvolila plynový kondenzační kotel Naneo EMC-S De Dietrich, který se díky malým rozměrům podařilo umístit nad sádrokartonový podhled.

Až si majitelka našetří na nové radiátory (v bytě 2 + 1 topí zatím kamny wafkami), postačí jednoduchá instalace bez jakýchkoliv zásahů v koupelně. Kotel je sice už nyní „obojetný“, zatím se však stará jen o teplou vodu a otopný žebřík v koupelně.

Plánování i do budoucna

V koupelně s rozměry 230 × 155 cm se muselo pečlivě počítat s každým centimetrem, „volno“ bylo jen směrem nahoru. „Pryč musely všechny ‚rožky’, pod nimiž byly vedené rozvody a které kazily dojem z celé koupelny, trubky se musely zasekat do zdí. Problém byl i s omítkami, jakmile jsme se jich dotkli, půl koupelny spadlo. Z estetického hlediska jsme doporučili pořízení zabudované mělké skříňky se zrcadlovými dvířky místo polic, truhlář ji vyrobil přesně na míru,“ vypočítává Jiří Wagner, s čím se jeho firma potýkala.

Dvířka do podhledu, kde je umístěný kotel.

Nejzásadnější změnu v koupelně vlastně nevidíte, kotel Naneo S od značky De Dietrich je umístěný nad sádrokartonovým podhledem, kam je přístup díky dvířkům.

Manipulace s kotlem je velmi jednoduchá, je už přednastavený a než se bude připojovat topení, nebude potřeba žádný zásah. Dostat se k němu lze snadno zvládnout s pomocí schůdků.

Kotel má tepelný výkon pro vytápění 6,1 až 24,8 kW, což by stačilo nejen pro vytápění tohoto bytu 2 + 1, ale i pro rodinný domek. „Máme to už vyzkoušené u jiných realizací včetně rodinných domů, klidně zvládne sedm velkých radiátorů a otopné žebříky k tomu. Skvělé jsou jeho malé rozměry, mohl by být umístěný třeba i na toaletě, která má hloubku kolem 1,5 m, kde by se zadní stěna řešila třeba s pomocí systému Duofix,“ radí Jiří Wagner. Kotel má totiž rozměry pouze 54 × 36,8 × 36,4 cm (v × š × h) a nízkou hmotnost.

Truhlář vyřešil i bílou niku nad toaletou.

Pořízení kotle samozřejmě znamenalo nové vyvložkování komínu neboli montáž komínové vložky, včetně revize plynu a komínu.

Na designu záleží

Klára opustila vizi „toskánské“ koupelny, ale zcela se své představy dřeva a modré barvy nevzdala. Nakonec se rozhodla pro variantu v podobě obkladů z řady Spectra (30 × 60 cm), slinuté dlažby Saloon (20 × 120 cm) v dekoru dřeva doplněné bílým obkladem ve formátu 30 × 60 cm, vše z nabídky značky RAKO.

„Jsem ráda, že jsem si nevybírala obklady jen na internetu. V reálu barvy i struktury vypadaly trochu jinak, navíc se mi v showroomu MK ve Stodůlkách maximálně věnovali a uměli poradit, třeba včetně doporučení, které obklady či dlažba se lépe čistí.“

Obklady Spectra (RAKO) působí veselým dojmem a koupelnu opticky zvětšují. Nehrozí, že by se časem okoukaly, jak tomu bývá u obkladu s výrazným dekorem.

Návrh a kladečský plán už Klára nechala na designérech společnosti RAKO, přece jen spočítat množství obkladů i „chemie“ je vždy lepší nechat na specialistech.

Ke světlým obkladům zvolila Klára sanitu a koupelnové doplňky opět o tuzemského výrobce, Ravaku.

„V karlínském showroomu jsem strávila jedno sobotní dopoledne. Nikdo na mě nespěchal, v klidu jsem si vybrala vše, co jsem potřebovala. Odolala jsem i tlaku kamarádky, která preferuje sprchový kout, ale já prostě miluji relaxaci ve vaně. I proto jsem si vybrala vanu Vanda II z litého akrylátu, která má ergonomické tvarování okrajů a příjemný sklon v zádové části.“

Jejím autorem je Kryštof Nosál, od něhož je ostatně i umyvadlo z litého mramoru z řady Moon na desku, která získala řadu ocenění za design.

Obklady Spectra (RAKO) působí veselým dojmem a koupelnu opticky zvětšují. Nehrozí, že by se časem okoukaly, jak tomu bývá u obkladu s výrazným dekorem.

Pár týdnů po dokončení si svou novou koupelnu Klára opravdu užívá. Je ráda, že stihla rekonstrukci ještě před tím, než se začaly zvyšovat ceny za stavební materiály i další vybavení. Na kotel by měla získat i dotaci v rámci programu Nová zelená úsporám.