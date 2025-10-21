Lidé jako já, kteří trpí na respirační onemocnění, rozdělují rok na dvě období: sezonu pylovou a sezonu virovou. A přechod z jedné do druhé je někdy natolik plynulý, že se kolikrát nestihnu v září ani pořádně nedechnout a už je tady říjen a podzimní chřipkové a covidové kapénky. Nemluvě o prudkém poklesu teplot, kvůli němuž teď kašlou a smrkají úplně všichni.
Proč zeleň potřebujeme i v zimě?
Zejména ve městech je důležitá každá zelená plocha, která pomáhá snižovat teplotní výkyvy a prašnost a zlepšuje celkové mikroklima. Jenže už od listopadu si většina přírody „bere volno“, listnaté stromy opadají a půda zamrzá. Na jednu stranu se v zimě dýchá lépe než v létě, ale už tak dost prašný městský vzduch se po začátku topné sezony ještě zahustí.
Naštěstí jsou tu ještě „stále zelené keře“ a další stromy, které si své vlastnosti udržují i přes zimu. Mezi nejdůležitější patří zachytávání škodlivin a bioaerosolu.
Jak stromy a keře v zimě čistí vzduch?
Jehličnany a živé ploty dokážou i v chladném období redukovat mikročástice, včetně pylů, bakterií i virů nesených v prachu. Nemohou je sice zničit, ale tím, že je zachytí, snižují jejich rozptyl a šíření vzduchem. Na krátkou vzdálenost tak mohou částečně zabránit i šíření infekčních aerosolů tím, že zmenší jejich dosah a koncentraci v našem bezprostředním okolí.
Dalším faktorem je, že některé druhy jehličnanů jako borovice, jedle, jalovec či túje mohou produkovat „fytoncidy“, tedy rostlinná antibiotika, která posilují obranyschopnost organismu, a částečně tak chrání před viry a bakteriemi. Jejich antioxidační účinky dokonce pomáhají zlepšit náladu a snížit hladinu kortizolu („stresového hormonu“) v těle, a díky tomu přispívají k psychickému a fyzickému uvolnění.
Ne nadarmo cítíme největší klid právě v lese. Nadýchnout se čistého lesního vzduchu je někdy nad všechna psychofarmaka. Samozřejmě nemůžeme doufat, že když si do obýváku postavíme vánoční stromek v květináči, ochrání nás od všeho zlého. Fytoncidy snižují mikrobiální aktivitu ve vzduchu jen velmi omezeně, takže se nedá říct, že by vzduch přímo čistily.
|Český název
|Latinský název
|Schopnost zachytávat prach (PM)
|Schopnost zachytávat bioaerosoly (viry, bakterie)
|Emise fytoncidů
|Jalovec obecný
|Juniperus communis
|Zachytává prach
|Zachytává bioaerosoly: viry, bakterie
|Produkuje fytoncidy
|Túje (zerav)
|Thuja occidentalis, T. plicata
|Zachytává prach
|Zachytává bioaerosoly: viry, bakterie
|Produkuje fytoncidy
|Cesmína ostrolistá
|Ilex aquifolium
|Zachytává prach
|Zachytává bioaerosoly: viry, bakterie
|Fytoncidy neprodukuje, nebo jen minimálně
|Mahónie cesmínolistá
|Mahonia aquifolium
|Zachytává prach
|Zachytává bioaerosoly: viry, bakterie (omezeně)
|Fytoncidy neprodukuje, nebo jen minimálně
|Bobkovišeň lékařská
|Prunus laurocerasus
|Zachytává prach
|Zachytává bioaerosoly: viry, bakterie (omezeně)
|Fytoncidy neprodukuje, nebo jen minimálně
|Brslen Fortuneův
|Euonymus fortunei
|Zachytává prach (omezeně)
|Zachytává bioaerosoly: viry, bakterie (omezeně)
|Produkuje fytoncidy (minimálně)
|Buxus (zimostráz)
|Buxus sempervirens
|Zachytává prach (omezeně)
|Zachytává bioaerosoly: viry, bakterie (minimálně)
|Fytoncidy neprodukuje, nebo jen minimálně
|Borovice kleč (nízký kultivar)
|Pinus mugo
|Zachytává prach
|Zachytává bioaerosoly: viry, bakterie
|Produkuje fytoncidy
Účinek zeleně není jednoznačný, záleží i na výšce
Městská zeleň sice snižuje teplotu ulic, tlumí hluk a zachytává škodliviny, ale výsledek vždy závisí na „geometrii“ a rozvržení porostu ve vztahu ke komunikaci. Odborníci z Global Centre for Clean Air Research (GCARE) na Univerzitě v Surrey se zabývali například srovnáním vyšší husté vegetace a nižších živých plotů.
