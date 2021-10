Komunitní zahrada není akce Zet. Zlepší sousedské vztahy, říká zahradní architekt

Velký podíl práce Michala Nováčka tvoří zahrady. Jsou specifické nejen tím, že se jedná o osobní a někdy až intimní prostor, ale i různorodostí a náročností klientely. „Většina lidí přijde se zadáním: aby to bylo krásné. Moje práce je zjistit, co to krásné vlastně znamená,“ popisuje architekt, který si podle detailů včetně těch na samotném člověku snaží udělat obrázek o tom, co je krásné pro toho a onoho konkrétního zadavatele.

Každý si zahradničení může vyzkoušet v malém, i když se zásadně celý dům nedomluví. Takový trochu guerilla gardening, což je skvělá věc. Michal Nováček zahradní architekt