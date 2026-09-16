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10 praktických tipů, jak snížit spotřebu tepla a vody v bytě bez omezení pohodlí

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Větráte na ventilačku a vypínáte topení? Těchto 10 zlozvyků vám zdražuje bydlení | foto: TechemGetty Images

Kvůli nižším účtům za energie nemusíte doma chodit v zimním kabátě ani se vzdát každodenní sprchy. Cesta k tématům, jako je energeticky úsporné bydlení, totiž nevede přes drastické odříkání, ale přes odstranění zbytečného plýtvání. Velkou část nadspotřeby způsobují zakryté radiátory, nevhodné větrání, příliš vysoká pokojová teplota nebo nenápadné úniky vody v koupelně. Pokud navíc svou spotřebu sledováním průběžných dat kontrolujete v průběhu celého roku, dokážete na případný problém přijít podstatně dříve, než dorazí nepříjemné roční vyúčtování tepla a vody.

Jak ušetřit za topení? 5 drobností, které snižují spotřebu tepla

Správná úspora energie v bytě není o radikálním omezování osobního komfortu. Často jde především o odstranění drobných technických a provozních zlozvyků, které vám zbytečně vytahují peníze z peněženky.

1. Uvolněte prostor kolem radiátorů

Radiátor předává teplo do místnosti prouděním vzduchu. Pokud před ním stojí pohovka, skříň nebo visí těžký dlouhý závěs, cirkulace se zablokuje. Zvlášť nevhodné je zakrytí termostatické hlavice – v jejím těsném okolí vznikne teplé mikroklima a ventil vyhodnotí, že je v pokoji zatopeno, i když ve zbytku místnosti zůstává chladno.

2. Větrejte krátce, ale intenzivně

V zimním období je výhodnější otevřít okno na několik minut dokořán (ideálně vytvořit průvan) než nechat okno dlouhodobě vyklopené na ventilačku. Při rychlé výměně vzduchu se interiér stihne osvěžit, ale stěny a nábytek nestačí vychladnout. Během větrání je zároveň rozumné stáhnout termostatickou hlavici.

3. Chápejte stupně na termostatu jako cílovou teplotu

Termostatická hlavice funguje jako automatický regulátor, nikoli jako vodovodní kohoutek. Otočení na maximum (stupeň 5) nezajistí, že se studená místnost ohřeje rychleji – ventil se pouze otevře naplno a bude topit až do velmi vysoké teploty (zpravidla kolem 28 °C). Pro běžný obývací pokoj je standardem stupeň 3 (cca 20 °C).

4. Méně využívané místnosti pouze temperujte

Zcela vypnout v zimě topení v ložnici nebo pokoji pro hosty se nevyplácí. Příliš chladné stěny v kombinaci s vlhkostí, která do místnosti proudí z teplejších částí bytu či koupelny, zvyšují riziko kondenzace a vzniku plísní. V nevyužívaných prostorách se doporučuje zavírat dveře a udržovat orientační teplotní minimum kolem 16 °C.

5. Odvzdušňujte při prvních příznacích

Pokud je horní část radiátoru studená, vyhřívání je nerovnoměrné nebo z tělesa vychází bublání a šplouchání, nahromadil se uvnitř vzduch. Odvzdušnění obnoví plynulou cirkulaci topné vody i plný výkon radiátoru.

Proč stáhnutí topení o 10 % nesníží účet automaticky o 10 %?

Snížení pokojové teploty o 1 °C může orientačně ušetřit přibližně 5 až 7 % spotřeby energie na vytápění bytu. Na finálním vyúčtování v bytovém domě se ale tato změna neprojeví přímo úměrně. Celkové náklady na vytápění se totiž dělí na základní složku (rozpočítávanou podle podlahové plochy bytu, typicky v rozsahu 30 až 70 %) a spotřební složku (podle naměřených hodnot). Část účtu tak platíte bez ohledu na to, jak nízko termostat nastavíte.