Podle jejich výzkumu mohou mít vysoké stromy s hustými korunami v úzkých ulicích paradoxně i opačný vliv, protože zpomalují větrání a koncentraci škodlivin tak zvyšují. Mnohem efektivnější jsou tedy stálezelené živé ploty, které v zimě vytvářejí vlastně jedinou aktivní přírodní bariéru a zachycují částice „v zóně dýchání“. I když je jejich efekt spíše doplňkový, rozhodně není zanedbatelný, a dokonce je měřitelný, jak vědci ze Surrey dokázali.
Podobný význam pak mají i tzv. zelené stěny, tedy vertikální zahrady upevněné na venkovních fasádách domů, a nejspíš by se městští zastupitelé měli zamyslet nad instalováním autobusových zastávek ze živých plotů. Jako dvojnásobná matka bych se v této souvislosti vůbec nebránila představě „živých“ stěn ve vysokoinfekčních prostorech mateřských škol.
Města jako živé ekosystémy
Kde ve městě umístit zeleň? To je ta otázka! Přes všechny studie, které ukazují, o kolik dokážou stromy a lesy snížit množství znečišťujících látek v ovzduší a jaký je význam zeleně ve městech, zůstává pro mnohá sídla problémem, kam stromy a keře vysadit.
Jedním z moderních řešení, jak dostat zeleň blíž k lidem i v zimě, jsou kromě zelených stěn také vegetační střechy, které spojují ekologickou funkci s chytrým hospodařením s dešťovou vodou.
Příklady nacházíme již v některých evropských městech, kde jsou podporovány programy na minimalizování uhlíkové stopy, jako například v Rotterdamu nebo v Kodani. Tzv. „modrozelené střechy“, které se projektují i v ČR, totiž dokážou zadržet srážky, ochlazovat okolí a filtrovat prach: „Modrozelené střechy nejsou jen estetickým prvkem, ale aktivní součástí městského hospodaření s vodou. I v zimě zadržují srážky a podporují přirozené procesy ochlazování a čištění ovzduší,“ říká Lukáš Mejzlík ze společnosti Wavin Czechia, která vyvinula vlastní systém Wavin PolderRoof.
Jak fungují modrozelené střechy
Modrozelené střechy (anglicky Blue-Green Roofs) jsou chytré stavební systémy, které spojují ekologickou funkci vegetační střechy s hospodařením s dešťovou vodou. Každý čtvereční metr zelené střechy dokáže zadržet až 80 procent srážek a snížit prašnost o deset až dvacet procent v bezprostředním okolí. Modrá vrstva je vodní rezervoár umístěný pod substrátem, který dočasně zadržuje dešťovou vodu a umožňuje její postupné odpařování nebo opětovné využití pro závlahu.
„Voda ze srážek se neodvádí pryč, ale zadržuje se v akumulační vrstvě mezi izolací střešního pláště a substrátem se zelení, a postupně se využívá k závlaze. Smart řízení odtoku umožňuje optimalizovat množství zadržené vody podle počasí, což kromě jiného pomáhá k prodloužení životnosti střech. Přispívá také ke snížení potřeby pitné závlahové vody, eventuálně k menšímu zatížení kanalizace a nákladů způsobených záplavami v případě silného deště,“ dodává Lukáš Mejzlík z Wavin Czechia.
Obsah vznikl ve spolupráci se společností Wavin Czechia.