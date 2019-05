Na domě pracovali svépomocí 3 600 hodin. Teď je na řadě vysněná terasa

Dům s dobrou dispozicí byl postavený roku 1950. Celý pozemek má rozlohu

1 000 m², obytná plocha je 100 m². Místo mám vyhovovalo i svojí dostupností, k rodičům to máme deset kilometrů.

Do rekonstrukce svépomocí jsme se pustili s velkou chutí. Vzhledem k tomu, že jsme měli kde bydlet, vzali jsme to pěkně od podlahy. Výměna střešní krytiny, oken, podlah, elektroinstalace, vody, plynových rozvodů, střešních oken a proměna půdních prostor, to vše nám zabralo hodně času a bylo velmi náročné.

Syna jsme přihlásili do první třídy již v našem teprve rekonstruovaném budoucím bydlišti. Denně jsme absolvovali cestu do školy, práce, zpět na stavbu, kde jsme napsali se synem úkoly, odvoz na večerní hlídání babičce a pak zpět na stavbu, kde jsme pokračovali s pracemi do půlnoci.

Po dvou letech na stavbě jsme se mohli stěhovat a do roka se nám narodil druhý syn. Celkem jsme s manželem odpracovali 3 600 hodin a další hodiny odpracovali naši rodinní příslušníci, za což jim patří velký dík.

Už při rekonstrukci jsme počítali s tím, že jednou budeme mít na zahradě terasu. Proto jsme změnili i dispozice obytných místností, aby byla přístupná z obývacího pokoje a ložnice. Místo je orientované na jihovýchod, a tak si celé odpoledne vychutnáváme sluníčko.

Rozměry plánované terasy jsou 6,5 × 5 metrů. A jak nedávno napsal náš mladší syn, žák šesté třídy, ve slohové práci na téma Moje rodina: U domu máme i zahradu, na které se počítá se stavbou garáže a terasy. Bohužel se termín stále posunuje s dovětkem, až bude více času.

Ale vše již máme promyšlené a připravené. Dveře už jsou ve výšce budoucí terasy, dokonce i vypínač na osvětlení je na správném místě. Zatím máme posezení na zahradě jen provizorní a k ruce dlouhou tyčku, kterou vypínač ovládáme.

Na terasu už jsme si pořídili zahradní nábytek, houpačku, truhlíky, velké květináče, vypěstovali jsme vhodné kytky a taky připravili kovovou konstrukci od šicího stroje po babičce.

A navíc vše v jednotné šedé barvě. Chybí nám už jen ta terasa, kde bychom odpočívali, četli a hráli společenské a deskové hry. Samozřejmě za pěkného počasí stolovali. Grilování nevyhledáváme, dobroty pečeme v troubě a pak podáváme zatím jen oknem a dveřmi.

Všichni věříme, že brzy budeme moci vykročit ze dveří přímo na naši vysněnou terasu. Po materiálu firmy WoodPlastic jsme se poohlíželi již dříve. Oslovily nás jeho vlastnosti, záruka, vzhled a hlavně minimální údržba oproti dřevu. Materiál Forest nebo Forest plus, vzhledem k oblíbené barvě a koupeným doplňkům, by se nám líbil v barvě Inox.

