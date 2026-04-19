Vzniká tak druhý obývací pokoj, kde se rodinný život odehrává od prvních jarních paprsků až do pozdního podzimu. Co všechno by v takovém venkovním ráji nemělo chybět, aby byl nejen krásný, ale i funkční?
Základem všeho je pocit útulna. Moderní architektura dnes stírá hranice mezi tím, co je uvnitř a co venku. Velké prosklené plochy propojují dům s terasou a my přirozeně toužíme po tom, aby i venkovní prostor nabízel stejný komfort jako ten vnitřní. Nejde už jen o to někam si sednout, ale skutečně v daném prostoru žít, relaxovat nebo pracovat.
Srdce zahrady: Bioklimatická pergola jako technologický zázrak
Bioklimatické pergoly vykouzlí z vašeho venkovního posezení dokonalou místnost navíc. Na rozdíl od klasických přístřešků pracují s takzvaným bioklimatickým efektem. Díky otočným lamelám (které lze naklápět v rozsahu až 135°) můžete plynule regulovat intenzitu slunečního svitu, ale i přirozené proudění vzduchu. I v tom největším letním horku tak pod pergolou vzniká příjemné mikroklima bez pocitu skleníku.
„Lidé dnes hledají především variabilitu. Chtějí prostor, který se jim přizpůsobí. Moderní bioklimatické pergoly umožňují trávit čas venku i za deště – stačí lamely úplně uzavřít a vznikne nepromokavá střecha,“ vysvětluje xxx ze společnosti ROJA. Právě tato schopnost reagovat na počasí dělá z terasy tu nejoblíbenější část domu, kde budete rádi trávit čas, a to za každého počasí od jara do podzimu.
Komfort, který nekončí u stolu
Aby venkovní obývák skutečně fungoval, musí v něm být zahradní nábytek, který vás nebude v ničem omezovat. Dnešním největším hitem jsou proto nábytkové sestavy s jídelním stolem. Lidé už totiž nechtějí volit mezi pohodlným posezením a praktickým stolováním.
Trendem jsou soupravy, které na první pohled připomínají luxusní interiérové pohovky, ale mají ideální výšku sedu i stolu pro společné víkendové obědy, grilování nebo dlouhé letní večeře. Můžete se do nich pohodlně opřít při odpolední kávě, ale zároveň si u nich vychutnat plnohodnotné jídlo, aniž byste museli odcházet do kuchyně.
Tyto sety jsou navíc vyrobeny z odolného hliníku a speciálních outdoorových textilií, takže spojují komfort domácího obývacího pokoje s odolností, která je venku nezbytná.
Pokud si chcete dopřát maximální relax, nesmí chybět ani zahradní lehátka u bazénu nebo v klidném koutě zahrady.
Důležité jsou také detaily – doplňky do bioklimatických pergol, jako jsou boční screenové clony pro větší soukromí, LED osvětlení pro večerní atmosféru nebo měkké podsedáky, které dodají prostoru barvu a útulnost.
Praktická stránka věci: Kam s tím vším?
Udržet na zahradě pořádek, aby stále vypadala jako ze žurnálu, vyžaduje chytrá úložná řešení. Zahradní úložné boxy a zahradní úložné skříně jsou dnes designovými kousky, které schovají vše od polstrů až po dětské hračky.
Pokud potřebujete víc místa, přichází na řadu zahradní domek. Zapomeňte na nevzhledné boudy na nářadí. „Dnešní zahradní domky jsou stylové stavby, které mohou sloužit jako dílna, sklad pro sportovní potřeby, nebo dokonce malá venkovní kancelář,“ dodává xxx ze společnosti ROJA. Pro ekologicky smýšlející pěstitele jsou pak nezbytností moderní kompostéry, které v zahradě působí nenápadně a esteticky.
Vytvořit si druhý domov pod širým nebem nebylo díky široké nabídce na trhu nikdy snazší. Stačí jen začít u toho, co je vám nejpříjemnější – ať už je to káva v tichu zahrady pod pergolou, nebo velká rodinná oslava u prostorného stolu.
Obsah vznikl ve spolupráci se společností ROJA.CZ.