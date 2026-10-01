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Proměna v Letňanech po 20 letech. Z retro koupelny je moderní oáza pro čtyři

Alena Řezníčková
Paneláková koupelna sloužila čtyřčlenné rodině dvacet let. Postupně jí ale přestávala stačit. Koupelna v pražských Letňanech už prostě potřebovala více úložného prostoru, modernější vzhled, snadnější údržbu i užívání.

Zatímco barevnost i design si zvolili majitelé podle svého vkusu, jednu věc změnit nemohli, a to omezený prostor. To bohužel dispozice bytu vylučovala. Proto veškerý výběr nového vybavení směřoval k tomu, aby koupelna působila větším a prostornějším dojmem. A také nabídla více odkládacích ploch a úložných prostor.

Výrazné oranžové obklady a sprchový kout, do něhož se vstupovalo až po náročném „výstupu“, tak nahradily světlé velkoformátové obklady a dlažby, ale také minimalistický design vybavení. Útulnost pak interiéru dodala kombinace neutrálních šedých tónů s keramickým obkladem s dekorem dřeva.

Nadčasový design a praktičnost

Vybavení celé koupelny zvolili majitelé kompletně od české značky Jika, jejíž designéři velmi dobře vědí, s jakými problémy se potkávají uživatelé malých panelákových koupelen. Produkty této značky byly použité i na toaletě, aby na sebe obě místnosti přirozeně navazovaly a vizuálně vytvořily propojený celek.

Koupelna byla navržena s ohledem na komfort čtyřčlenné rodiny. Vedle praktického členění úložných prostor a odkládacích ploch, které v původní koupelně zcela chyběly, byl při výběru kladen důraz na produkty šetřící vodu.

Koupelna po rekonstrukci získala moderní vzhled i dostatek úložného prostoru. Obklad v dekoru dřeva je keramický.
Původní toaleta
Vstup do sprchového koutu byl stejně vysoký jako do vany.
Termostatická baterie je vybavena funkcí Safety stop, která zaručuje stálou teplotu vody. Díky tlačítku EcoStop pak dokáže regulovat průtok vody a ušetřit tak až 50 %.
Původní koupelna
16 fotografií

To platí jak o toaletě s tichým a úsporným splachováním (tento systém využívá kónického tvaru mísy k vytvoření vodního víru, který prostor dokonale opláchne při minimální spotřebě vody), tak o termostatické baterii pro okamžité nastavení teploty a s regulátorem průtoku vody.

„Když máte doma dva kluky, kteří dokážou každý strávit pod sprchou i půl hodiny, nestačíte se divit, co to udělá s vodoměrem,“ říkají teď už s úsměvem majitelé nové koupelny.

Minimalismus šetřící místo

Panelákovou koupelnu většinou příliš nenafouknete, proto je vhodné volit vybavení, které šetří místo, avšak zároveň poskytuje dostatek prostoru. To platí jak o umyvadlu se šířkou 65 cm, tak o dvouzásuvkové podumyvadlové skříňce v dřevodekoru, která harmonicky navazuje na zvolené obklady. Další úložnou kapacitu pak poskytuje vysoká závěsná skříňka s pěti policemi.

Prostor opticky zvětšuje i subtilní čtvrtkruhový model sprchového koutu, který šetří místo a je vhodným řešením pro menší koupelny. S ohledem na praktičnost je navíc opatřený povrchovou úpravou odpuzující vodu a zjednodušující každodenní údržbu.

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