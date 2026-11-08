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Zvenku vypadá jako nenápadné áčko, uvnitř skrývá geniálně řešený prostor

Radomír Dohnal
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Hotovo bylo ani ne za dva měsíce, a realizace přitom majitele této chaty nijak... Jednodušší už to snad ani být nemůže, zdá se. Na první pohled působí stavba... Celá ta zjednodušená konstrukční typologie napomohla tomu, aby se architekt... Strmá střecha není jen efektní siluetou, ale určuje celý její vnitřní prostor.... Pokojíčky ovšem v tomhle dřevěném stanu nečekejte. Architekt přesto vytvořil... Vnitřek chatky, uvnitř které to voní dřevem, není zaplněný klasickým nábytkem.... Díky tomu zůstává hlavní místnost volná, nezaplněná. A podle potřeby se může... Jeden otevřený prostor může přes den sloužit jako studio, stát se místem pro... Woods Retreat je nastaven tak, že jako stavba nemusí mít pro každou svou funkci... Architekti se nesnažili dřevěnou konstrukci schovat pod množství různých... Zvenčí má stavba úplně jiný charakter než zevnitř. Plášť tvoří zvláště... Přední krytá veranda funguje jako chráněný vstupní prostor, zatímco vzadu na...
Hotovo bylo ani ne za dva měsíce, a realizace přitom majitele této chaty nijak finančně nezruinovala. Na to, že stavba zvaná Woods Retreat vznikala v dost prestižní lokalitě newyorských lesů Springs u East Hamptonu, překvapuje svou jednoduchostí. Celý svůj program postihuje vlastně jedinou místností.

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