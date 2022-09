Jak vybrat tepelné čerpadlo a získat dotace. Vše, co potřebujete vědět

Spolehlivost, bezproblémový i finančně přijatelný provoz, ale také aktuální situace s rostoucími cenami energií, obavy z dostupnosti plynu či plánovaný zákaz neekologických kotlů. To vše vystřelilo tepelná čerpadla na nejvyšší pozice zájmu na trhu. V České republice je momentálně nainstalovaných okolo 160 tisíc tepelných čerpadel. Ovšem dodací lhůty podle aktuálních údajů Asociace výrobců tepelných čerpadel narostly o měsíce!

Tepelné čerpadlo je investice, která zasáhne do rodinného rozpočtu, nicméně bude fungovat mnoho let. Je dobré proto vědět, na co se při výběru zaměřit a na co si dát naopak pozor.