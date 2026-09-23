Mezi termoizolační fólie na okna patří několik typů výrobků, které se liší montáží i tím, jak fungují. Lepit se mohou přímo na skla nebo se připevňují k rámům a napínají tak, aby mezi sklem a fólií vznikla vzduchová vrstvička. Každý z těchto termoizolační fólie působí jinak.
Nízkoemisní a smršťovací fólie
Ty, které se lepí na sklo, omezují přenos tepla sáláním. Někdy se označují také jako low-e či nízkoemisní (či nízkoemisivní) fólie. Naopak fólie, které se připevňují na rám a natahují, se obvykle nazývají smršťovací a fungují na jiném principu. K rámu se připevňují oboustrannou lepicí páskou a následně se pomocí fénu upraví tak, že se napnou. Mezi fólií a sklem vznikne tenký vzduchový polštář, který působí jako termoizolační vrstva.
Rozdíl mezi oběma typy fólie je také v doporučeném použití a životnosti. Zatímco u prvního typu je doporučená výměna po 5 až 10 letech, napínací (smršťovací) fólie jsou záležitostí zimní sezony a na jaře se zpravidla odstraňují.
Jak fólie funguje: odraz sálavé složky, nebo další vrstva vzduchu
O termoizolačních fóliích se někdy zjednodušeně říká, že „odrážejí teplo zpět do místnosti“. To však platí především pro low-e fólie a povlaky. Jejich povrch má nízkou emisivitu a omezuje dlouhovlnné infračervené záření, kterým si teplo předávají povrchy v interiéru a sklo. Nízkoemisní vrstva tak snižuje právě sálavou část tepelných ztrát.
Běžná průhledná smršťovací fólie funguje jinak. Vytváří vrstvu vzduchu, která tepelný tok zpomalí. Protože je připevněná k rámu, může omezit i proudění studeného vzduchu netěsnostmi mezi rámem a sklem.
Jak hodně umí fólie zabránit úniku tepla? Výsledky jsou překvapivé. Podle studie publikované v časopise Energy and Buildings to může být i o 4 W/(m²·K). To, kolik tepla prostoupí oknem, udává součinitel prostupu tepla (U). V publikované studii klesla hodnota U při použití smršťovací termoizolační fólie z 6,9 na 2,9 W(m²·K), tedy o 59 %. Autoři studie připouštějí, že část tepelných ztrát v původním okně způsoboval hliníkový rám, takže u vhodnějšího typu rámu může být výchozí hodnota nižší a celý efekt menší.
U skla polepeného termoizolační fólií se snažili výsledný efekt spočítat i výzkumníci z Univerzity v Edinburgu. Měření prováděli jen ve středu okna, aby odstínili efekt rámu. Součinitel prostupu tepla se snížil díky fólii o 1 W/(m²·K), což v konkrétním případě znamenalo 17 %.
To, jak velké zlepšení dokáže fólie zařídit, závisí zejména na tom, na jaká okna je použita.
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Jednoduché zasklení, špaletové okno a dvojsklo: kde je rozdíl vidět a kde ne
Největší smysl má termoizolační fólie tam, kde je původní okno tepelně nejslabší.
- U starého okna s jednoduchým zasklením může být součinitel prostupu tepla kolem 5 W/(m²·K)i více. Právě tady má přidání fólie největší efekt.
- Zvláštní kapitolou jsou špaletová okna. Záleží na konstrukci, ta klasická mívají U kolem 2,1 až 2,4 W/(m²·K), modernější jsou na tom lépe. Největší tepelná ztráta může přicházet s tím, když profukuje kolem křídel. V tom případě je nutné utěsnit spáry, což samotná fólie nevyřeší.
