Jedna koupelna čtyřikrát jinak. Sázka na bílou se vždycky vyplatí

Originální pokládka

Moderní technologie nabízejí mnoho dekorací včetně celoplošných reliéfních povrchů s různými, na dotyk odlišnými povrchy. Série Metro

Interiéry celé v bílé nejsou zdaleka obyčejné. V bílé je totiž síla. A na rozdíl od mnoha jiných tónů bude bílé monochromatické řešení vždycky aktuální. Bílá pomáhá vytvořit iluzi většího prostoru. Je moderní, mladistvá, zároveň ale zklidňuje atmosféru.

Možností oživení hladkých celobílých, keramikou obložených stěn, je mnoho. Moderní technologie podpořily rozvoj mnoha dekorací včetně celoplošných reliéfních povrchů s různými, na dotyk odlišnými povrchy.

Tvarově jednoduché bílé dlaždice se mění v originální dekoraci i způsobem pokládky, například velkoformátové dlaždice lze uspořádat jak vertikálně, tak horizontálně.

Cihlové formáty se pokládají „do stromečku“, nebo na střih, s posunem o 1/3, nebo takzvaně na vazbu, což vypadá také efektně. Mozaikový formát je možné použít pro obložení nejen pro obklad oblých ploch či nik, ale i jako elegantně vyskládanou dekoraci několika řad bílé mozaiky. Bílou barvu obkladů podtrhne tmavší nebo barevná spárovací hmota.

A pozor, bílá barva se už neprezentuje jako studená nemocniční bílá, třeba značka RAKO označuje bílou barvu jako Paper, tedy bílou s lehkým nádechem do šeda. Ale ať působí bílá jako přírodní papír, sníh, sůl či bílý písek, vždy jde o nádherný světelný podklad. Barva papíru je neutrální a čistá, přináší do prostředí světelnou a vzdušnou atmosféru. Je to odstín, který odráží světlo a rozjasňuje prostor, ať už je použit jako hlavní barva nebo doplňkový prvek.