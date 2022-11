Nepusťte zimu do domu. Inteligentní venkovní rolety samy reagují na změny počasí

Rolety, žaluzie, markýzy. Produkty, které si člověk spojí se stínem. Jejich nedílným úkolem je však i ochrana soukromí, v zimě potom mohou omezit únik tepla okny. Stínicí technika jde navíc s dobou. Můžete ji ovládat přes mobilní telefon nebo využít různých čidel a ovladačů. „Chytré rolety můžou reagovat na denní dobu, slunce i vítr. Záleží jen na tom, co od nich čekáte. V našich showroomech máme všechny možnosti, manuální, tlačítková i chytrá ovládání, aby si zákazník mohl sám vyzkoušet, co mu vyhovuje, a nezjistil to, až když bude mít nainstalováno,“ říká Aleš Jakubec, ředitel společnosti Proklima, která jako jedna z mála v Česku nabízí také servis stínicí techniky.

Podzim je v plném proudu, zima klepe na dveře. Má teď vůbec firma se stínicí technikou práci?

Nic jako technologickou přestávku nemáme. Některé zakázky jsou naplánované dopředu a záleží i na počasí. Klidně se ale může stát, že budeme instalovat venkovní stínicí techniku v prosinci či v lednu. Jinak ale naše hlavní sezona trvá od března do konce srpna. To je čas, kdy zákazníci nejvíc poptávají naše služby.

Jak vypadá váš běžný zákazník?

Je to člověk, který staví dům a chce tam mít venkovní stínění. Od jisté doby, a já jsem tomu rád, není venkovní stínění jenom dodatečný doplněk, dnes už je to běžná výbava domu, se kterou se často počítá od začátku projektu.

A pokud s ním projekt nepočítá, poradíte si?

Poradíme. Jedná se o dodatečnou montáž do „hotového“, kdy jsou instalační prvky výrobku vidět. Zákazník chce ale většinou vše skrýt, aby nebyl vidět kastlík, vodící nohy a podobně.

To jde ale jen v případě, že se při tvorbě projektu a stavbě domu počítá s takzvaným „podomítkovým“ provedením. S přípravou rádi pomůžeme, jsme často v komunikaci i se stavebními firmami.

O jaký produkt je u vás největší zájem?

Nejvíce jsou poptávané a námi realizované venkovní žaluzie ovládané inteligentním řízením.

Venkovní žaluzie jsou skvělým pomocníkem hlavně v létě. Mohou být třeba i variantou místo klimatizace?

Úplně nesouhlasím s tím, že jsou žaluzie plná náhrada klimatizace. Ale významným pomocníkem pro příjemné klima v pokoji jsou určitě. Právě zmiňované venkovní žaluzie jsou pro tyto účely výbornou variantou.

Momentálně však každého trápí spíš zima. Máte produkty, které dokážou udržet i teplo?

Tohle platí spíše pro venkovní rolety. Fungují jako částečné zateplení, odhlučnění a plní i bezpečnostní prvek.

Jaký je tedy rozdíl mezi roletou a žaluzií?

S tím bojuje hodně lidí. (smích) Venkovní roleta je výrobek, kde hliníkové lamely sjíždějí shora dolů a není možné je naklápět. Venkovní žaluzie mají lamely, které se naklápějí, a já mohu regulovat prostup světla do místnosti. Žaluzie i rolety mohou být venkovní i vnitřní. S názvoslovím je občas problém, někdy například přijde zákazník a řekne, že potřebuje markýzu, a přitom shání žaluzie. Také proto máme na webu slovníček.

Co všechno tedy nabízíte?

Pokud vezmu interiér, jsou to vnitřní žaluzie, které byly na prvopočátku věku stínění. Nyní jsou oblíbené hlavně látkové rolety. Ty mohou být různě barevné, takže se jedná i o designový prvek.

Společnost Proklima se již postarala o více než 2 miliony oken. Firma má zkušenosti se zastíněním prakticky jakýchkoliv typů prostor od rodinných domů přes zimní zahrady až po velké kancelářské i obchodní komplexy.

V sortimentu máme i sítě do oken, které jsou často opomíjené. Osobně si myslím, že by v každém pokoji měla být, kvůli větrání a hmyzu, síťka alespoň v jednom okně. Samozřejmě nemluvím o bytě v patnáctém patře. Týká se to domů, přízemních bytů a podobně. Co se týká venkovního stínění, základem jsou zmiňované venkovní žaluzie a venkovní rolety. Pro kancelářské budovy se hodně dělají (venkovní) svislé fasádní clony. V nabídce máme rovněž markýzy a pergoly. Velký zájem zákazníků je o takzvané bioklimatické pergoly, jejichž strop tvoří lamely, které se mohou naklápět. V loňském roce jsme rozšířili sortiment také o garážová vrata.

Trendem jsou chytré domácnosti. Dodává Proklima i produkty, které umějí komunikovat například s mobilem?

Patnáct let zpátky byly z deseti výrobků venkovního stínění dva motorické a osm na manuální ovládání. Dneska je z deseti výrobků devět motorických a jeden na manuální ovládání. Většina venkovního stínění je řízena inteligentním ovládáním.

Umějí být žaluzie i natolik chytré, že se podle počasí samy zatáhnou?

Ano, čidla dokážou rozpoznat třeba i déšť a vítr. Žaluzie na změnu počasí reaguje a sama se naklopí nebo zavře. Občas zákazníkům inteligentní ovládání přestane fungovat a my tam musíme jet. Nyní se vyvíjí technologie, kdy nám zákazník zavolá a my některé problémy budeme moci vyřešit vzdáleně, z kanceláře.