Konec opisování měřidel v bytech se blíží. Víte, co do roku 2027 musí zařídit...

Jak snížit spotřebu vody? Ve vaně, sprše i na toaletě mohou zbytečně odtékat tisíce

Smysluplná úspora vody v domácnosti přitom nezačíná odříkáním, ale odhalováním zbytečných úniků. Podle údajů ČSÚ se spotřeba vody v českých domácnostech pohybuje v průměru kolem 90 litrů na osobu a den. Významnou část této spotřeby přitom tvoří teplá voda, u které platíte nejen samotné vodné a stočné, ale i energii potřebnou k jejímu ohřevu.

6. Dávejte přednost kratší sprše před vanou

Plná vana představuje spotřebu okolo 80 až 150 litrů vody. Krátká sprcha zvládne stejnou hygienu s výrazně nižším objemem. Pozor však na délku a průtok – nekonečné sprchování pod vysokotlakou hlavicí může spotřebovat více vody než napuštěná vana.

7. Nasaďte perlátory a úsporné sprchové hlavice

Drobná součástka na vodovodní baterii přimíchává do proudu vody vzduch. Měření spotřeby energií a vody v praxi ukazuje, že perlátor dokáže snížit průtok vody ze standardních 10–12 litrů na 5–6 litrů za minutu, aniž byste pocítili pokles komfortu při mytí rukou nebo nádobí.

8. Okamžitě řešte kapající kohoutky a protékající WC

Skryté úniky vody patří k největším žroutům rodinného rozpočtu. Příkladové výpočty pražských vodáren (PVK) ukazují, jak výrazně se nenápadné defekty podepíšou na rodinných financích:

Kolik stojí skryté úniky vody v domácnosti
Typ únikuDenní ztrátaRoční objemOrientační roční náklad (ceny PVK 2026)
Slabě kapající baterie24 litrů8,8 m³cca 1 380 Kč
Silněji kapající baterie54 litrů19,7 m³cca 3 100 Kč
Slabě protékající toaleta150–1 000 litrů55–365 m³8 600 Kč až 57 000 Kč

(Kalkulováno pro únik studené vody. U teplé vody je ztráta kvůli ceně za ohřev ještě výrazně vyšší).

Konec opisování měřidel v bytech se blíží. Víte, co do roku 2027 musí zařídit...

Plná myčka a pračka ušetří vodu i elektrickou energii

9. Zapínejte pouze optimálně naplněné spotřebiče

Pračku ani myčku nespusťte poloprázdnou, ale ani je nepřeplňujte nad kapacitu určenou výrobcem. Moderní úsporné neboli eco programy pracují sice déle, ale využívají nižší teplotu vody a šetrnější cykly, což významně snižuje celkovou spotřebu elektrické energie.

Na vyúčtování nečekejte celý rok: Sledujte data průběžně

10. Využívejte přehledy z dálkových odečtů

V domech vybavených dálkovým měřením mají obyvatelé ze zákona přístup k pravidelným měsíčním informacím o své spotřebě.

Samotné zobrazení grafu v mobilu nebo počítači vám peníze automaticky neušetří. Teprve ve chvíli, kdy podle naměřených dat upravíte své každodenní návyky nebo provoz domácnosti, se spotřeba může skutečně snížit.

Kompletní řešení pro dálkové měření a správu spotřeby poskytuje například společnost Techem. Její systém kombinuje přesná dálkově odečitatelná měřidla tepla a vodoměry se zákaznickým portálem. Právě díky průběžnému sledování dat dokážete odhalit protékající toaletu nebo skrytý defekt na radiátoru během několika dnů – a nemusíte čekat až na překvapení v ročním rozúčtování.

Obsah vznikl ve spolupráci se společností Techem.

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10 praktických tipů, jak snížit spotřebu tepla a vody v bytě bez omezení pohodlí

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