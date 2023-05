Za první zimu s tepelným čerpadlem snížili účet za energie na polovinu

Domy, které už pamatují nějaký ten rok, sice nabízejí osobitou atmosféru, ale kvůli nevyhovujícímu technickému stavu často také drahé účty za energie. I takový dům lze vytápět úsporně, většinou se to však neobejde bez kompletní rekonstrukce a výměny neefektivního zdroje tepla.

Pro stejný krok se rozhodli majitelé domu z Rokycanska, manželé Supovi. Popisují své zkušenosti s řešením dostupného a efektivního zdroje tepla: „Před třinácti lety jsme koupili starší domek, ale protože byl postavený již v roce 1964, bylo potřeba jej kompletně zrekonstruovat. Vzali jsme to proto opravdu od základu. Opravili jsme střechu, vyměnili okna, zateplili fasádu a strop a také jsme udělali nové rozvody vody, topení i elektroinstalace.“

Čím topit

Akustický výkon čerpadla je pouze 48,4 dB, takže neruší majitele ani sousedy.

Dalším krokem byl výběr nového způsobu vytápění, pro který zvolili kombinaci elektrokotle a kotle na dřevo. Vzhledem k nízkým cenám elektřiny v roce 2010 to byla dobrá volba. Jenže ceny se výrazně změnily, a tak se majitelé začali poohlížet po jiném zdroji tepla.

„Dnes jsem již v důchodu, kvůli zvyšujícím se nákladům za cenu elektřiny i vlastnímu pohodlí jsme se tak s manželkou rozhodli oba kotle zrušit. Vytápění dřevem není sice finančně tak náročné, ale přece jen je pracnější. To už se mi v mém věku zkrátka podstupovat nechtělo,“ říká majitel.

Na pozemku navíc není plynová přípojka, proto majitelé zůstali u vytápění elektřinou a zvolili tepelné čerpadlo. Oslovil je úsporný provoz v kombinaci s velmi snadnou obsluhou. Obrátili se tedy na několik firem a nechali si vypracovat cenovou nabídku. Nakonec se rozhodli pro českého výrobce Acond.

„Měli jsme vytipovaných několik výrobců, jejichž čerpadla mají sice hodně podobné technické parametry, ale většinou šlo o zařízení z dovozu. Důležité samozřejmě bylo, i pro definitivní rozhodnutí, cenové rozpětí jednotlivých výrobků a také servis a záruky. Mnoho firem na českém trhu totiž čerpadla jen přeprodává, proto jsem se obával rychlého řešení případné poruchy,“ vysvětluje pan Sup.

Zvolená firma mu vyšla z nabídek s parametry tepelného čerpadla, podmínkami záruk a servisními službami jako nejvhodnější. V nemalé míře k jeho rozhodnutí přispěl i vstřícný přístup zástupců firmy.

Na doporučení výrobce zvolili manželé tepelné čerpadlo Acond Pro N, které splňovalo jejich podmínky v podobě dobrých technických parametrů a českého výrobku.

„Toto čerpadlo umisťujeme většinou do novostaveb, které mívají nízké ztráty tepla a lze je pohodlně vytopit i s čerpadlem o nižším výkonu. Kompletním zateplením domu a výměnou oken se podařilo tepelné ztráty podstatně snížit. Tím pádem i v tomto případě stačilo čerpadlo s nižším výkonem, což pro majitele znamená také větší úsporu,“ uvádí Jakub Tykal, obchodní ředitel společnosti.

Obava z hlučnosti tepelného čerpadla byla zbytečná, byť je umístěné přímo pod oknem.

Majitel k tomu doplňuje: „Vzhledem k mým zkušenostem z oboru energetiky jsem si o tom hodně zjišťoval. Hledal jsem zařízení, které bude mít dobrý topný faktor COP. Ten totiž udává účinnost tepelného čerpadla. Vyjadřuje poměr mezi vyrobeným teplem a spotřebovanou energií. Z pohledu úspor je to podle mě ten nejdůležitější parametr.“

Odborníci doporučují při výběru tepelného čerpadla sledovat také jeho výkon, použitý kompresor, který by měl být ideálně scrollový, teplotu topné vody, použité chladivo a také další služby jako je montáž, servis a podmínky záruky.

