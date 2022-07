Co lze udělat v horku bez klimatizace? Všechno začíná u oken

Základem ochrany před vedrem je správné větrání. Ochlazení otevřením oken však bude fungovat jen ve chvíli, kdy vnější teplota není vyšší než 25 °C. Pokud je, bude lepší nechat okna zavřená, jinak si pustíte rozpálený vzduch dovnitř. Větrat se vyplatí hlavně večer a přes noc, kdy se vzduch alespoň trochu ochladí. Ideální je takzvané příčné větrání, kdy máte okna na protilehlých stranách fasády.

Venkovní žaluzie Vekra Komfort lze namontovat i dodatečně.

Pokud musíte větrat přes den, otevírejte jen ta okna, která jsou zrovna ve stínu. Při větrání využívejte proudění vzduchu, které představuje přírodní klimatizaci. To věděli už lidé před tisíci lety, kteří využívali sofistikovaný systém průduchů k tomu, aby v domě dosáhli příjemného klimatu. Máte-li třeba chladný světlík, zkuste vzduch z něj průvanem „nahnat“ i do dalších místností.

Ani noční větrání nemusí výrazně pomoci, třeba kvůli podlahové krytině na lodžii nebo balkonu. Keramická dlažba na nich totiž dokáže naakumulovat spoustu tepla, které pak „vpouští“ i pozdě večer otevřenými okny či dveřmi do pokojů. Dřevo nebo lamely z dřevoplastu však nic takového neudělají.

Co s tím? Místo polévání dlažby vodou, což se občas děje, je možné namočit staré deky nebo ručníky a jimi podlahu zakrýt. Nebo si koupit venkovní podlahu z dřevěných či plastových čtverců, které se „zaklapnou“ do sebe a pouze se volně položí na původní keramickou dlažbu.

Je tu i další možnost, takzvané svislé fasádní markýzy, které jsou navinuté na hřídeli v kulaté horní kazetě s průměrem 110 nebo 140 mm. Ta se připevní na strop lodžie v místech nad zábradlím. Spodní profil je vedený v lanku nebo ve vodících lištách. Markýza pak zabrání dopadu slunečních paprsků na dlažbu a chrání i okno před dopadem slunečních paprsků.

Rolety patří před okno

Před odchodem z domova je třeba zatáhnout žaluzie a závěsy. Ideální jsou samozřejmě předokenní žaluzie nebo vnější screenové rolety. Mají mnohonásobně větší účinek než interiérové stínění, protože zachytí až 97 % slunečních paprsků dříve, než dopadnou na okenní sklo. Nedojde tak k přehřívání okenních tabulí a druhotnému sálání tepla do interiéru.

Screenové rolety je možné dodat v ploše až 20 m2.

Mají i další výhodu, mohou nabídnout dobré světelné podmínky pro práci v interiéru, tedy žádná tma. Specializovaní prodejci vám je nechají vyrobit na míru, ale některé standardní velikosti lze koupit rovnou v některých hobbymarketech či e-shopech. Před nákupem si však ověřte způsob jejich montáže!

Spočítejte si však i náklady, zda by se vám přece jen nevyplatilo přečkat letošní horko a pořídit si okna s trojskly (skvěle brání i úniku tepla v zimě ven) a předokenní žaluzie nebo rolety, jejich životnost bývá výrazně delší. Tady ovšem vyvstává další problém, a to je „vstup do fasády“. K instalaci předokenních rolet totiž nemusíte dostat souhlas SVJ nebo majitele domu.

Pokud jej dostanete, zvažte, zda dát přednost manuálnímu, či elektrickému pohonu. Druhá varianta je rozhodně lepší, rolety můžete ovládat i na dálku nebo je vybavit čidlem, které v případě potřeby rolety samo spustí, nebo naopak vytáhne v době vaší nepřítomnosti.

Se staženými clonami můžete stínit a zároveň větrat při otevřeném okně, to u venkovních rolet možné není, protože vytvářejí celistvý pancíř.

Do interiéru si sice můžete pořídit vnitřní žaluzie nebo rolety, ale jejich efekt je nepatrný. Větší efekt mívají závěsy typu black-out, ty však mívají jiný problém, a to zatemnění celé místnosti.

Jsou proto vhodné hlavně do ložnice. Black-out je textilie, jejíž rubová strana mívá takzvaný zátěr neboli tenkou vrstvou gumy, která dokonale brání pronikání světla a částečně i hluku z ulice, proto se tyto závěsy používají často v hotelech pro pohodlí hostů.

Oceníte je však i doma, závěsy stačí jen občas vysát, prát je můžete třeba jen jednou za rok. V ložnicích se vyplatí používat chladivé materiály na povlečení i ložní prádlo, tedy len, bavlněný satén či hedvábí. Rozhodně zapomeňte na froté prostěradla. Na přikrytí místo pokrývky postačí právě lněné prostěradlo.

Pozor na vaření

Změna přístupu k vaření a pečení v horkých dnech je logická: i trouby s trojsklem prostě interiér zbytečně „prohřejí“. A to i ty s takzvanými studenými dveřmi, které jsou opatřené dvojsklem nebo trojsklem s kovovou vrstvou. Sklo pak doplňuje efektivní systém ochlazování, takže nemůže dojít k zahřívání dveří na vnější straně skla.

V horkém létě raději troubu moc nepoužívejte.

