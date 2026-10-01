Zatímco barevnost i design si zvolili majitelé podle svého vkusu, jednu věc změnit nemohli, a to omezený prostor. To bohužel dispozice bytu vylučovala. Proto veškerý výběr nového vybavení směřoval k tomu, aby koupelna působila větším a prostornějším dojmem. A také nabídla více odkládacích ploch a úložných prostor.
Výrazné oranžové obklady a sprchový kout, do něhož se vstupovalo až po náročném „výstupu“, tak nahradily světlé velkoformátové obklady a dlažby, ale také minimalistický design vybavení. Útulnost pak interiéru dodala kombinace neutrálních šedých tónů s keramickým obkladem s dekorem dřeva.
Nadčasový design a praktičnost
Vybavení celé koupelny zvolili majitelé kompletně od české značky Jika, jejíž designéři velmi dobře vědí, s jakými problémy se potkávají uživatelé malých panelákových koupelen. Produkty této značky byly použité i na toaletě, aby na sebe obě místnosti přirozeně navazovaly a vizuálně vytvořily propojený celek.
Koupelna byla navržena s ohledem na komfort čtyřčlenné rodiny. Vedle praktického členění úložných prostor a odkládacích ploch, které v původní koupelně zcela chyběly, byl při výběru kladen důraz na produkty šetřící vodu.
To platí jak o toaletě s tichým a úsporným splachováním (tento systém využívá kónického tvaru mísy k vytvoření vodního víru, který prostor dokonale opláchne při minimální spotřebě vody), tak o termostatické baterii pro okamžité nastavení teploty a s regulátorem průtoku vody.
„Když máte doma dva kluky, kteří dokážou každý strávit pod sprchou i půl hodiny, nestačíte se divit, co to udělá s vodoměrem,“ říkají teď už s úsměvem majitelé nové koupelny.
Minimalismus šetřící místo
Panelákovou koupelnu většinou příliš nenafouknete, proto je vhodné volit vybavení, které šetří místo, avšak zároveň poskytuje dostatek prostoru. To platí jak o umyvadlu se šířkou 65 cm, tak o dvouzásuvkové podumyvadlové skříňce v dřevodekoru, která harmonicky navazuje na zvolené obklady. Další úložnou kapacitu pak poskytuje vysoká závěsná skříňka s pěti policemi.
Prostor opticky zvětšuje i subtilní čtvrtkruhový model sprchového koutu, který šetří místo a je vhodným řešením pro menší koupelny. S ohledem na praktičnost je navíc opatřený povrchovou úpravou odpuzující vodu a zjednodušující každodenní údržbu.
|
Proměnili jste svůj domov? Pošlete fotky a vyhrajte skvělé ceny