Od walk-in sprchy po závěsný nábytek: Jak na malou koupelnu v paneláku

Autor:
Ve spolupráci   4:00
Malá koupelna nemusí být stísněným prostorem bez šmrncu. S chytrým plánováním, správným nábytkem a několika designovými triky ji můžete proměnit ve funkční a stylovou místnost, která opticky působí mnohem větší, než ve skutečnosti je.
Spoustu nábytku a inspirace pro svou koupelnu najdete na FAVI.

Spoustu nábytku a inspirace pro svou koupelnu najdete na FAVI. | foto: FAVIAdvertorial

Spoustu nábytku a inspirace pro svou koupelnu najdete na FAVI.
Spoustu nábytku a inspirace pro svou koupelnu najdete na FAVI.
Spoustu nábytku a inspirace pro svou koupelnu najdete na FAVI.
Spoustu nábytku a inspirace pro svou koupelnu najdete na FAVI.
10 fotografií

Ať už řešíte miniaturní koupelnu v paneláku, nebo se rozhodujete mezi sprchovým koutem a vanou, hodit se mohou praktické tipy, jak z malé koupelny vykouzlit příjemnou oázu.

Precizní plánování a rozvržení

Základem úspěchu je přesné zaměření a promyšlené rozvržení. V malém prostoru není místo pro chyby.

  • Sanitární prvky v jedné linii: Zejména u úzkých koupelen může uspořádání všech hlavních prvků (umyvadlo, toaleta, sprcha nebo vana) do jedné řady výrazně maximalizovat volný prostor a průchodnost.
  • Volba mezi vanou a sprchou: Nejvíce místa ušetří walk-in sprchový kout s čirým sklem – působí méně objemně a opticky prostor otevírá. Pokud sprchový kout nevyžaduje ani dveře, dojem vzdušnosti se ještě násobí, protože podlaha plynule navazuje.
  • Kombinované řešení: Pro ty, kteří se vany nechtějí vzdát, je ideální kompaktní vana se sprchovou zástěnou nebo hlubší sedací vana. Jde o multifunkční řešení, které šetří cenné centimetry.
Spoustu nábytku a inspirace pro svou koupelnu najdete na FAVI.

„Je důležité si předem promyslet, co všechno koupelna musí obsáhnout, a jak se v ní bude uživatel běžně pohybovat. Správné plánování a přesné zaměření prostoru je základ, na kterém se staví funkčnost malé koupelny,“ zdůrazňuje Michaela Klos z vyhledávače nábytku FAVI.

Optické triky aneb světlo a zrcadla zvětšují

Designové prvky a materiály hrají hlavní roli v tom, jak malá koupelna skutečně působí.

Barvy a světlo

  • Světlé barvy: Bílá, světle šedá nebo pastelové tóny obkladů a stěn odráží světlo, což dodává místnosti pocit vzdušnosti a velikosti.
  • Magická moc zrcadel: Velká zrcadla (ideálně s okrajem sahajícím ke stropu) nebo zrcadlové skříňky jsou nejrychlejším trikem, jak vizuálně zvětšit prostor. Odrážejí světlo a zdvojnásobují hloubku místnosti.
  • Silné osvětlení: Malá koupelna vyžaduje také kvalitní osvětlení. Silné světlo ze stropu, doplněné o osvětlení u zrcadla, eliminuje stíny a zajišťuje dojem větší místnosti.
Spoustu nábytku a inspirace pro svou koupelnu najdete na FAVI.

Chytré obklady a iluze

  • Velkoformátové obklady: Na první pohled se to nezdá, ale velké dlaždice s minimálními spárami vypadají plynuleji. „Přebíhají“ přes stěny a opticky prostor méně řežou než malé obklady.
  • Plynulá podlaha: Pokud je to možné, zvažte pokračující podlahu bez prahů – ideálně u sprchového koutu. To opticky propojuje plochy a místnost se nezdá rozdělená na zóny.

Nábytek a úložné prostory žeňte do výšky

V malém prostoru musíte myslet na každý kousek. Pravidlem číslo jedna je: co je na podlaze, překáží.

  • Vzhůru ke stropu: Vertikální prostor je váš nejlepší spojenec. Vsaďte na nástěnné skříňky, vysoké a úzké úložné prostory až ke stropu, které využijí více prostoru a uvolní podlahu.
  • Nábytek s dvojitou funkcí: Skříňka pod umyvadlem a zrcadlová skříňka ukryjí hygienické potřeby a zachovávají čisté linie.
  • Recesní police: Zapuštěné police přímo do stěny, zejména v oblasti sprchy, poskytují úložný prostor pro šampony a mýdla, aniž by ubíraly z užitné plochy.
Spoustu nábytku a inspirace pro svou koupelnu najdete na FAVI.
Spoustu nábytku a inspirace pro svou koupelnu najdete na FAVI.

„Doporučujeme maximálně využívat závěsný nábytek a skříňky, které odlehčí podlahu a usnadní úklid. Nezbytnou součástí malé koupelny jsou chytré modulární systémy a malé organizéry, které se přizpůsobí i těm nejtěsnějším prostorům,“ radí Michaela Klos z FAVI.

