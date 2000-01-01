náhledy
Koupelna už dávno není popelkou, spíš naopak. Důkazem je i luxusní koupelna, kde byly použity výjimečné materiály včetně přírodní palisandrové dýhy, které podtrhují nadčasovou eleganci celého prostoru. Ten nabízí sofistikovaný design a uživatelský komfort. Za návrhem interiéru stojí AAYE atelier, návrh a výrobu nábytku si vzalo na starost studio Le bon design.
Autor: Michal Bernátek
Z koupelny lze projít do malé posilovny, kterou opticky zvětšuje zrcadlová stěna.
Autor: Michal Bernátek
Zrcadlová skříňka má integrované osvětlení, otevřený úložný prostor a precizní pokosové spoje.
Autor: Michal Bernátek
Volně stojící vana představuje luxus i pohodlí, které podtrhuje i nika s osvětlením LED páskem.
Autor: Michal Bernátek
Autor: Michal Bernátek
Autor: Michal Bernátek
Koupelna je vybavená i toaletou, baterie a doplňky v „mědi“ působí velmi luxusním dojmem.
Autor: Michal Bernátek
Tenká keramická deska pod umyvadla vyniká odolností a snadnou údržbou, zároveň podporuje elegantní vzhled koupelny.
Autor: Michal Bernátek
Z koupelny lze projít posuvnými dveřmi do malé posilovny, i zde najdete palisandrovou dýhu.
Autor: Michal Bernátek
Dvoukřídlá vysoká doplňková skříň s přihrádkami ve dveřích poskytuje dostatečný úložný prostor a zároveň šetří místo.
Autor: Michal Bernátek
Autor: Michal Bernátek
Autor: Michal Bernátek
Velký sprchový kout doslova září díky mozaice i použití LED pásku v nice.
Autor: Michal Bernátek