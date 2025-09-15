Návraty z dovolené bývají náročné samy o sobě. Dlouhá cesta, unavený řidič, vidina nekonečného vybalování, do toho třeba nezalitá zahrada či jiné domácí resty, které nemají odkladu. A to nemluvíme o plné schránce pracovního e-mailu, se kterou je návrat do režimu po dnech plných pohody obvykle spojený.
Rozhodně to zkrátka není chvíle, kdy by chtěl člověk řešit nějaké větší nepříjemnosti – třeba skutečnost, že se ve vašem domě či bytě pohyboval někdo jiný než soused domluvený na zalití pokojových květin.
Podle Policie ČR bylo jen za rok 2023 zaznamenáno 1 474 vloupání do bytů a 2 114 vloupání do rodinných domů. Objasněnost se v obou případech pohybovala jen kolem 22 %, většinu pachatelů se tedy nepodařilo odhalit.
Zloději číhají, když jste pryč
K těmto nemilým událostem logicky dochází většinou v časech, kdy jsou lidé v práci či na dovolené. A rozhodně se nejedná jen o letní fenomén, kdy bývají domy a byty opuštěné nejčastěji.
Portira – když chcete mít klid
Bezpečnostní dveře od společnosti Portira spojují maximální ochranu s praktickými detaily a atraktivním vzhledem. Jsou vybaveny devítibodovým uzamykacím systémem, který je skrytý v ocelových pouzdrech a výrazně ztěžuje násilné vniknutí. Nechybí ani „Anti Panic systém“, díky kterému dveře snadno otevřete zevnitř pouhým stisknutím kliky – což oceníte zejména v krizových situacích. Výhodou je i dobrá tepelná izolace, protipožární odolnost a akustická izolace.
Součástí standardní výbavy je také širokoúhlé panoramatické kukátko, které umožní bezpečně zkontrolovat dění za dveřmi. Samozřejmostí je design – můžete si dveře vybrat tak, aby ladily se stylem vašeho bydlení.
Dnešní zloději nejsou žádní amatéři. Často mají v malíčku osvědčené triky, sledují pohyb v okolí, a někdy dokonce využívají moderní technologie. Vědí přesně, kde lidé nebývají doma, jak vypadá opuštěný dům, a hlavně poznají, které zabezpečení vchodových dveří do bytu je nedostatečné a snadno překonatelné.
Nejčastější slabiny domácností
Mezi nejčastější bezpečnostní chyby patří slabé nebo nevhodné vchodové dveře. Pokud jsou staré, bez výztuh, vícebodového zamykání nebo bezpečnostní vložky, dokáže je nezvaný host překonat během chvilky. Achillovou patou každého domu je pak boční či zadní vchod, který obvykle nebývá tak zajištěn jako vchod hlavní.
Podobně se mohou přístupovou cestou stát nezabezpečená okna. Pokud nemají žádné pojistky, zámky nebo bezpečnostní fólie, stačí zloději šroubovák a tiché vypáčení rámu. Obzvláště dobře to jde například ze zahrady, kde není tak na očích kolemjdoucích či sousedů.
Zloděje ovšem ponoukne i absence elektronického zabezpečení. Kamera, pohybové čidlo nebo alarm přitom nejsou drahou položkou a pouhá skutečnost, že něco takového máte přede dveřmi, často stačí k tomu, aby si výtečník vybral jiný cíl.
Klidný domov začíná u dveří
Nedejte zlodějům ani nejmenší šanci. Bezpečnostní dveře jsou investicí, která se vrací v podobě jistoty, že váš domov je v bezpečí. Při výběru myslete na několik klíčových věcí:
Odolnost proti vloupání – sáhněte minimálně po třídě RC 3. To je hranice, kterou běžné pokusy o vloupání nepřekonají.
Vícebodové zamykání – dveře drží na několika místech současně, takže je násilné otevření téměř nemožné.
Prověřená kvalita – certifikace a záruky vám dají jistotu, že výrobce své sliby opravdu splní.
Bezpečí, které vypadá skvěle – dnešní bezpečnostní dveře spojují funkčnost s designem. Už dávno neplatí, že si musíte vybírat mezi stylem a ochranou.
V neposlední řadě může lákat i špatné osvětlení vstupu. Tmavý vchod bez světla, zarostlé keře nebo vysoký plot dávají zlodějům pocit, že mají dost času. Pomoci si přitom můžete jednoduchým reflektorem s čidlem, pravidelným svícením, ale taky údržbou keřů a živých plotů.
Ochrana domova nestojí jen na jednom zabezpečovacím opatření. Ideální je kombinace mechanických prvků, moderní techniky a chytré prevence.
Jak vytvořit odolnou bariéru
Jako ideální fyzická bariéra, kterou musí zloděj překonat (a často ho odradí), slouží bezpečnostní dveře. Pro byty a rodinné domy se doporučuje minimálně 3. bezpečnostní třída (RC 3), která je často vyžadována i pojišťovnami pro uznání škod při vloupání. Své odvedou i kvalitní cylindrické zámky či vícebodové zamykání a výztuhy.
Co se elektronického zabezpečení týče, dnešní technologie lze využít bez složité instalace. Kamerové systémy vám umožní přímo z mobilního telefonu sledovat, co se kolem vašeho domu v reálném čase děje. Záznam se navíc ukládá do cloudu, takže o něj nepřijdete. Chytré alarmy zase posílají přímo do telefonu upozornění, takže ihned víte, že se v okolí domu něco děje. Některé systémy lze dokonce propojit s bezpečnostní agenturou nebo nastavit tak, aby v případě narušení samy zavolaly policii.
Mezi chytrou prevenci pak patří spolupráce se sousedy, kteří u vás občas rozsvítí světlo nebo zaparkují auto. Přítomnost někoho v domácnosti můžete simulovat i pomocí časovačů světel, automatických rolet či puštěné hudby.
Jak z výše uvedeného vyplývá, jedním z nejefektivnějších způsobů, jak případného zloděje odstrašit, jsou solidní bezpečnostní dveře. Masivní konstrukce, vnitřní výztuhy, kvalitní zámkové systémy, vícebodové zamykání. Takové dveře odolají i zkušenému pachateli s běžným nářadím.
Co můžete udělat pro větší bezpečí?