Jak zařídit základní typy malých koupelen

Malá koupelna v paneláku nebo úzká koupelna

Tyto koupelny se často potýkají s nedostatkem šířky.

  • Dveře, které nevadí: Zvažte posuvné dveře, které oproti klasickým otočným šetří místo.
  • Slim sanitární keramika: Hledejte umyvadla s úzkou hloubkou nebo rohové varianty, které umožní lepší průchodnost.
  • Závěsná toaleta: Nejenže vypadá moderně, ale usnadní úklid a opticky odlehčí podlahu.

Moderní malá koupelna se sprchovým koutem

Sprchový kout je přirozenou volbou do malých prostor.

  • Bezrámové sklo: Bezrámové skleněné dveře sprchy jsou opticky nejméně rušivé. Působí lehce a otevřeně.
  • Rohové řešení: Rohové sprchy a úhlové sprchové zástěny maximálně využívají často opomíjený kout místnosti.
Spoustu nábytku a inspirace pro svou koupelnu najdete na FAVI.

Malá koupelna s vanou

Pokud toužíte mít i v malé koupelně vanu, i zde existují chytré kompromisy.

  • Kombinace vana + sprcha: Nejefektivnější je instalovat vanu s pevnou zástěnou a sprchovou baterií nad ní.
  • Kompaktní vany: Existují vany, které jsou kratší, ale hlubší, a tím šetří délku stěny.

Shrnutí nejlepších tipů pro maximální prostor

Co je potřeba?Doporučený tipProč to funguje?
Optické zvětšeníVelká zrcadla a světlé barvyOdrážejí světlo a zdvojnásobují prostor.
UspořádáníSprcha typu walk-in nebo wet roomEliminace bariér opticky rozšiřuje prostor.
Úložné prostoryVysoké závěsné skříňky až ke stropuVyužití vertikálního prostoru, podlaha zůstává volná.
DetailyVelkoformátové obklady s minimem spárPůsobí plynuleji a neřežou prostor.
FunkčnostMultifunkční prvky (např. Kombinace WC a bidetu)Šetří místo a zvyšují užitnou hodnotu.

„Soustřeďte se na minimalismus, čisté linie a maximální využití vertikálního prostoru. Malá koupelna s promyšleným designem se stane moderní, elegantní a plně funkční součástí vašeho domova. Všechno potřebné vybavení, od úsporných umyvadel až po vysoké závěsné skříňky, najdete přehledně na FAVI. Na výběr je u nás téměř 50 tisíc položek pro koupelnu skladem,“ doplňuje Michaela Klos z vyhledávače nábytku FAVI.

Obsah vznikl ve spolupráci se společností FAVI.cz.

Nejčtenější

Vaše střecha je moje cesta. Neuvěřitelná vesnice popírá pravidla statiky

Kdy to všechno vzniklo? Tady se potýkáme s velkou neznámou. Některé zdroje...

Vesnice Sar Aqa Seyyed, ztracená vysoko v íránském pohoří Zagros, je mistrovským dílem improvizované architektury. Domy tu rostou doslova jeden z druhého, střechy slouží současně i jako chodníky,...

Chalupa v Krkonoších okouzlí. Moderní komfort boří mýty o stísněných interiérech

Chalupa Na Kukačkách v obci Strážné respektuje tradiční krkonošskou typologii s...

Chalupa Na Kukačkách v obci Strážné respektuje tradiční krkonošskou typologii s kamenným soklem a dřevěnou fasádou, zároveň však řeší problém tmavých a stísněných interiérů typických pro stavby v...

Panelákový byt 2+1 proměnili na 3+1. Pro třetí pokoj musí stisknout tlačítko

Ve dne obývací pokoj a jídelna, v noci ložnice rodičů

Jak dopřát samostatný pokoj dítěti, když je k dispozici jen klasické 2+1? Tedy ložnice, obývací pokoj a samostatná ale malá kuchyň? S nesnadným úkolem si poradili designéři studia Woodface v rámci...

I bydlení v pražském pavlačovém domě může být úžasné. Podívejte se

Nasvícením klenutého stropu pavlačí vznikl nádherný optický efekt.

Pavlačový dům v pražských Nuslích z přelomu 19. a 20. století potřeboval rekonstrukci. A opravdu velkou. Vzniklo zde 15 bytů, avšak každý jiný, všechny s výhledem do Nuselského údolí.

Sen o domě se zahradou. Neuvěřitelný příběh Zuzany a Karla o cestě k bydlení

Dispozice rodinného domu je 6+kk.

Dům se dá postavit, ale domov se musí vytvořit, říká Zuzana o domě, který už dva roky obývá společně s manželem Karlem a dvěma malými synky. Za jejich splněným snem ale stojí téměř až neuvěřitelný...

Od walk-in sprchy po závěsný nábytek: Jak na malou koupelnu v paneláku

Ve spolupráci
Spoustu nábytku a inspirace pro svou koupelnu najdete na FAVI.

