Dům kompletně opravili a pořídili si bazén. Ten však potřebuje obložit

Minulý rok v dubnu se rodiče rozhodli, že si postaví bazén. Bude stát na pozemku za domem, který si pořídili před osmi let. Nemovitost z 80. let s velkou zahradou a stavením přiléhajícím k domu jsme postupně zrekonstruovali včetně nové fasády a zateplení.

Znojemsko je na srážky chudé a místo, kde dům stojí, vypadá v letních dnech jako vyprahlá poušť.

Tráva je od prudkého letního slunce úplně spálená. Klima se mění a vodní oáza v podobě sklolaminátového bazénu by mohla celou situaci zlepšit.

Na zahradě jsme našli vhodné místo, vyznačili je a bagrista z vedlejší vesnice jámu vyhloubil.

Podkladovou desku jsme si udělali sami a bazén nám na zakázku vyrobili s dodáním v určeném termínu. Bazén firma přivezla, jeřábem zapustila a zasypala suchým betonem. Poté jsme nechali lem bazénu zalít klasickým betonem.

Dlouho jsme přemýšleli nad tím, co vlastně položit na betonový základ. Zda by byla vhodná dlažba či prkna, která by byla na hranolech pro ukotvení.

Spousta prodejců dlažby nám říkala, že je trochu problém právě s uložením dlažby lepené technickým lepidlem. A to kvůli slané vodě, kterou chceme v bazénu mít. Nikdo nám nezaručí kvalitu spojení dlaždice a lepidla. Prý neví, co tato kombinace za pár let udělá. Obávají se, že by dlaždice mohly začít odskakovat.

Uvažovali jsme také o kamenném koberci. Ten nám rozmluvil člověk, který nám bude dělat zastřešení bazénu na míru.

Soutěž Léto na zahradě Soutěžní příspěvky bylo možné zasílat prostřednictvím soutěžního formuláře do středy 17. dubna 2019. Vybrané příběhy s terasou či plotem budeme průběžně zveřejňovat v dubnu a květnu. Vyhlášení tří vítězů se uskuteční

28. května 2019 na stránkách webu Bydlení iDNES.cz.



na stránkách webu Bydlení iDNES.cz. Bližší podmínky soutěže najdete ZDE.

Dělá servis, objíždí bazény a ví, že slaná voda tento materiál ničí, začne se odlepovat. Je pak zapotřebí každé dva roky vrstvu pryskyřice doplňovat. To jsou ovšem pro mé rodiče zbytečné starosti navíc. Ideální by byl bezúdržbový povrch.

Jediné, co nás napadlo a co by připadalo v úvahu, jsou terasová prkna s povrchem, který nevyžaduje údržbu.

Desky by byly položené na vodících hranolech okolo bazénu a betonový podklad natřený hydroizolací by nebyl narušován. Voda by odcházela z budoucího zastřešení pryč za betonové okraje bazénu.

Povrch je hladký, jednoduše se udržuje, barvy jsou stálé a jednoduchá montáž, případně demontáž z betonového základu je také velmi praktická. To je asi ta nejpřímočařejší volba povrchu okolo bazénu.

Komerční sdělení