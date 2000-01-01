náhledy
Hotovo bylo ani ne za dva měsíce, a realizace přitom majitele této chaty nijak finančně nezruinovala. Na to, že stavba zvaná Woods Retreat vznikala v dost prestižní lokalitě newyorských lesů Springs u East Hamptonu, překvapuje svou jednoduchostí. Celý svůj program postihuje vlastně jedinou místností.
Autor: Simon Howell
Jednodušší už to snad ani být nemůže, zdá se. Na první pohled působí stavba zvaná Woods Retreat jako staré áčko, jen obyčejný stan vystavěný na mýtině lesa ze dřeva. Jenže pod tou stanovou střechou se toho nachází až nečekaně mnoho.
Autor: Simon Howell
Celá ta zjednodušená konstrukční typologie napomohla tomu, aby se architekt Bruce Engel ze studia BE_Design odpoutal od země, a na užitné ploše 56 metrů čtverečních vytěžil prostor ve výškách nad hlavou obyvatele této netradičně řešené chatky.
Autor: Simon Howell
Strmá střecha není jen efektní siluetou, ale určuje celý její vnitřní prostor. Místo klasického nízkého stropu tak vzniká vysoký centrální interiér, který i malé ploše dodává vzdušnost a umožňuje do jednoduchého objemu vložit několik různých úrovní.
Autor: Simon Howell
Pokojíčky ovšem v tomhle dřevěném stanu nečekejte. Architekt přesto vytvořil něco, co je jim trochu podobné. Po stranách hlavního obytného objemu do konstrukce vložil dvě konzolově vysunuté niky s okny, které fungují jako malá místa pro sezení a odpočinek.
Autor: Simon Howell
Vnitřek chatky, uvnitř které to voní dřevem, není zaplněný klasickým nábytkem. Jsou tu jen vestavěné polstrované platformy, sloužící jako místa k sezení nebo ležení, přičemž prostor pod nimi ukrývá úložné prostory.
Autor: Simon Howell
Díky tomu zůstává hlavní místnost volná, nezaplněná. A podle potřeby se může měnit její využití. Právě proměnlivost a flexibilita využití je jedním z hlavních triků, díky nimž interiér o malé ploše nad očekávání dobře „funguje“.
Autor: Simon Howell
Jeden otevřený prostor může přes den sloužit jako studio, stát se místem pro cvičení a provozování jógy. A později navečer se může změnit třeba v místo vhodné k přenocování.
Autor: Simon Howell
Woods Retreat je nastaven tak, že jako stavba nemusí mít pro každou svou funkci samostatnou místnost. Má jednu, univerzální.
Autor: Simon Howell
Architekti se nesnažili dřevěnou konstrukci schovat pod množství různých povrchů. Uvnitř použili především žlutý cedr a překližku. Cedr zvolili mimo jiné kvůli jeho odolnosti ve vlhkém klimatu, a překližku jako jednoduchý a cenově dostupný materiál, s nízkými nároky na údržbu.
Autor: Simon Howell
Zvenčí má stavba úplně jiný charakter než zevnitř. Plášť tvoří zvláště trvanlivé a odolné dřevo Accoya, s výrazně zuhelnatělým povrchem. Ten chrání materiál před povětrnostními vlivy a zároveň dává stavbě tmavou, tuhou vnější skořápku.
Autor: Simon Howell
Přední krytá veranda funguje jako chráněný vstupní prostor, zatímco vzadu na dům navazuje další veranda s venkovní sprchou, saunou a ochlazovacím bazénkem; obytný prostor se tak přirozeně rozšiřuje mimo samotných „stísněných“ 56 metrů čtverečních.
Autor: Simon Howell
Za pocitem prostornosti na malé výměře stojí především okna, která nejsou rozmístěná pouze na fasádě, jako běžné otvory. Jedno z nízkých velkých oken přímo rámuje les a konzolové niky umožňují sedět téměř uvnitř výhledu, takže i malý interiér získává další pomyslný prostor za svými stěnami.
Autor: Simon Howell
V době, kdy se kvalita chat začíná poměřovat velikostí užitné plochy, Woods Retreat překvapuje skromností. Názorně ukazuje, co se dá udělat s malým objemem, když se už od počátku přemýšlí o konstrukci společně s provozem.
Autor: Simon Howell