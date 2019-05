Řemeslníci utekli. Dvakrát zaplacený dům peníze vyčerpal, na terasu není

Po komplikacích se stavební firmou, která nám dům nedokončila a neprostavěla nemalé finance zaplacené bohužel dopředu, jsme s manželkou začali dům dodělávat svépomocí a s pomocí pečlivě vybraných a spolehlivých firem a lidí.

Bohužel jsme některé práce museli platit podruhé. Peněz bylo čím dál méně a času ještě méně.

Letošní léto chceme konečně trávit po všech nepříjemnostech a ročním dojížděním v novém domě.Terasa by se proto velmi hodila. Chceme na ní příjemně trávit čas a užívat si krásného počasí se synem i s návštěvami.

Nedávno jsme ji vyměřili, máme ji po celé délce domu před obývacím pokojem spojeným s kuchyní. Terasa je situovaná na jih a jihozápad, kde je i hlavní část zahrady. Základy pro štěrk jsme již vykopali.

Na terasu je možné vyjít jak z kuchyně, tak ze středu domu, kde máme francouzské okno. Tento prostor a část terasy by byly vhodné pro sezení, grilování a ve zbylé části před oknem obývacího pokoje chceme mít část relaxační, s lehátky na opalování.

Tento prostor by také mohly využívat návštěvy s dětmi jako dětský koutek, aby bylo případné grilování a oslavy s nošením různého nádobí a podobně bezpečnější.

Soutěž Léto na zahradě







V případě nového přírůstku do rodiny by terasa sloužila také jako bezpečné parkovací místo pro kočárek, kde by manželka mohla nechat spinkat miminko na čerstvém vzduchu.

Uvažujeme také o budoucím zastřešení terasy v části od francouzských dveří po dveře z kuchyně, aby prostor před obývacím pokojem zůstal nezastíněn pro milovníky opalování a do místnosti by šlo světlo.

Těšíme se na terasu, která nám rozšíří užitný prostor domu, kde budeme v letních teplých večerech ničím a nikým nerušeni odpočívat po celém dni do pozdních hodin, nebo si ráno dopřejeme kávu či víkendový oběd na čerstvém vzduchu.

