Prima parta sousedů je požehnáním. Na velkokapacitní terasu zatím čekají

Naši současnou provizorní terasu máme na jižní straně domu na menší zahrádce, kde nejčastěji trávíme čas s našimi dětmi, sedmiletou Klárkou a dvouletou Verčou.

Terasu jsme sestavili ze zbylých prken ze stavby domu a vybavení. Není moc velká, ale pro představu, kolik prostoru budeme potřebovat, nám vystačila. I přes její chatrnou konstrukci jsme zažili při hlídání ratolestí krásné chvilky.

Nedělní oběd máme za sebou již letos dvakrát a mohu potvrdit, že na čerstvém vzduchu nejen dětem velmi chutná. Doma je většinou kolem dětských židliček tak trochu nastláno. Ale když se jí venku, tak jsou talíře prázdné hned a na nedočkavé ptáčky, které číhají v keřích u plotu, nezbude ani drobek.

Naše terasa není moc vhodná na stolování s polévkou a plnými hrnky kafe, čaje nebo kakaa. U každého dupnutí se vše zatřese a stůl hraje všemi barvami. Ta nová budoucí bude úplně jiná.

Nesmí na ní chybět gril a příruční stolek plný zeleniny. Manžel je totiž vyhlášený svými grilovanými dobrotami a na jeho cuketové a bramborové chipsy chodí nejeden soused a sousedče z okolních domů.

Máme tu prima partu, ze sousedů se stali kamarádi a letní grilovačky jsou tu na denním pořádku. Většina sousedů má sice terasu hotovou, nikdo ale při její tvorbě nemyslel vícekapacitně, a to my už v plánu máme.

Spočítali jsme, že alespoň 6 × 4 metry by snad mohlo pojmout i sousedskou grilovačku nebo početnou rodinu, která jezdí o víkendech na oslavy a káva se tradičně podává venku. Proto jsme ten rozměr už nechali zhutnit a vysypat štěrkem.

Vysnila jsem si dřevoplastová prkna s vidinou jednoduché údržby a konečně žádných třísek v malých nožičkách.

Manžel ocení, když nebude muset terasu každý rok natírat jako dřevěné hřiště pro holky, což ho právě čeká a nemine.

Na terase jsme zažili už i pozorování padajících hvězd a těšíme se na tradiční zahájení „terasové“ sezony s venkovním promítáním Pokladu na Stříbrném jezeře. U nás to prostě žije ve dne i v noci.

Manžel právě vymýšlí, jak zabudovat k terase výsuvný box na drinky. Stále si maluje nějaké vyjíždějící mechanismy na přírodní zemní chlazení lahváčů a limonád. A jen taková perlička na závěr, když jsme se naší Klárky loni po zápisu do školy zeptali, co by si přála za odměnu, když byla tak šikovná, chtěla obědvat na terase.

