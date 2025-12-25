Veronika, Anna – hospitál Kuks
Když jim někdo přiřkne přezdívku zámecké princezny, taktně ho opraví: perla českého baroka Kuks není zámek, nýbrž hospitál, který až do druhé světové války sloužil pro staré, práceneschopné muže, především pro vysloužilé vojáky. Odmala musely obě dívky kamarádům vyvracet i zromantizované představy, že jako kastelánovy dcery si žijí nad poměry.
„Složitější bylo dostat se na kroužky. Třeba kvůli skautu jsem musela docházet na nejbližší autobus tři kilometry tam i zpátky.“