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Útulné kelviny v kuchyni neobstojí. U osvětlení linky se vyplatí jiné číslo

Matouš Waller
  4:00

Teplota chromatičnosti neboli počet kelvinů u žárovky. Proč je hodnota důležitá? | foto: PIXELS

Při výběru nových svítidel a žárovek se valná většina zaměří hlavně na jejich výkon a množství vyzařovaného světla. Existuje však ještě jedna veličina, na kterou se neprávem zapomíná – takzvaná teplota chromatičnosti, tedy barva samotného světla. Jak však vybrat správně, které údaje sledovat a jaká barva světla se nejlépe hodí do které místnosti?

Celou domácnost by nikdy neměly osvětlovat identické žárovky. Různá místa i činnosti vyžadují nejen odlišnou intenzitu, ale také barvu – neboli teplotu – světla. Takzvanou teplotu chromatičnosti udávanou v kelvinech (K) však velká část spotřebitelů opomíjí.

Jak vypadá výroba klasické žárovky

Na výběr začalo být až s moderními LED žárovkami. U těch klasických vláknových byla barva světla pevně daná a nešlo ji nijak měnit. Dnes už je však na výběr a barvu světla lze přizpůsobit na míru místnosti.

„Obyčejné“ bílé světlo se bude hodit hlavně v kuchyni nebo pracovně, o něco chladnější a ostřejší pak například v koupelně. Naopak teplejší barvy světla, které navozují útulnou atmosféru, najdou uplatnění v obývacím pokoji nebo ložnici.

Kelvin: čím vyšší číslo, tím chladnější světlo

Právě počet kelvinů u zvoleného svítidla má tedy největší dopad na to, jaký pocit bude daná místnost navozovat.

Jak vybírat světlo?

Faktorů, na které se zaměřit, je více:

  • Lumeny (lm) udávají světelný tok, tedy množství světla
  • Watty (W) označují příkon. Na rozdíl od klasických žárovek už u LED varianty neoznačují svítivost
  • Stínidlo i výška stropu mají vliv na rozptyl světla po pokoji
  • Barvy stěn a nábytku. Tmavé povrchy odrážejí méně světla
  • U svítidel s integrovanými LED ověřte, zda uvedené lumeny platí pro celé svítidlo včetně stínidla, nebo jen pro samotný LED zdroj.

Základní rozdělení je poměrně jednoduché – platí tu nepřímá úměra:

  • Méně kelvinů: jemnější a teplejší (žluté až oranžové či načervenalé) světlo
  • Více kelvinů: ostřejší a chladnější (bílé až namodralé) světlo

Použití této jednotky i principu, kdy méně znamená více, vychází z fyziky. Založené je na hypotetickém ideálně černém tělese a barvě, kterou by vyzařovalo při postupném zahřívání.

S postupným rozžhavováním bude paradoxně nabírat stále chladnější barvu – od sytě rudé, přes oranžovou a žlutou až nakonec bude jasně bílé až namodralé.

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Výběr konkrétní hodnoty nemá nicméně vliv jen na vytvoření oné správné atmosféry, jde i o čistě funkční a praktickou věc – jiné světlo se hodí k práci, vaření nebo třeba k relaxaci a před spaním.

Teplota chromatičnosti a vhodné použití
Hodnota v kelvinechOdstínVyužití
2500–3000 KTeplé, žluté a oranžové světloLožnice a obývací pokoje
3000–5000 KDenní (neutrální) bíláKuchyně, koupelny, pracovny
5000 K a víceBílé až namodralé světloKanceláře, dílny, pracovní stoly

Pro srovnání – přirozené denní světlo má v pravé poledne a za jasného dne teplotu chromatičnosti přibližně 5 500 až 6 000 kelvinů.

Znázornění teploty světla při různých hodnotách | foto: Flexfire LEDs inc.

Kelviny však nejsou samospásné. Myslet je vždy potřeba i na světelný tok žárovky, tedy intenzitu světla – tak aby byla místnost osvětlena dostatečně, ale ne příliš. V tom může pomoci například rozmístění více svítidel.

Kuchyň a koupelna: kde se vyplatí jít výš a proč

Chladnější a ostřejší světlo je vhodné během aktivit, které vyžadují větší soustředění a snižují riziko úrazu – do koupelny či kuchyně tak patří svítidla s vyššími hodnotami kelvinů.

Ostré namodralé světlo vyvolává pocit sterility a navíc zajišťuje perfektní viditelnost – nezůstávají před ním skryté věci, které tlumenější teplé světlo mnohdy schová. Zároveň přispívá k věrnějšímu podání barev.

