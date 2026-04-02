Proč jeden zastíněný panel „otráví“ i ty ostatní
Představte si fotovoltaické panely jako články řetězu. Většinou jsou zapojeny v sérii (tzv. stringy), což znamená, že výkon celého řetězce určuje jeho nejslabší článek. Pokud na jeden panel padne stín, sníží proud v celé sérii a strhne s sebou výrobu i těch panelů, na které slunce svítí naplno.
Není ale stín jako stín. Odborníci rozlišují dva typy:
- Tvrdé zastínění: Má jasné obrysy – typicky komín, vikýř nebo sousední budova.
- Měkké zastínění: Je rozptýlené a vzniká třeba pohybem větví stromů. To bývá paradoxně zrádnější, protože výkon klesá nenápadně, aniž by se aktivovaly ochranné prvky panelu.
V extrémních případech může i drobný stín srazit výrobu o desítky procent. V praxi to znamená zbytečné roky čekání navíc, než se vám investice do elektrárny vrátí. Podrobný přehled o tom, jak zastínění ovlivňuje výkon a co s ním dělat, najdete v odborném rádci od E.ONu.
Jak stín porazit: Technologie, které zachrání investici
Základem je vždy precizní návrh. Kvalitní instalační firma by měla už při první schůzce provést simulaci výroby během celého roku. Moderní software dnes dokáže přesně nasimulovat, jak se bude stín po střeše pohybovat v prosinci i v červenci.
Pokud se ale stínu na střeše úplně vyhnout nejde, existují technologické vychytávky:
- Bypassové diody: Jsou standardní součástí panelů. Pomáhají hlavně u tvrdého stínu tím, že proud přesměrují mimo zastíněnou část.
- Výkonové optimizéry: Instalují se na jednotlivé panely a umožňují jim pracovat nezávisle. Když jeden panel „odpočívá“ ve stínu, ostatní jedou na 100 %. Toto řešení dává největší smysl u střech s členitým členěním nebo okolní zástavbou.
- Half-cut panely: Jsou rozděleny na dvě nezávislé poloviny. Při částečném zastínění spodní části tak horní polovina stále vyrábí elektřinu naplno.
Prevence je levnější než oprava
Pokud o vlastním zdroji energie teprve uvažujete, věnujte plánování maximální pozornost. I detail, který dnes vypadá nevinně, může za 20 let provozu znamenat ztrátu desítek tisíc korun. Správně navržená fotovoltaika na klíč totiž musí počítat s realitou vaší střechy, ne jen s ideálními čísly z katalogu.
Pokud už problém se stínem řešíte u hotové elektrárny, nechte si zpracovat analýzu. Někdy pomůže jen úprava zapojení, jindy dodatečná instalace optimizérů.
Fotovoltaika je investice na desítky let. Aby vám skutečně vydělávala každou hodinu, kdy svítí slunce, musí projekt respektovat realitu vaší střechy, a ne jen slibovat ideální výkon z katalogu. Právě stín je totiž tím detailem, který v konečném účtování rozhoduje o tom, jestli se vám peníze vrátí za sedm, nebo až za dvanáct let. Nepodceňte plánování – vyplatí se to s každým vyúčtováním.