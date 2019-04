Roky opravují stoletý dům. Peníze se rozkutálely a na nový plot už není

Stoletý dům s rozlohou 170 metrů čtverečních nám dal pořádně zabrat. Ihned po nastěhování jsme začali s velkými opravami. Čekala nás nutná rekonstrukce střechy, nové rozvody vody a elektřiny.

Až poté jsme se mohli zaměřit na zahradu, kde jsme obnovili původní skalku, která se po letech bez zásahu lidské ruky již pomalu ztrácela v náletu dřevin.

To vše bylo poměrně finančně nákladné. Postupně spoříme a pomalu se přesouváme do interiéru, kde pokračujeme v opravách a proměně.

Zdaleka ještě nemáme hotovo a už se hlásí o slovo i plot, který nám nám nyní dělá největší starosti. Současné oplocení pozemku totiž není příliš funkční. Vlastníme dva psí kamarády a ti rádi objevují svět. Díry v plotu a nově otevřený sousedící penzion je k tomu přímo vybízí.

Případná výhra nového plotu by nám přišla vhod právě na straně dlouhé přibližně osmnáct metrů, která přiléhá k pozemku zmiňovaného penzionu. Plot by zkrášlil zahradu a ušetřil mnoho starostí s provizorním zaděláváním děr, které se objevují snad každý den. Nemluvě o nahánění našich čtyřnohých kamarádů.

Svůj příběh bychom rádi představili v pár verších, které snad o všem nejlépe vypoví:

Koupili jsme před pár lety starý, krásný domeček. Jsme mladý, zatím bezdětný páreček. Kolem domu zahrada je voňavá, veliká, a za domem masiv skalní a tajemný les vás uvítá. Kolem domu naši pejsci pobíhají, za děravý plot rádi zavítají.

Ochránit od nich naše hodné sousedé, aby jim vše naši mazlíčci nepočůrali, to se nám tedy moc nevede.

Máme rádi domov náš, kde pracujeme a trávíme volný čas. Na domečku, na zahradě práce nás moc baví, jen ten plůtek proděravělý nikdo neopraví.

Zahradu jsme zvelebili, střechu novou postavili, ale korunky se kutálejí, k zastavení nejsou, na náš plůtek děravý - kde jsou? Nejsou.

Proto výhra nového plotu by se nám velmi hodila, zahradu, psí mazlíčky i sousedy by rázem všechny zachránila, a celé okolí i domov náš by tím zkrášlila. Žijeme si tu spokojeně, sousedy, mazlíčky i přírodu milujeme.

