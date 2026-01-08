Jak poznat férového dodavatele energií? 7 jasných signálů

Výběr dodavatele elektřiny nebo plynu není jen o porovnání ceny na kalkulačce. Jedná se o rozhodnutí, které ovlivní stabilitu vašich financí, transparentnost smluv a váš klid na několik let dopředu. První česká energie (PČE) jako férový dodavatel elektřiny a plynu ukazuje, že spolehlivost a transparentnost nejsou jen prázdná slova.
ilustrační snímek | foto: Jiří Meixner, iDNES.cz

Při výběru dodavatele energií nestačí jen hledat tu nejlevnější nabídku. Většina spotřebitelů se při změně dodavatele primárně zaměří na cenu elektřiny za kWh nebo cenu plynu. Ačkoli je cena důležitá, tvoří jen obchodní část celkového vyúčtování. Zbylé složky, tedy distribuce, daně a regulované poplatky, jsou pro všechny dodavatele stejné.

Soustředěním se pouze na co nejnižší cenu riskujete, že narazíte na:

  • Tarify s nízkou cenou jen na úvodní období, po kterém cena prudce vzroste.
  • Nepřehledné smlouvy plné skrytých poplatků v „drobném písmu“.
  • Firmy bez historie nebo s nedostatečnou finanční stabilitou, které nemusejí ustát tržní turbulence.

Spolehlivý dodavatel energií si naopak zakládá na dlouhodobé stabilitě a férovém přístupu.

7 klíčových ukazatelů férového dodavatele energií

1. Transparentní a srozumitelná cenová politika

Férový dodavatel elektřiny nebo plynu by měl mít na svém webu přehledný ceník. Měli byste jasně vědět, kolik zaplatíte za jednotku (kWh/m³) a jaký je rozdíl mezi fixním a variabilním tarifem. Zjistěte si také, jaké další poplatky a v jaké výši vás čekají. Nic by nemělo být skryto za nejasnými zkratkami. U PČE jsou smlouvy jasné, bez skrytých poplatků – zákazník vždy ví, co podepisuje.

2. Čisté a přehledné smluvní podmínky

Smlouva by měla být čitelná a jednoduchá, bez nepřehledných ustanovení. Věnujte pozornost především podmínkám výpovědi, délce závazku a možnostem bezplatného odstoupení od smlouvy, pokud se jedná o nečekanou fixaci.

3. Stabilní a ověřitelná historie

Důvěryhodný dodavatel energie má za sebou historii, platnou licenci od Energetického regulačního úřadu (ERÚ) a jasné registrační údaje. Je dobré si ověřit, kdo je skutečný dodavatel, ne jen zprostředkovatel. Ověření identity dodavatele je možné například pomocí kódu EAN (elektřina) nebo EIC (plyn), který najdete na faktuře.

Díky silnému majoritnímu akcionáři má PČE stabilní finanční základ a může garantovat férové ceny.

4. Aktivní a lidský zákaznický servis

Zákaznický servis je důležitý ve chvíli, kdy nastane problém, třeba chybná faktura, přeplatek nebo nečekaná změna tarifu. Férový dodavatel by měl být snadno k zastižení, reagovat promptně a ochotně. Osobní přístup k energiím a zákaznický servis energie by neměl být jen planým slibem, ale každodenní realitou – nemluvte s robotem, ale s člověkem, který rozumí vaší situaci.

5. Reálné nastavení záloh a férové účtování

Správné nastavení záloh je klíčové. Dodavatel by měl transparentně pracovat s vaším odhadem spotřeby a ne nastavovat zálohy uměle nízko jen proto, aby nabídka vypadala na první pohled výhodně. Cílem je, aby domácnost na konci zúčtovacího období zbytečně nedoplácela tisíce, ani neměla neúměrně vysoké přeplatky. Spolehlivý dodavatel poskytne nástroje jako online portál nebo aplikaci pro sledování úhrad a spotřeby, což zvyšuje vaši kontrolu nad rozpočtem.

6. Přidaná hodnota a nadstandardní péče

Dobrá energetická firma by měla nabízet víc než jen komoditu. Měla by se zajímat o individuální potřeby domácností a firem a přinášet jim reálné benefity. Tyto moderní dodavatele energií často poznáte podle toho, že se zaměřují na decentralizaci energetiky, výkup přebytků fotovoltaiky nebo nabízejí programy pro rodiny a komunity.

„Kromě energií nabízíme klientům i TRAVELCARD nebo projekt KOPAČKY, který podporuje děti ve sportu,“ prozradil Luboš Urban, CEO PČE.

7. Flexibilita a garance stability

V době tržních turbulencí je na prvním místě stabilita firmy a její schopnost zajistit komoditu i za proměnlivých podmínek. Férový dodavatel dokáže pružně řídit rizika, zajistit si dostatečné kapacity a díky tomu nabízet stabilní ceny energie bez nutnosti agresivní expanze za každou cenu.

Tak tedy, jak ověřit dodavatele?

Před podpisem smlouvy vždy použijte EAN/EIC kód (kódy odběrného místa) pro ověření skutečného dodavatele u ERÚ a prozkoumejte recenze. Hledejte partnery s jasným plánem a prokazatelnou stabilitou, kteří vám nabídnou jak férovou cenu, tak i špičkový klientský servis.

Proč je stabilita na trhu nezbytností?

Volba stabilního dodavatele se ukázala jako zásadní během nedávných energetických krizí, kdy někteří menší hráči na trhu selhali. Schopnost ustát výkyvy trhu a zajistit komoditu pro své klienty je nejlepší důkaz důvěryhodnosti.

Dobrým příkladem je společnost PČE (První česká energie), které se podařilo vypracovat se ve spolehlivého dodavatele energií.

„Dnes jsme stabilní společnost s jasným plánem, férovými podmínkami a rostoucím počtem klientů. To je nejlepší důkaz důvěry našich zákazníků a obchodních partnerů, které si vážíme,“ říká Luboš Urban, CEO PČE.

CEO PČE Luboš Urban

Společnost se zaměřuje na férové ceny, transparentní smlouvy a špičkový servis s individuálním přístupem. PČE zároveň prokazuje svůj zájem o klienty i v oblasti přidané hodnoty – nabízí například benefity, jako je TRAVELCARD unlimited, nebo podporuje sportující děti prostřednictvím projektu KOPAČKY. Zároveň se připravuje na budoucnost v podobě decentralizace energetiky a nabízí transparentní výkup přebytků fotovoltaiky.

Obsah vznikl ve spolupráci se společností První česká energie.

Realitní ráje. Brando koupil atol za pakatel, u Copperfielda stojí noc milion

Vzniklo tak jedno z nejokázalejších tropických letovisek na světě.

Vlastnit tropický ostrov je ultimátním symbolem úspěchu. Z atolu Marlona Branda je ekologický unikát, Johnny Depp si na svém ostrově léčil rány po rozvodu a Mel Gibson musel o svůj kus země bojovat u...

4. ledna 2026

Rekonstrukce podkroví trvala čtyři roky. Majiteli se splnil sen

Otevřená dispozice propojuje kuchyň, jídelnu a obývací část.

Interiér, kde člověk žije, by měl odpovídat jeho zálibám a představám. Přesně to platí o půdním bytě muže, který miluje umění, květiny a přirozené světlo. I proto si na dokončení rekonstrukce klidně...

3. ledna 2026

