Tři technologie, jeden systém. Jak správně vyřešit vytápění, chlazení a teplou vodu

Kotel v technické místnosti, bojler na teplou vodu a klimatizace na fasádě. Tak může vypadat tradiční řešení rodinného domu. Jednotlivá zařízení fungují víceméně nezávisle na sobě a každé má svůj vlastní úkol.
Moderní vytápěcí technika se ale postupně vydává jiným směrem. Místo několika oddělených zařízení může vzniknout jeden systém, ve kterém spolu zdroj tepla, zásobník vody, vytápění, chlazení a regulace komunikují.
Typickým příkladem je reverzibilní tepelné čerpadlo, které může v průběhu roku převzít hned několik úkolů:
- v zimě vytápět dům,
- v létě jej ochlazovat,
- po celý rok připravovat teplou vodu.
Na papíře to vypadá jednoduše. V praxi ale nestačí koupit zařízení s příslušnými funkcemi a připojit ho ke stávajícím rozvodům. Aby systém pracoval úsporně a spolehlivě, je třeba dívat se na dům jako na jeden celek.
V textu se dále dozvíte:
- Co dům skutečně potřebuje?
Tepelné ztráty, stav budovy, radiátory, potřeba teplé vody a možnosti chlazení.
- Co umí společný systém?
Jak může tepelné čerpadlo propojit vytápění, chlazení a přípravu teplé vody.
- Jak se požadavky mění u větších budov?
Specifika bytových domů, SVJ a družstev: zásobníky, špičkový odběr, regulace, hlučnost a servis.
- Co přinášejí nová pravidla a chladiva?
Legislativní změny od roku 2027, GWP a přechod k chladivu R290.
- Jak celý systém správně poskládat?
Zdroj tepla, zásobník, vytápění, chlazení, regulace a případný záložní zdroj jako jeden funkční celek.
- Konkrétní technologický a historický příklad
295 let značky Buderus a ocenění Plus X Award 2025.
Nejdřív spočítejte, co dům skutečně potřebuje
Jednou z nejčastějších chyb bývá obrácené pořadí. Investor si nejprve vybere konkrétní technologii a teprve potom řeší, zda se do jeho domu skutečně hodí.
Správně by měl projekt začít u samotné budovy. U vytápění je potřeba znát především její tepelné ztráty, u chlazení zase letní tepelné zisky. Při návrhu přípravy teplé vody hraje roli počet obyvatel domu i způsob, jakým vodu běžně používají.
U rekonstrukcí je situace ještě složitější. Starý kotel například nelze automaticky nahradit tepelným čerpadlem stejného výkonu a očekávat, že bude celý systém fungovat stejně.
Projektant by měl předem prověřit zejména:
Tepelným čerpadlům obecně prospívá nižší teplota topné vody. Proto bývají velmi účinná například v kombinaci s podlahovým vytápěním. Neznamená to však, že jsou použitelná pouze v novostavbách.
Také starší dům s radiátory může být vhodným kandidátem. Rozhodující je jejich velikost, tepelná ztráta budovy a teplota vody, kterou otopná soustava potřebuje. Někde může pomoci výměna několika radiátorů, jinde například částečné zateplení.
Důležité je také nerozhodovat se pouze podle údaje o maximální teplotě vody. To, že zařízení technicky dokáže připravit vodu o vysoké teplotě, ještě neznamená, že při takovém provozu dosáhne nejlepší účinnosti.
Když jedno zařízení topí, chladí i ohřívá vodu
Právě možnost spojit několik funkcí je jednou z výrazných změn, které současná tepelná technika přináší.
Princip tepelného čerpadla přitom není složitý. V zimě odebírá energii z okolního prostředí a předává ji do domu. Teplo může směřovat do podlahového vytápění, radiátorů nebo například fan-coilových jednotek. Zároveň lze jeho pomocí ohřívat vodu v zásobníku.
U reverzibilního systému se v létě provoz obrátí a zařízení může teplo z interiéru odvádět.
Ani zde však neplatí, že každý způsob vytápění automaticky funguje také jako plnohodnotná klimatizace. Podlahové, stěnové nebo stropní systémy mohou místnosti v létě příjemně ochlazovat. Jejich výkon má ale své limity. Povrchy nesmějí být příliš studené, protože by na nich při poklesu pod rosný bod mohla začít kondenzovat vzdušná vlhkost. Regulace proto musí pracovat nejen s teplotou, ale také s vlhkostí vzduchu a rosným bodem.
Pokud má být chlazení intenzivnější, lze využít například fan-coilové jednotky. Při odpovídajícím návrhu mohou zároveň vzduch odvlhčovat – jejich výměník však musí pracovat pod rosným bodem a vznikající kondenzát musí být bezpečně odváděn.
Už při projektu je proto dobré vědět, zda majitel domu očekává pouze mírné letní ochlazení, nebo podobný komfort, jaký nabízí klasická klimatizace.
Rodinný dům není bytovka. U větších objektů přibývají další otázky
To, co dobře funguje v novém rodinném domě, nelze automaticky přenést do bytového domu.
U větších budov se musí počítat například s okamžiky, kdy chce teplou vodu větší množství lidí současně. Právě ranní nebo večerní špička může mít při návrhu systému zásadní význam.
