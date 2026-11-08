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Nahlédněte do bytu za 80 milionů. Z historického mezonetu je vidět Petřín i Hrad
V historickém domě U Bílého jablka na Malé Straně v Praze je na prodej unikátní mezonet o ploše 231 m². Byt za 80 milionů korun láká na panorama Petřína i Strahovského kláštera. Nemovitost...
Český učitel žije v Thajsku levně. Byt s bazénem a kinem ho vyšel na 6 tisíc
Do Thajska odjel původně na osm měsíců, nakonec v něm český pedagog Michal žije už dvanáct let. S thajskou manželkou vystřídali byt u letiště, mrakodrap ve finanční čtvrti i dům na předměstí. Poznali...
Koupili ošklivý byt 1+1 v Bubenči. Architektka z něj vykouzlila nádherný domov
Z dost odpudivého bytu 1+1 v bubenečském činžáku se „vyloupl“ švihák, který dělá radost majitelům i architektce Petře Kocourkové ze studia Mooza architecture. Koupě bytu v původním stavu, který už na...
KVÍZ: Paříž pozná každý. Ale zvládnete na první pohled identifikovat i zbytek Evropy?
Znáte evropské metropole? Podívejte se na obrázky těch nejvěhlasnějších, nejvýznamnějších anebo nejtypičtějších pamětihodností z architektury a přiřaďte je správně k městu, ve kterém stojí....
Obětovali celou čtvrť. Na jejích troskách vyrostl největší panelák v Maďarsku
Tisíce lidí musely opustit své domovy, ulice zmizely pod pásy buldozerů. Stará budapešťská Óbuda se v šedesátých letech stala obětí socialistické představy o moderním bydlení. Na troskách někdejší...
Koupili ošklivý byt 1+1 v Bubenči. Architektka z něj vykouzlila nádherný domov
Z dost odpudivého bytu 1+1 v bubenečském činžáku se „vyloupl“ švihák, který dělá radost majitelům i architektce Petře Kocourkové ze studia Mooza architecture. Koupě bytu v původním stavu, který už na...
KVÍZ: Paříž pozná každý. Ale zvládnete na první pohled identifikovat i zbytek Evropy?
Znáte evropské metropole? Podívejte se na obrázky těch nejvěhlasnějších, nejvýznamnějších anebo nejtypičtějších pamětihodností z architektury a přiřaďte je správně k městu, ve kterém stojí....
Když teenager vyroste z pokoje. Designérka ukazuje proměnu, která funguje roky
Zařizování studentského pokoje patří k nejnáročnějším disciplínám interiérového designu. Na rozdíl od ostatních místností v bytě se totiž neustále vyvíjí. Interiérová designérka představuje proměnu...
Zvenku vypadá jako nenápadné áčko, uvnitř skrývá geniálně řešený prostor
Hotovo bylo ani ne za dva měsíce, a realizace přitom majitele této chaty nijak finančně nezruinovala. Na to, že stavba zvaná Woods Retreat vznikala v dost prestižní lokalitě newyorských lesů Springs...
Nenápadný luxus na strmém svahu. Chaty nad Znojmem nadchnou nejen výhledem
Lepší místo s výhledem na Znojmo nenajdete: na strmém svahu Kraví hory, který od řad vinné révy přechází postupně v divočinu národního parku Podyjí, stojí dvě chatky či, jak jim říkají architekti,...
Z Lublaně do Lán. I letní sídlo českých prezidentů proměnil Plečnik do krásy
Sídlo československých a poté českých prezidentů je na Pražském hradě, jejich letní rezidenci bychom ale našli v Lánech. A zdejší zámek je oproti Hradu mnohem méně známý. Byla by ale škoda o něm nic...
Nahlédněte do bytu za 80 milionů. Z historického mezonetu je vidět Petřín i Hrad
V historickém domě U Bílého jablka na Malé Straně v Praze je na prodej unikátní mezonet o ploše 231 m². Byt za 80 milionů korun láká na panorama Petřína i Strahovského kláštera. Nemovitost...
Beton, dub a psí tlapky. Architekti proměnili dům v Modřanech v útulný domov
Stavěli dům a potřebovali pomoc s návrhem interiéru. A tak začala spolupráce s majiteli domu v pražských Modřanech a architekty Janou a Janem Kropíkových z ateliéru Artvibe.
Modulový dům vyroste za pár dní. Smlouvu nepodepisujte bez několika otázek
Modulový dům může stát na pozemku během několika dnů, cesta k vlastnímu bydlení ale začíná mnohem dříve. Vedle ceny samotného domu je nutné zaplatit základy, dopravu, přípojky a vyřídit povolení....
Pramen i bufet v Krumlově jsou pryč. Teď se dům č. 86 proměnil v oázu luxusu
Desítky let se v něm nakupovalo, fungoval tu rodinný bufet i socialistický Pramen. Pak dům č. 86 na krumlovském Latránu na dlouho osiřel a pustnul. Nyní se historická budova dočkala velké proměny. Po...
Prodej čerpací stanice alternativního paliva-LPG
Průmyslová, Vítkov, okres Opava
3 990 000 Kč
KVÍZ: Od Tančícího domu po obrácenou pyramidu. Jak dobře znáte slavné stavby světa?
Některé stavby proslavil jejich autor, jiné nezvyklý tvar, důmyslné řešení nebo kuriózní příběh. Otestujte si, jak dobře znáte slavné domy a architektonické ikony z Česka i ze světa. O voucher na...
26 detailů, podle kterých poznáte kvalitní dřevostavbu
Když vybíráme rodinný dům, obvykle řešíme dispozici, vzhled, cenu a termín dokončení. O tom, jak se v něm bude bydlet za deset nebo padesát let, ale často rozhodují faktory, které mnohdy nejsou vidět...