Nepřímo jste zmínil i servis. Dělá Proklima také opravy?

Většina dodavatelů stínicí techniky pozáruční servis dělat nechce. My jsme se rozhodli, že servis nabízet budeme. Ale je to dost složité. Lidé si představují, že k nim přijedeme a za 150 korun na hodinu problém vyřešíme. To v dnešní době není možné.

Při dnešních cenách se také občas stane, že je levnější dodat nový výrobek než opravovat starý. Často zákazník zavolá, že mu to prostě nejezdí. Neví, od koho to má, neví, co s tím je. Technik tam musí dojet, zjistit závadu a následně opravu nacenit. Nabízíme pozáruční servis produktů značky Climax, které mají čtyřletou záruku.

Kdo jsou vlastně vaši technici? Existuje něco jako výuční obor stínicí technika?

Nic takové není. Ideální ale je, když má zájemce o práci u nás stavební nebo elektro vzdělání. Zbytek ho naučíme. U většiny našich pracovníků trvá několik měsíců až jeden rok, kdy se stanou profesionály a jsou schopni sami zakázku zobchodovat, popřípadě realizovat montáž.

Jak jste se do firmy dostal vy?

Do oboru jsem vstoupil v roce 2003. Vlastně šlo o náhodu. Bratr založil firmu Climax, která je naším dodavatelem a také největším výrobcem stínicí techniky v republice. Tehdy v Praze řešili náhlou personální změnu a byl jsem požádán, zda bych na pražské pobočce chvíli nezaskočil. No a jsem tu již 19 let. Výrobní společnost Climax vznikla před 30 lety. Začínali se zateplováním a frézováním oken. Po čase začali kupovat žaluzie z Polska následně se pustili do vlastní výroby žaluzií. V Praze měl Climax pobočku, kde prodávali žaluzie pár zákazníkům.

Obchod je živá věc, a když jste aktivní, můžete dokázat spoustu věcí. Když jsem přišel já, najal jsem první dva montéry a začali jsme výrobky také montovat. Firma rostla a vznikaly další a další pobočky. Firma za poslední roky hodně vyrostla a posunula se. Dál chceme jít cestou franšíz. Je to zajímavá možnost, kdy dáme zájemci podporu naší značky, své znalosti a know-how. Dnes máme pobočky v Praze (Praha 5, Praha 8), v Jesenici u Prahy, v Mladé Boleslavi a Brně. Dvě franšízy – v Praze 2 a v Plzni – již fungují a třetí franšízu v Prostějově nyní připravujeme. V showroomech našich franšíz se o vás postarají stejní profesionálové a získáte stejně kvalitní výrobky a služby jako na pobočkách naší společnosti.

Co když jsem se právě rozhodl, že chci venkovní žaluzie. Za jak dlouho je budu mít?

Dodací lhůty byly ještě nedávno velký problém. Zdražily hliník, železo, látky. Prostě všechno. Zdražování přicházelo každý měsíc, někdy i každý týden. Zároveň s tím některé materiály nepřišly vůbec. V dnešní době už výrobky chodí v termínu, čili když objednáte venkovní žaluzii, je výrobek dodán do tří týdnů. Problém ale může být s některými ovladači, na ně čekáme i několik měsíců. Řešíme to tak, že zákazníkovi nabídneme jiný ovladač, který nemá všechny žádané funkce, ale pro ovládání výrobku stačí. Například u venkovních žaluzií máte ovladač, kterým naklápíte lamely, ten ale nyní v nabídce není. Zákazník od nás tedy dostane ovladač, který lamely naklápět neumí, ale lze jím výrobek vytáhnout a zatáhnout. Až ovladač přijde, zákazníkovi jej zdarma vyměníme.

Dokážete zákazníkovi předem říct, kolik vaše služby budou stát? Máte třeba na webu něco jako kalkulátor ceny?

Kalkulátor jsme zrušili, protože to bylo hodně zavádějící. Zákazník možná ví, že chce žaluzie v nějakém rozměru, a spočítá si cenu. Potom si ale chce objednat jiné provedení, jinou barvu nebo jiné ovládání, a cena může být dvakrát taková. Umíme říct řádově, co to bude stát, ale pro přesnější kalkulaci musíme vidět místo realizace, zaměřit si rozměry výrobku a zjistit potřeby zákazníka. Nesnažíme se prodat to nejdražší, snažíme se lidem prodat to, co opravdu potřebují. Zákazník například zvažuje, z důvodu ušetření investice za motor, koupi markýzy s manuálním ovládáním. Manuální ovládání je dost nekomfortní a fyzicky namáhavé. Za měsíc by nám zákazník vyčítal, že jsme mu to nerozmluvili. Proto na prodejně máme markýzu na manuální ovládání, kterou si může zákazník zkusit markýzu manuálně vytáhnout.

Kazetová markýza Noveta Box od společnosti Proklima instalovaná na dům v Rokytnici nad Jizerou.

Je pro nás finančně náročné si držet všechny naše showroomy – takový počet, v potřebné kvalitě a s obsazením kvalitními pracovníky. Myslím si ale, že je pro naše zákazníky velmi důležité mít možnost vidět všechny výrobky stínicí techniky v „životní velikosti“ s tím, že si můžou vyzkoušet ovládání ve všech nabízených variantách. Chceme být k zákazníkovi transparentní a důvěryhodní.

Nejsme nejlevnější na trhu, ani jsme nikdy nechtěli být. Chceme prodávat kvalitní výrobky, které se u nás zákazník může osahat. Může se s námi pobavit a zjistí, kdo jsme a co nabízíme.