Saunu ze šesti smrkových biodesek může proměnit i na chatu nebo dílnu

Za nápadem stojí mladí designéři ze společnosti What a Hut. Budka, jak svůj objekt designéři pojmenovali, „zapadne“ kamkoliv, na kvetoucí louku, do lesa i do údolí, nebo klidně do rohu zahrady u rodinného domu…

Její autoři na ni použili smrkovou biodesku. „Celý objekt je složený ze šesti smrkových biodesek. V procesu navrhování jsme se zaměřili primárně na jeho jednoduchost a funkčnost. Signifikantním prvkem se stala perforovaná stěna, která zajistí intimitu a zároveň dostatek pronikajícího světla z exteriéru,“ uvádí Adéla Bačová, designérka produktu.

Signifikantním prvkem Budky se stala perforovaná stěna, která zajistí intimitu a zároveň dostatek pronikajícího světla z exteriéru.

„Odřezky, které vznikají při výrobě objektu, používáme dále v jeho interiéru. Mohou z nich vzniknout saunové lavice nebo stůl pro práci v soukromí,“ dodává Adéla.

Sauna v přírodě

První Budka, která slouží jako sauna, stojí nedaleko Zlína a je určena všem milovníkům saunování. Primární myšlenkou vzniku dřevěného objektu byla multifunkčnost a jednoduchost. „Chtěli jsme vytvořit objekt, který splní všechny aktuální potřeby majitele. Pokud se požadavky na prostor v průběhu času změní, může se jednoduše upravit i funkce celého objektu,“ doplňuje Adéla Bačová.

Budka je otevřená každému, kdo si ji chce před koupí vyzkoušet nebo si jen užít saunování v přírodě. „Chceme vytvořit komunitní místo, kde si návštěvníci budou moci mimo nerušeného saunování připravit třeba také dobré jídlo na ohni nebo si jen tak povídat s přáteli. Věříme, že si všechny činnosti užijí návštěvníci o to více v nerušeném prostředí, na úplné samotě,“ uvádí Lenka Sršňová z What a Hut.

Rezervační systém sauny najdete na webu. Momentálně si saunování vychutnáte za dobrovolný příspěvek a sami po saunování uvážíte, na kolik si takového zážitku ceníte.

Autoři chtěli vytvořit komunitní místo, kde si návštěvníci budou moci mimo nerušeného saunování připravit třeba také dobré jídlo na ohni nebo si jen tak popovídat s přáteli.

What a Hut je společnost založená ve Zlíně. Věnuje se stavbě menších rekreačních objektů ze dřeva. Posláním firmy je navrhování a realizace projektů, při kterých design a architektura splynou s těmi nejkrásnějšími místy v přírodě.