- Kvalitní moderní okna s izolačním dvojsklem nebo trojsklem mohou mít U pod 1,4 W/(m²·K), což je hodnota, která se dá už těžko snížit. Přidaná fólie může tepelný odpor sestavy ještě o něco zvýšit, dramatickou změnu ale nečekejte.
|Typ okna
|Co lze od fólie čekat
|Jednoduché sklo
|Největší přínos, vytvoření další vzduchové vrstvy
|Staré netěsné okno
|Přínos může být znatelný, zároveň je vhodné řešit těsnění
|Špaletové okno
|Záleží na konstrukci a těsnosti, samo už má vzduchovou mezeru
|Starší dvojsklo
|Menší přínos než u jednoduchého skla
|Moderní dvojsklo či trojsklo
|Obvykle malý efekt vzhledem k již dobrým parametrům okna
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Součinitel U: co znamená číslo na obalu a jak se vůbec měří
Zmínili jsme několikrát veličinu zvanou součinitel prostupu tepla. Označuje se zkratkou U a měří se ve wattech na metr čtvereční a kelvin W/(m²·K).
Co součinitel prostupu tepla říká? Zjednodušeně to, kolik tepelného výkonu projde metrem okna, pokud je rozdíl mezi vnitřní a vnější teplotou o jeden stupeň. Čím je U nižší, tím lépe okno (nebo jiná konstrukce) tepelně izoluje.
U fólií je proto potřeba dobře číst, čeho přesně se údaj výrobce týká. Jinou hodnotu může mít fólie samotná, jinou zasklení s fólií a další číslo celé okno včetně rámu. Pokud výrobce slibuje určitý procentní pokles tepelných ztrát, mělo by být zároveň uvedeno, na jakém typu zasklení byl výsledek naměřen.
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Montáž krok za krokem: čistý rám, teplo v místnosti a smrštění fénem
Na montáži záleží mnohem více, než by se podle kusu tenkého plastu mohlo zdát. Fólie musí vytvořit souvislou a pokud možno těsnou vrstvu.
1 Montáž smršťovací fólie
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- Nejdříve umyjte a odmastěte rám. Prach, mastnota nebo zbytky čisticích přípravků snižují přilnavost oboustranné pásky.
- Povrch musí před lepením také dokonale uschnout.
- Výrobci běžně doporučují montáž na lakované či jinak dokončené dřevo, kov nebo plast; problematické může být syrové dřevo, stará odlupující se barva nebo některé porézní povrchy.
- S instalací není dobré čekat na den, kdy je rám téměř promrzlý. Lepidla na studeném povrchu hůře drží. Někteří výrobci doporučují, aby měl povrch při aplikaci nejméně 4°C. V běžně vytápěné místnosti by proto problém vzniknout neměl.
- Pak přijde na řadu oboustranná páska. Nalepte ji nepřerušeně po obvodu místa, které chcete uzavřít, a fólii ustřihněte s několika centimetry rezervy.
- Přiložte ji nejprve nahoře a postupujte k bokům a spodní hraně. Nemusí být od začátku dokonale vypnutá.
- Teprve nakonec vezměte fén. Teplým vzduchem postupujte rovnoměrně po celé ploše. Materiál se mírně smrští, vrásky zmizí a fólie se napne. Fén nepřikládejte přímo k plastu a nesnažte se jej přehřát. Příliš silné smrštění může namáhat lepicí pásku a ta se následně začne od rámu odtrhávat.
- Přebytečný materiál můžete nakonec odstřihnout podél rámu.
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2 Montáž nalepovací fólie
U nalepovací fólie záleží na správném výběru. Ne všechny typy fólií lze použít na všechna skla. Zásadní je při ní pečlivost. Montáž je náchylnější na drobné chyby, v případě pochybností o svých schopnostech si proto neváhejte pozvat odborníka. Pokud se do toho pustíte přece jen sami, dodržte tyto kroky:
- Zásadní je čistota podkladu. Každé smítko či chloupek bude viditelný a může bránit tomu, aby fólie dobře držela a plnila svou funkci. Nejprve proto sklo umyjte, odstraňte mastnotu i zaschlé cákance.
- Těsně před přiložením fólie sklo navlhčete aplikačním roztokem, aby fólie dobře přilnula k povrchu.
- Fólii ustřihněte o něco větší, než je plocha skla. Sejměte z ní ochrannou vrstvu, pod níž je lepidlo.