Jako bezpečnostní prvek, zejména v rodinách s malými dětmi, takové dveře samozřejmě fungují, ale i pouhým otevřením dvířek, abyste vyjmuli svou oblíbenou pečeni, se hlavně do malé kuchyně dostane spoustu tepla.

Ještě větší problém představují litinové nebo sklokeramické varné desky, které „sálají“ ještě dlouho po skončení vaření. Indukční desky jsou na tom podstatně lépe, nejlepší je pak samozřejmě plyn. Takže jasnou volbou pro horké dny jsou saláty a pokrmy, které zvládnete uvařit za pár minut, výhodné je i použití mikrovlnné trouby místo klasické.

Důležitá je orientace oken v kuchyni, ne náhodou se třeba za první republiky tato místnost umisťovala na severní stranu a ložnice na východní, aby si člověk nemusel chodit lehnout do rozpáleného pokoje.

Tento přístup dnes mohou respektovat ti, kteří si staví rodinný dům, v bytových domech o tom rozhodují architekti. Změna je obtížná, alespoň pocitově však může pomoci volba barev, do kuchyně s okny na západ rozhodně nepatří výmalba v teplých odstínech oranžové nebo podlahová krytina ve výrazně teplých barvách, což platí i o bytovém textilu.

Ventilátory a větráky

Když je nejhůř, pomůže i větrák.

Pokud se do ochlazování rozhodnete zapojit i elektrickou energii, ale klimatizaci nemáte, můžete zkusit nákup správného větráku. Ventilátor zvýší proudění vzduchu, díky tomu budou i vyšší teploty snesitelnější. Ve vhodném letním oblečení je možné zvládnout obvykle v klidu teploty do 25 °C. Pokud přidáte lehký vánek v rychlosti okolo 2,5 km/h, rázem snesete i teplotu okolo 28 °C.

Větrák umístěte strategicky, aby účelně rozháněl vzduch všude, kde je potřeba. Nebo si pořiďte větráků víc a dejte je v místnosti proti sobě, vytvoříte si doma příjemný vánek.

Větráky však ochlazují lidi, ne místnost. Proto by neměly běžet v prázdné místnosti, zejména pokud jich používáte víc najednou. Za „starých dobrých časů“ sice hodina provozu klasického stojacího větráku s příkonem 60 W vyšla asi na 0,30 korun, ale ceny se hodně změnily a hodin v horkém létě bývá hodně…

Sloupové ventilátory s nižším výkonem se doporučují do menších místností. Vyrábějí se i jako kombinace větráku a čističky vzduchu či ionizátoru. Lze zde využít i dálkové ovládání.

Stropní ventilátory bývají nejtišší, proto se používají i do ložnic, existují také designové varianty se světlem. Pro místnost o ploše 25 m2 se doporučuje větrák s průměrem 130 cm. Stropní větráky se zpětným chodem se využívají i v zimě, kdy dostávají studený vzduch od podlahy nahoru. Teplý vzduch, který se hromadí u stropu, naopak tlačí dolů.

Sprchování celé rodiny několikrát denně se může hodně prodražit.

Příjemné je i osvěžení vlažnou vodou, nikoli studenou. Tělo se snaží vyrovnat teplotu, a na studenou sprchu reaguje výrazným pocením. Sprcha ráno, po příchodu z práce i před spaním určitě osvěží. Jen myslete na to, že ani voda a její ohřev nejsou zadarmo.

Ve sprše za minutu proteče zhruba 10 litrů vody. Krátká osvěžující pětiminutovka vás může přijít na čtyři koruny i více. Při třech sprchách denně se dostanete klidně na sto korun týdně. Tady mají výhodu ti, kteří si vypomáhají při ohřevu teplé užitkové vody solárními panely.

Mobilní klimatizace vám pomohou, ale je tu velké ALE. Nikoli kvůli výkonu, ale kvůli nutnosti odvádět horký vzduch ven. Jenže kudy? Hadice „vyhozená“ pootevřeným oknem, hlavně na západní stranu, nic neřeší, jen si dovnitř pouštíte teplý vzduch a snižujete výkon klimatizace.

Řešením jsou klimatizace, k nimž výrobce nabízí i takzvanou okenní sadu, do níž lze vsadit hadici odvádějící horký vzduch. Na tuzemském trhu tuto možnost nabízí Electrolux. Okenní sadu je nutné si dokoupit, díky dvěma prodlužovacím prvkům ji lze použít pro okna s výškou až 147 cm a šířkou okenního křídla 100 cm. Další značky (například Nedis, Rohnson nebo Wood´s) mají v nabídce „okenní těsnění“, které je nutné zpravidla lepit samolepicí páskou se suchým zipem. Bohužel často postačí jen pro malá okna s obvodem kolem čtyř metrů nebo pro balkonové dveře s obvodem do 5,6 m..

Patentovaný systém AirSurround v mobilních klimatizacích Electrolux Well P7 zajišťuje rovnoměrnou distribuci vzduchu. Válcovitý design šíří vzduch spirálovitě vzhůru, díky tomu vytváří nepřímý tok vzduchu, a vzduch tak ochlazuje nebo ohřívá efektivněji.

Při nákupu mobilní klimatizace si ověřte její hlučnost a spotřebu, rozdíly u jendotlivých výrobců jsou opravdu velké a mohli byste být nemile překvapeni.