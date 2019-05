Starší dům na hypotéku jen polyká peníze. Sen o terase je v nedohlednu

S manželem a našimi třemi dětmi (8, 6 a 3 roky) jsme si už dlouho přáli vlastní bydlení. Uskutečnit toto přání nebylo jednoduché. Na konci roku 2018 jsme nakonec dosáhli na půjčku na bydlení a mohli si pořídit rodinný domek. Majiteli jsme od letošního března.

Dům ze 70. let stojí na klidném místě ve staré zástavbě v malém městě nedaleko Českých Budějovic. Před dvěma lety prošel částečnou rekonstrukcí. Má novou koupelnu, plastová okna a plovoucí podlahy v přízemí.

Nás ještě čeká několik nezbytných oprav. Nutně potřebujeme koupit plynový kotel a vyřešit rozvody vody a topení.

Dále musíme vyměnit kuchyňskou linku a základní spotřebiče. To jsou nyní položky, které v našem rozpočtu nejvíc hoří. Práce se snažíme zajišťovat převážně svépomocí.

Na terasu už prostředky nejsou. Plánujeme ji mít pod balkonovými dveřmi obývacího pokoje, které zatím vedou do prázdna.

Byl by to takový venkovní obývák a prodloužená část domu vysunutá do zahrady. Zde bychom stolovali, relaxovali, hráli si, trávili vzácné společné chvilky a užívali si krásného výhledu.

Soutěž Léto na zahradě Soutěžní příspěvky bylo možné zasílat prostřednictvím soutěžního formuláře do středy 17. dubna 2019. Vybrané příběhy s terasou či plotem budeme průběžně zveřejňovat v dubnu a květnu. Vyhlášení tří vítězů se uskuteční

28. května 2019 na stránkách webu Bydlení iDNES.cz.



na stránkách webu Bydlení iDNES.cz. Bližší podmínky soutěže najdete ZDE.

Dům stojí na kamenném soklu, nemá přímé spojení se zahradou, které bychom rádi měli.

A právě terasa by toto spojení mohla zprostředkovat. Z terasy by vedla dolů skluzavka pro potěchu našich dětí.

Anebo jiný herní prvek, provazový žebřík, lano? Nechyběly by samozřejmě praktičtější schody. Dům by se ze zahrady zpřístupnil a my bychom ho měli ještě raději.

Komerční sdělení