- Zkontrolujte, zda je okno stále vlhké, a navlhčete také lepicí stranu fólie. To zajistí, že fólie bude po přiložení ke sklu klouzat a snadno ji posunete do správné polohy.
- Přiložte fólii ke sklu, navlhčete i její vnější stranu a vezměte stěrku. Stěrkou vytlačujte vodu a bubliny od středu ke krajům.
- Teprve, když bude fólie zcela hladká, odřízněte přebývající okraje a znovu vytlačte stěrkou nerovnosti.
- Fólii nechce uschnout. Drobné kapičky vody mohou přetrvávat podle některých výrobců až tři týdny, poté by měly zmizet. Fólii nijak nesušte, nepoužívejte fen ani jiné zařízení s horkým vzduchem.
Kondenzace za fólií: riziko, o kterém návody často moc nemluví
Jednou z výhod fólie může být omezení rosení. Vnitřní povrch směrem do místnosti je teplejší než původní studené sklo, a proto na něm vodní pára kondenzuje méně snadno.
Existuje ale druhá možnost: voda se objeví mezi fólií a původním sklem. Čím to je a co s tím?
Problém vzniká především tehdy, když do mezery proniká teplý vlhký vzduch z místnosti. U původního studeného skla se ochladí pod rosný bod a vodní pára zkondenzuje. Výsledek pak může vypadat hůře než před instalací, protože se k vodě bez odstranění fólie prakticky nedostanete.
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Nejhorším možným řešením je vzít si na pomoc špendlík a fólii proděravět, aby mohla „dýchat“. Tento postup jen zhorší proudění teplého vlhkého vzduchu do mezery a následnou kondenzaci vodních kapek.
Místo toho je na místě opatrnost a trpělivost. U čerstvě instalované fólie může být problém v nedostatečném vyschnutí aplikační kapaliny, což by mělo během několika týdnů odeznít. Pokud se ale rosení objevuje i nadále, je třeba prohlédnout rám. Pokud je starý a netěsní dobře, může propouštět vlhkost zvenčí do prostoru mezi sklem a fólií.
Pokud za to rám nemůže, je na místě sundat fólii, prostor za ní vysušit a zkusit použít novou. Je ale potřeba dodat, že v bytech či místnostech s velmi vysokou vlhkostí se může problém objevovat opakovaně. Dochází k tomu při nedostatečném větrání, sušení prádla nebo vaření bez digestoře. Kdy je vysoká vlhkost problémem a jak ji řešit, se dočtete v tomto našem článku:
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Kdy fólii sundat a co dělat s lepidlem na rámu
Zatímco nalepovací fólie je dlouhodobé řešení, které vám při správné údržbě vydrží několik let, smršťovací fólie je především sezónní řešení. Jak ji odstranit?
Rozhodně ji netrhejte prudkým tahem. Mohla by s sebou vzít i část nátěru rámu. Naopak použijte opět fén. Fólii, resp. místa, kde je uchycená lepicí páskou, mírně zahřejte. Lepidlo změkne a fólie půjde odlepit snáz. Postupujte opatrně, v případě potřeby použijte znovu fén.
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Na lepidlo je nejlepší použít teplou vodu se saponátem. Postupujte opatrně, mějte na paměti, že co vydrží lepidlo, nemusí vydržet rám. Nejlepší je začít s měkkým hadříkem, a teprve když neuspějete, vezměte si na pomoc plastovou škrabku. Rozpouštědla mohou zbytky lepidla odstranit snadno, nejprve se ale doporučuje vyzkoušet je na malém a nepříliš nápadném kousku rámu s nátěrem, zda nepoškozují barvu. Při odstraňování pásky se zbytky lepidel ze staršího dřevěného rámu může být lepší (i když pracnější) místo opakovaně nahřívat fénem a zbytky pásky s lepidlem „odžmoulávat“ prsty.
Odstranění lepidla není jen estetickou věcí. Pokud se v další sezóně rozhodnete fólii opět použít, budete hladký povrch znovu potřebovat.