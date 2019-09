Čech se dostal mezi šest nejlepších na světě, kteří podporují ekologii

Členové JCI každoročně nominují ze svých zemí lidi do 40 let, kteří svými aktivitami výjimečně podporují myšlenku šetrnosti, sociální rovnosti či ekologie. Jen pár vybraných následně odcestuje do Japonska, kde po dobu jednoho týdne přednáší na univerzitách a obchodních konferencích, včetně oficiální audience v císařském paláci.

Co je Junior Chamber International JCI je leadershipová organizace, která sdružuje po celém světě více než 200 000 členů v 5 000 regionálních pobočkách 124 zemí světa za účelem rozvoje mladých lidí, networkingu, podpory obchodu a řešení lokálních problémů. Do JCI v minulosti vstoupili i John F. Kennedy, Al Gore, Bill Clinton či Jacques Chirac.

Tentokrát vše absolvoval i Pavel Podruh, jde o unikátní českou stopu v tomto prestižním výběru. Mezi nejvýznamnější držitele titulu The Outstanding Young Person patří i spoluzakladatel společnosti Apple Steve Wozniak.

„Pavla Podruha jsem nominoval kvůli téměř vizionářskému přístupu k otevřenému sdílení informací a know-how s veřejností v rámci jeho projektu Český soběstačný dům, který skvěle podporuje a urychluje inovace. Jsem rád, že ze všech navržených mladých inovátorů, podnikatelů a společenských lídrů z celého světa japonská JCI vybrala zrovna jeho,“ vysvětluje Miroslav Rys, viceprezident JCI Czech Republic.

Pavel Podruh

Pavel Podruh založil ceněný projekt Český soběstačný dům před čtyřmi lety spolu s třemi kolegy. Nyní jeho organizace zahrnuje desítky spolupracujících firem a jednotlivců se společnou misí akcelerace nástupu čistších technologií do běžného užívání.

Projekt kromě jiného každoročně organizuje velkou studentskou architektonickou soutěž zaměřenou na různé podoby energetické soběstačnosti a samovýroby. První takové domy letos začne i stavět. Veškeré aktivity spojené s těmito akcemi zvládá Pavel Podruh a jeho kolegové bez dotací.

Přitom všechny vzniklé technologické dokumentace dává Český soběstačný dům volně ke stažení na svých webových stránkách. Zároveň Pavel Podruh spolu s partnerem Michalem Klečkou ze společnosti GWL vytvořili malý, decentralizovaný bateriový produkt pro domácnosti jménem iBatt a s dalším partnerem V Invest chystá projekt zelené čtvrti u Plzně.

Kromě Pavla Podruha se letošním The Outstanding Young Person stali Nuttanai Anuntarumporn z Thajska za financování a vybudování internetové infrastruktury v odlehlých částech své země. Dále Brighton Kaoma ze Zambie, jenž provozuje dětské podcasty a rádia v sedmi zemích Afriky, či Tatsiana Zaretskaya z Estonska se svým startupem zefektivňujícím využití elektrické energie ve vertikálních farmách. Výběr uzavírá Bridget Williams z Nového Zélandu a Agustin Ramli z Indonésie, obě s charitativními projekty pomáhající tisícům dětí po celém světě.

„Když už mě vybrali, pojal jsem to jako příležitost zkusit zažehnout možnost replikace našeho projektu a baterky i jinde ve světě. Těch kontaktů jsem tam nabral obrovské množství. Těším se, co přijde dál, třeba to bude Japonský soběstačný dům,“ shrnuje Podruh svou zkušenost z Japonska.

Nejlepší návrhy soběstačných domů

Porota 4. ročníku oceňované studentské architektonicko-technické soutěže Český soběstačný dům 2019, za níž stojí Pavel Podruh, vybrala letos nejlepší návrhy malých rodinných domů.

Do soutěže se přihlásily desítky studentů z celé České republiky a ze Slovenska s koncepty bydlení, které má maximálně šetřit pitnou vodou a více než polovinu roku pokrývat svou spotřebu vlastní naakumulovanou elektřinou.

V průběhu šesti měsíců studenti přetavili tento koncept do propracovaných projektových studií. K finálovým prezentacím odborná porota přizvala osm nejlepších projektů, které jsou nyní v kompletním znění zdarma ke stažení pro širokou veřejnost.

Úspěchy nejsou náhodné

Český soběstačný dům i díky své otevřenosti ve sdílení informací už loni získal jako první v ČR nejvyšší ocenění Evropské komise, EU Sustainable Energy Award, a chystá se replikovat svůj úsporný koncept studentské soutěže do dalších zemí Evropy.

Druhé místo v soutěži Český soběstačný dům 2019 – Nikola Puchelová

„V České republice se za rok vyrobí v průměru padesát procent veškeré elektrické energie z uhlí. Z toho přibližně třetinu spotřebují zásuvky v našich domácnostech. Jedna domácnost tak pouze na elektřině spotřebuje průměrně 1,3 tuny uhlí ročně, “ říká Pavel Podruh.

A dodává: „Věřím, že dává smysl stavět či rekonstruovat domy tak, že neplýtvají energií, část si jí k tomu samy vyrobí a na místě spotřebují. Naše soutěž chce pomoci vybudovat generaci profesionálů, kteří takové domy umí navrhovat.“

Již předtím, v roce 2017, se Český ostrovní dům probojoval do finálové sedmičky kategorie soukromý sektor Cen SDGs. Tento celosvětový formát prestižního ocenění společensky nejprospěšnějších aktivit u nás organizuje Úřad vlády, centrum OSN v Praze, ministerstvo průmyslu a obchodu a Asociace společenské odpovědnosti.

Český ostrovní dům zabývající se budoucím směřování stavitelství nakonec svou kategorii vyhrál a zaznamenal tak rok a půl po svém vzniku naprosto unikátní úspěch.