Podstatným faktorem je také hlučnost, která se uvádí pomocí tak zvaného akustického výkonu. Ta může být u nekvalitních tepelných čerpadel poměrně velký problém, a to nejen pro majitele, ale i pro sousedy a v krajním případě i pro úřady.

„U zvoleného čerpadla výrobce uvádí akustický výkon 48,4 dB, což je hodně tiché. I tak jsme ale měli z hlučnosti obavu. Určitě to byl jeden z dalších faktorů, podle kterého jsme se rozhodovali. Po namontování tepelného čerpadla jsme ovšem byli příjemně překvapeni, protože není skoro slyšet,“ dodává majitel.

Teplo i teplá voda

Čerpadlo se rozhodli připojit také k bojleru a využít jej nejen k vytápění, ale i k ohřevu vody. To ovšem znamenalo další výdaj v podobě pořízení nového bojleru, protože ten starý nebyl pro napojení na čerpadlo uzpůsobený. Podle majitele se jim však tato investice vyplatila.

„Topit tepelným čerpadlem a vedle toho mít zvlášť bojler, který stejně potřebuje elektřinu, je podle mě nákladově nesmysl. Díky čerpadlu šetřím jak za topení, tak i za ohřev vody,“ vysvětluje pan Sup. Navíc majitelé, kteří chtějí požádat o dotaci na tepelné čerpadlo, mají nárok na vyšší částku, pokud se rozhodnou využít jej i pro přípravu teplé vody.

Samotná instalace pak trvala jen dva dny a proběhla dokonce o víc než měsíc dřív, než bylo původně plánováno. „První den montéři dovezli čerpadlo, osadili ho, natáhli trubky a zapojili. Druhý den přijel elektrikář, který jej zprovoznil a správně nastavil. Já jsem musel pouze venku udělat nosný základ pro čerpadlo a odstranit elektrokotel a kotel na dřevo. O víc jsem se starat nemusel, pouze zaplatit fakturu,“ usmívá se majitel.

Pouze v obývacím pokoji ponechali manželé krbovou vložku pro alternativní přitápění v přechodných částech roku.

O peníze jde až v první řadě

O finanční úspoře má pan Sup už teď poměrně dobrou představu, ačkoli s tepelným čerpadlem topil teprve první zimu. „Přesná částka se samozřejmě ukáže po letošním ročním vyúčtování. Pravidelně ale sleduji běh čerpadla a spotřebu elektřiny, takže už teď vím, že náklady na elektřinu klesnou minimálně o 53 procent. Když odečtu dotaci ve výši 100 000 korun, kterou jsme od státu dostali, tak se mi při dnešních zastropovaných cenách elektřiny vynaložená částka vrátí zhruba za 4,5 roku,“ říká.

Konkrétní úspora a návratnost závisí vždy na parametrech a stavu konkrétního domu. Vliv mají ovšem také aktuální ceny energií a počasí v topné sezoně.

Důraz na dobré zázemí firmy a zajištěný servis se nakonec majiteli vyplatil, když u čerpadla musel řešit drobnou systémovou poruchu. O vše se naštěstí postaral online dispečink. Sledování provozu a obsluha nastavení tepelného čerpadla je totiž možné jak manuálně, tak i dálkově po internetu přes mobil či počítač. Takže odstraňování případných poruch lze řešit dálkově s technikem firmy. „Ten se jednoduše podíval do systému a na základě chybového hlášení poruchu okamžitě odstranil,“ popisuje majitel.

Ačkoli bylo pořízení tepelného čerpadla nemalou položkou v rodinném rozpočtu, ani dnes by majitel svoje rozhodnutí neměnil. „Podle mého názoru bude elektřina i do budoucna důležitým zdrojem, bez ní se neobejdeme. Ceny klesat moc nebudou, pokud vůbec. V našem věku je důležité i pohodlí,“ doplňuje na závěr pan Sup.