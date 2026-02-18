|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Jak vypadá luxus v koupelně: palisandr, měď a posilovna za dveřmi
Palác Cristiana Ronalda za 850 milionů je hotov. Radost kazí velký problém
Z původních plánů na skromnější rezidenci se stal nejdražší realitní projekt v historii Portugalska. Cristiano Ronaldo (41) dokončil svou snovou vilu v Quinta da Marinha, jejíž cena se kvůli...
Vyměnil dům za vrak lodi. Udělal osudovou chybu a přišlo tvrdé vystřízlivění
Byl to krásný, ale také velmi odvážný a možná až nezodpovědný plán. Brit Sam Griffiss se vzdal pohodlného bydlení v domě a vyměnil ho za vrak lodi v ceně 500 liber, v přepočtu 14 tisíc korun u řeky...
Zuckerberg koupil nedobytný skvost za 4 miliardy. Sousedem je miliardář Bezos
Mark Zuckerberg a Priscilla Chanová mění adresu. V dubnu se stěhují do luxusního sídla na Indian Creek Island v Miami – na nejtajnější ostrov světa přezdívaný Billionaire Bunker.
V horské chatě v Bedřichově nahradily staré dekory jen vyfrézované drážky
Je obtížné určit, zda je snadnější navrhnout interiér pro konkrétního majitele, nebo pro neznámého, na kterého horský dům v Bedřichově teprve čekal. Architekti ze studia Codein zakázku od developera...
Byt ve staré honosné vile se oděl do bílé. Doplnily ji historické detaily
Rekonstrukce bytu v pražské prvorepublikové honosné vily byl velmi příjemný úkol. I kvůli zadání, v němž si majitelé přáli interiér s převažující bílou barvou, kde se bude v klidu skvěle odpočívat....
Vlastní kousek horského ráje. Pohádkové bydlení, které si můžete dovolit
Vyměňte městský shon za horský klid a čistý vzduch. Podívejte se na nemovitosti, které kombinují moderní komfort s neopakovatelnou atmosférou. Získejte chytrou investici i vlastní zázemí již od 4,5...
Ze starého statku vzniklo luxusní rodinné sídlo včetně bazénu v suterénu
Na kopci Marignolle ve Florencii stojí rozlehlý statek z patnáctého století, zasazený do krásné krajiny s výhledem na historické centrum města. Proměnil se v luxusní rodinné sídlo, kde se spojila...
Palác Cristiana Ronalda za 850 milionů je hotov. Radost kazí velký problém
Z původních plánů na skromnější rezidenci se stal nejdražší realitní projekt v historii Portugalska. Cristiano Ronaldo (41) dokončil svou snovou vilu v Quinta da Marinha, jejíž cena se kvůli...
Jak vypadá luxus v koupelně: palisandr, měď a posilovna za dveřmi
Koupelna už dávno není popelkou, spíš naopak. Důkazem je i luxusní koupelna, kde byly použity výjimečné materiály včetně přírodní palisandrové dýhy, která podtrhuje nadčasovou eleganci celého...
Mohli si dovolit jen garsonku, díky speciální matraci mají luxusní bydlení
Mladý pár si pořídil vysněné bydlení na dobré adrese blízko centra. Při současných cenách bytů však dosáhli jen na garsonku s atypickou dispozicí, má totiž dvě chodby. Designéři studia Woodface si...
Z 2+kk na velkorysý prostor. Rodina má v Harrachově byt, který skutečně dýchá
V samém srdci Krkonoš vznikl dům zvaný Corso Harrachov, ve kterém architekti Kristýna Bělohradská a Kryštof Blažek ze studia Minio navrhli pro česko-italskou tříčlennou rodinu s malým synem interiér...
Vyměnil dům za vrak lodi. Udělal osudovou chybu a přišlo tvrdé vystřízlivění
Byl to krásný, ale také velmi odvážný a možná až nezodpovědný plán. Brit Sam Griffiss se vzdal pohodlného bydlení v domě a vyměnil ho za vrak lodi v ceně 500 liber, v přepočtu 14 tisíc korun u řeky...
Alice Bendová musí opustit vážně praskající dům. Co na noční můru říká statik?
„Ano, musíme se vystěhovat z našeho domova v Česku. Pomoooc! Dům nám praská tak, že už je to neúnosné. Vůbec nevím, jak to všechno uděláme,“ zoufá si na Instagramu herečka Alice Bendová, která...
Tunel vyhloubený polskými válečnými zajatci se proměnil na skvělou chatu
Když v roce 1943 hloubili polští váleční zajatci tunel v horách nedaleko norského městečka Egersund, určitě netušili, že jej jednou budou milovat děti a hrát si v něm. A když vyrostou, nahradí jim...
V horské chatě v Bedřichově nahradily staré dekory jen vyfrézované drážky
Je obtížné určit, zda je snadnější navrhnout interiér pro konkrétního majitele, nebo pro neznámého, na kterého horský dům v Bedřichově teprve čekal. Architekti ze studia Codein zakázku od developera...
Pronájem obchodu 40 m2 v Ostravě Porubě
Sokolovská, Ostrava - Poruba
10 400 Kč/měsíc
Znovu v plném lesku. Není vše špatně, některé cenné pražské stavby byly kvalitně opraveny
Zdaleka není v naší metropoli jen všechno špatně. Dokládá to hned několik cenných staveb, které ještě nedávno nevypadaly dobře a obávali jsme se, že o ně přijdeme, a dnes jsou po zdařilých...
Stačilo párkrát kliknout. Architekt s vášní pro staré domy si skvěle vydělává
V italském městečku Soleto stojí dům, který se zastavil v čase. Říká se mu Casa Soleto a sloužil jako letní sídlo šlechty od 17. století. Aby dnes ožil pod rukama španělského architekta Andrewa...