V koupelnách je vhodnější jasné bílé světlo, které nic neskryje.

Ve výsledku tak chladné světlo zajišťuje například bezpečnější krájení nebo jistější vizuální kontrolu potravin. V koupelně pak pomáhá přesnému líčení či holení. Bílé světlo však na druhou stranu působí chladným dojmem.

Index podání barev: opomíjené druhé číslo

S teplotou žárovek – i jejich výkonem – souvisí také takzvaný Index podání barev (CRI – někdy také jako Ra), který však řeší ještě méně spotřebitelů než teplotu chromatičnosti v kelvinech.

Různé žárovky mají odlišné podání barev – některé jsou věrné, jiné zkreslují a šednou.

Index na škále od jedné do sta určuje, jak lidské oko pod daným zdrojem vnímá barvy v porovnání s přirozeným – tedy slunečním – světlem. Právě tomu náleží nejvyšší číslo, představující ideální hodnotu umožňující zcela věrné podání barev. Takřka stejných hodnot pak dosahují také klasické žárovky s vláknem.

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U moderních LED svítidel už je ovšem situace o něco složitější. V tomto případě samozřejmě platí, že čím více, tím lépe, pro domácí použití však plně postačují i „standardní“ hodnoty.

  • CRI 90–100: vynikající podání barev – vhodné pro ordinace, muzea nebo velmi kvalitní domácí osvětlení
  • CRI 80–89: standard s dobrým podáním barev – plně postačuje pro domácí použití
  • CRI pod 80: nízká kvalita – barvy můžou působit vybledle nebo zašedle. Směrnice Evropské unie pro domácí použití tyto hodnoty ani neumožňuje

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Úplná nula naprosto znemožňuje barvy rozeznat – takových svítidel je v praxi minimum. Velmi nízkých hodnot však dosahují například klasická veřejná svítidla. Sodíkové výbojky s typickým oranžovým světlem mají CRI velmi blízko nule a pod jejich světlem tam vypadá vše jednolitě.

Míchání odstínů v místnosti: nejčastější chyba

Jednu místnost tak v závislosti na náladě a kýžené atmosféře či činnosti může osvětlovat i několik různých zdrojů s různou teplotou barev.

Chybou je tento přístup nicméně v momentě, kdy onu místnost osvětluje několik zdrojů s různou teplotou chromatičnosti zároveň – tedy například lustr v obývacím pokoji se studeným světlem, kombinovaný se stojací lampou osazenou teplou žlutou žárovkou.

Test: jsou biodynamické LED žárovky podvod, nebo zdroj zdravého světla?

Ideální výsledek se zpravidla nedostaví, využití odlišných světel prostor naopak opticky roztříští. Přispěje k tomu i vnímání světla mozkem, který neustále automaticky vyrovnává chromatičnost světla. Pokud místnost osvětlují dva odlišné zdroje, budou se navzájem „tlouct“ – teplé světlo bude vypadat nepřirozeně oranžové, to studené příliš chladně a sterilně.

Různé žárovky umějí různé věci – některé jsou vhodné na práci, některé před spaním.

Výsledkem horší adaptace je pak zpravidla únava očí a bolest hlavy. Odlišné barvy světla navíc v bodech setkání (například na zdech) mohou připomínat fleky. Problémem je i cirkadiánní rytmus – tedy přirozený 24hodinový cyklus člověka, řídící mimo jiné dobu spánku. Barva světla má přímý dopad na tvorbu hormonů.

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Odpovědí na ideální osvětlení místnosti pro různé činnosti mohou být vícebarevné LED žárovky, které bílou umějí často vyzařovat v rozsahu několika tisíc kelvinů.

Zkracující se den a večerní světlo: co změnit teď

Aktuální ubývající délka denního světla by měla vést k zamyšlení nad výběrem správných svítidel a jejich kombinacemi. Na podzim a v zimě, kdy je potřeba svítit už odpoledne, trávíme před spaním pod umělým osvětlením i pět či šest hodin každý den.

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Světlo v bytě musí být promyšlené, aby ve správnou dobu vybízelo k činnosti a později naopak uklidňovalo před spánkem. Teplota chromatičnosti je jen jedním z faktorů, které ovlivňují zdraví i atmosféru místnosti. Podepisuje se na tom i řada dalších faktorů – počet a rozmístění svítidel, intenzita světla nebo třeba výška zavěšení svítidla.

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