Malá koupelna nemusí být stísněným prostorem bez šmrncu. S chytrým plánováním, správným nábytkem a několika designovými triky ji můžete proměnit ve funkční a stylovou místnost, která opticky působí...

15. ledna 2026

Světová zpěvácká hvězda Ricky Martin prodal svůj byt za 128 milionů

Obývací pokoj volně navazuje na jídelnu, opticky jej opět zvětšují zrcadla.

Zpěvák Ricky Martin prodal svůj byt na prestižní adrese, na newyorském Manhattanu. Je však opravdu tak luxusní, jak lze u tak astronomické částky očekávat? A důvod prodeje? Martin má v plánu žít na...

15. ledna 2026

KVÍZ: Remoska, jekor i sifon. Jak dobře znáte socialistickou domácnost?

V brněnské Moravské galerii začala výstava Paneland, která mapuje tento fenomén...

Paneláky, šumperáky, remosky, jekory a obývací stěny – socialistické bydlení mělo svá specifika. V tomto kvízu si ověříte, jak dobře znáte vybavení, které tehdy patřilo do každé „normální“...

vydáno 15. ledna 2026

Sen o domě se zahradou. Neuvěřitelný příběh Zuzany a Karla o cestě k bydlení

Dispozice rodinného domu je 6+kk.

Dům se dá postavit, ale domov se musí vytvořit, říká Zuzana o domě, který už dva roky obývá společně s manželem Karlem a dvěma malými synky. Za jejich splněným snem ale stojí téměř až neuvěřitelný...

14. ledna 2026

Špionážní zrcadlo nepatří jen do detektivek, je to skvělé designové řešení

Zrcadlo opticky skvěle zvětšuje prostor, koupenu za ním nikdo nečeká. A je tam!...

Snad v každé detektivce, když dojde k výslechu podezřelých, sledují kolegové policisty jeho průběh za zrcadlem. To se tváří ze strany výslechové místnosti jako běžné zrcadlo, z druhé strany je však...

14. ledna 2026

Venkovské sídlo skrývá neobvyklý byznys s ročním příjmem 1,4 milionu korun

Na britském venkově se objevilo na prodej neobvyklé sídlo za 900 tisíc liber, v...

Na britském venkově se objevilo na prodej neobvyklé sídlo za 900 tisíc liber, v přepočtu za 25,3 milionu korun. Swanwick House stojí na pozemku o rozloze 81 arů. Má pečlivě udržovanou zeleň, terasy a...

13. ledna 2026

Malý, ale šikovný. Domek na břehu jihočeského rybníka je rájem pro relaxaci

Břeh nechala autorka zahrady, Petra Novotná, zpevnit kamennými valouny, které...

Na úplném okraji malé obce v jižních Čechách, v oblasti protkané vyhlášenými jihočeskými rybníky, vyrostl minidomek sloužící jako útočiště pro útěk před ruchem města.

13. ledna 2026

Vaše střecha je moje cesta. Neuvěřitelná vesnice popírá pravidla statiky

Kdy to všechno vzniklo? Tady se potýkáme s velkou neznámou. Některé zdroje...

Vesnice Sar Aqa Seyyed, ztracená vysoko v íránském pohoří Zagros, je mistrovským dílem improvizované architektury. Domy tu rostou doslova jeden z druhého, střechy slouží současně i jako chodníky,...

12. ledna 2026

Panelákový byt 2+1 proměnili na 3+1. Pro třetí pokoj musí stisknout tlačítko

Ve dne obývací pokoj a jídelna, v noci ložnice rodičů

Jak dopřát samostatný pokoj dítěti, když je k dispozici jen klasické 2+1? Tedy ložnice, obývací pokoj a samostatná ale malá kuchyň? S nesnadným úkolem si poradili designéři studia Woodface v rámci...

12. ledna 2026

Život v centru Prahy s miminkem? Zpívající učitel překvapil výběrem bydlení

Manželé jsou pražští motorkáři, to znamená, že jejich skútr je často v zápřahu.

Trendem posledních let je opouštět centrum Prahy, obzvláště když zakládáte rodinu. Muzikálový zpěvák a frontman skupiny Motorband Petr Kutheil, kterého si diváci pamatují i z Hlasu ČeskoSlovenska, to...

11. ledna 2026

Secesní činžák z roku 1909 se jako zázrakem proměnil na skvělé bydlení

Dřevěné podlahy interiér příjemně zateplují.

Památkově chráněný secesní dům z roku 1909 v Sovově ulici v pražském Karlíně Praze je zářným příkladem toho, že rekonstrukce starých domů patří k „majstrštykům“ českých architektů. O tom svědčí nejen...

10. ledna 2026

Sídliště Ďáblice je unikát. Paneláky tu architekti dovedli k dokonalosti

Lokalita, kde chce společnost CPI postavit výškové budovy.

Atypické sídliště na severu Prahy je jedním z nejlepších příkladů panelové výstavby nejen v hlavním městě, ale v celém Česku. První panelové domy tu začaly růst na konci šedesátých let a už tehdy...

9. ledna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.