U staveb pro více domácností je proto potřeba vedle výkonu zdroje posoudit také:
- velikost a počet zásobníků teplé vody,
- místo pro technologii,
- hlučnost venkovních jednotek,
- hydrauliku celé soustavy,
- případnou potřebu záložního nebo špičkového zdroje,
- možnosti regulace jednotlivých částí budovy,
- dostupnost servisu a budoucí údržbu.
Právě u větších staveb se nejvíce ukazuje význam systémového přístupu. Nejde pouze o výběr jednoho zařízení, ale o to, aby všechny části pracovaly společně a jednotlivé technologie si navzájem nepřekážely.
Od roku 2027 bude důležitější také chladivo
Výkon, účinnost a hlučnost už nejsou jedinými parametry, které se vyplatí při výběru tepelného čerpadla sledovat. Stále větší význam má také chladivo uvnitř zařízení.
Důvodem je evropská legislativa, která postupně omezuje používání fluorovaných skleníkových plynů s vysokým potenciálem globálního oteplování, tedy GWP.
Od 1. ledna 2027 začnou u některých nových tepelných čerpadel platit další omezení. Nařízení EU například omezí uvádění některých samostatných a monoblokových zařízení do 50 kW a splitových systémů vzduch–voda do 12 kW na trh, pokud používají fluorovaná chladiva s GWP 150 a vyšším.
Neznamená to však plošný zákaz všech tepelných čerpadel se současnými chladivy. Pravidla se liší podle konstrukce a výkonu zařízení, obsahují bezpečnostní výjimky a pro některé další skupiny platí odlišné termíny. Změny se navíc týkají především uvádění nových zařízení na trh, nikoli automatického zákazu provozu již instalovaných tepelných čerpadel.
Výrobci se na postupné zpřísňování pravidel připravují už nyní.
Výhody a nevýhody propanu:
Jednou z cest je R290 neboli propan.
Na toto chladivo přešla také část nové generace zařízení Buderus. Například tepelné čerpadlo Logatherm WLW176i AR používá R290 a lze jej využít pro vytápění, přípravu teplé vody i chlazení.
V režimu vytápění dosahuje maximální výstupní teploty kolem 60 °C. Vyšších teplot, až kolem 75 °C, lze u systému využít při přípravě teplé vody. I zde však platí, že pro spotřebu energie je obecně výhodné navrhnout otopnou soustavu tak, aby vystačila s co nejnižší provozní teplotou.
Jak celý systém správně poskládat?
Pojem „komplexní řešení“ může svádět k představě jediného zařízení, které vyřeší úplně všechno. Ve skutečnosti jde spíše o to, aby jednotlivé součásti domu správně spolupracovaly.
Takový systém může tvořit například:
- tepelné čerpadlo jako hlavní zdroj,
- zásobník teplé vody,
- podlahové vytápění nebo radiátory,
- systém pro letní chlazení,
- centrální regulace,
- případně doplňkový nebo záložní zdroj.
Největší prostor pro takové řešení nabízí novostavba, kde se s technologií počítá už při projektu. U rekonstrukcí bývá nutné dělat více kompromisů, protože nový zdroj musí respektovat stávající radiátory, rozvody, dispozici domu i možnosti elektrické přípojky.
A právě zde platí možná nejdůležitější pravidlo celého návrhu: nejlepší zdroj tepla není ten s nejpůsobivějším technickým listem, ale ten, který odpovídá konkrétní budově a dobře funguje se všemi jejími ostatními částmi.
Vytápění, chlazení a příprava teplé vody se tak stále méně řeší jako tři samostatné disciplíny. Moderní dům je možné navrhnout jako jeden propojený energetický celek, který se během roku přizpůsobuje tomu, co jeho obyvatelé právě potřebují.
Začínali u kamen. Letos je značce Buderus 295 let
Proměna vytápění z jednotlivých kamen a kotlů na komplexní energetické systémy se dá dobře sledovat také na historii tradičních výrobců.
Buderus letos připomíná 295 let od svého založení. Kořeny značky sahají do roku 1731, kdy Johann Wilhelm Buderus začal podnikat v železářství. K rané produkci patřily mimo jiné litinové plotny pro kamna a sporáky, později se výroba rozšířila o kotle a radiátory.
Historie značky tak kopíruje velkou část vývoje moderního vytápění: od lokálního zdroje v jedné místnosti přes ústřední vytápění až po dnešní systémy, které dokážou řídit teplotní komfort budovy během celého roku.
Od roku 2003 je Buderus součástí společnosti Bosch a dnes patří mezi značky Bosch Home Comfort Group.
Plus X Award 2025
V roce 2025 získal Buderus ocenění Plus X Award „Nejlepší značka roku 2025“ v kategorii topenářská technika.
Titul „Nejlepší značka roku“ získává v jednotlivých kategoriích značka, jejíž výrobky během roku nasbíraly nejvíce ocenění Plus X Award.
Pro investora jsou však historie značky nebo získané ceny až druhotným vodítkem. Při konkrétním projektu by měly rozhodovat především technické parametry, kvalita návrhu, vhodnost technologie pro danou budovu a dostupnost budoucího servisu.
Obsah vznikl ve spolupráci se společností Buderus