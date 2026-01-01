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Zdědit dům ve středověkém portugalském městečku zní jako sen. Jenže když vám místo romantického bydlení spadne do klína staletá ruina, nadšení vyprchá. Nový majitel měl ale štěstí na architekta, který v domě na odpis uviděl něco víc. Gonçalo Grácio dokázal největší nedostatky obydlí proměnit v přednosti.
Autor: Nuno Noronha Almendra
V portugalském městečku Castelo de Vide se minulost připomíná téměř na každém kroku. Starý hrad nad městem už sice nestřeží hranice se Španělskem tak přísně jako dřív, ale mezi zdejšími křivolakými uličkami a natěsnanými kamennými domy snadno zapomenete, jaké je právě století.
Autor: Nuno Noronha Almendra
Dá se tu ale žít? Tu otázku si kladl zprvu ne úplně šťastný muž, novopečený majitel jedné z historických nemovitostí. Zdědil tu „strašidelný dům“, který mu podle současných měřítek nepřišel zrovna obyvatelný. Proto také požádal zkušeného architekta Gonçalo Grácia, aby se ujal jeho přeměny.
Autor: Nuno Noronha Almendra
Pochopitelně, že bourat by tu bylo výrazně jednodušší. Ale také škoda. Proto se také architekt Grácio vydal opačnou cestou. Rozhodl se raději respektovat původní stavební strukturu i komorní charakter interiéru, protože právě v nich spatřoval největší hodnotu staré stavby.
Autor: Nuno Noronha Almendra
V nepravidelnostech objektu, jehož základy dost možná sahaly až k 13. století, tak začal krok za krokem objevovat nový půvab. Domu, který by byl na odpis, se rozhodl vdechnout nový život. Tak, aby nová architektura nepřepsala minulost, ale navázala na ni.
Autor: Nuno Noronha Almendra
Obnovený dům teď nabízí celkovou plochu 104 metrů čtverečních, což není na současné poměry zrovna velkorysé sídlo. Ale obydlí to dorovnává svým charakterem. Přitom je patrné na každém kroku, jak tu staré zdi rozhodovaly o novém uspořádání.
Autor: Nuno Noronha Almendra
O to důležitější bylo promyslet uspořádání jednotlivých prostor a jejich vzájemné vztahy. Místo snahy vytvořit za každou cenu jeden obrovský otevřený interiér dostaly přednost menší, intimnější prostory, které odpovídají původnímu charakteru stavby.
Autor: Nuno Noronha Almendra
Zásadním zásahem do původního domu bylo přetvoření a dostavba nového podlaží. Právě díky němu získal dům víc prostoru, a především možnost otevřít se okolní krajině. Z ložnice se tu teď dá vyhlédnout přímo na hrad, který městečku Castelo de Vide pořád ještě dominuje.
Autor: Nuno Noronha Almendra
Nově vytvořené podlaží mění způsob, jakým dům komunikuje se svým okolím. Na jedné straně zůstává pevně zasazený do sevřené středověké zástavby, na druhé se otevírá vzdálenějším pohledům. Pocitem bezpečí uvnitř starých zdí a otevřeného horizontu patří k největším kvalitám rekonstrukce.
Autor: Nuno Noronha Almendra
Zachovat historickou atmosféru ještě neznamená proměnit dům ve skanzen. Smyslem rekonstrukce bylo vytvořit prostředí pro běžný současný život. Proto nové zásahy společně utvářejí obytný prostor, který si ponechal vlastní identitu bez potřeby vzdát se současného pohodlí.
Autor: Nuno Noronha Almendra
Menší prostory umožňují oddělit jednotlivé činnosti a nabízejí pocit soukromí, který by se v dokonale otevřeném interiéru hledal obtížněji.
Autor: Nuno Noronha Almendra
V husté historické zástavbě je přirozené osvětlení jednou z důležitých kvalit bydlení. Nové otevření domu směrem ke krajině proto nepřináší jen zajímavější výhledy, ale mění také vztah obytných prostor k dennímu světlu.
Autor: Nuno Noronha Almendra
Zařizování se obešlo bez zbytečné dekorativnosti. Jednoduše zařízené pokoje nechávají promlouvat „sílu“ té historie, která ze zdí domu vystupuje a připomíná se tak na každém kroku.
Autor: Nuno Noronha Almendra
Obvykle si představujeme, že dům musí dokonale vyhovět našim představám o ideálním půdorysu. V historickém prostředí však může být zajímavější opačný přístup: přijmout určité zvláštnosti stavby a naučit se využívat jejich přednosti.
Autor: Nuno Noronha Almendra
Rekonstrukce přinesla poměrně neobvyklé řešení: dům je rozdělený na dvě samostatně fungující obytné jednotky. V přízemí se nachází ložnice, kuchyň a koupelna, zatímco horní dvě podlaží tvoří druhý byt s vlastním obývacím pokojem, kuchyní, koupelnou a ložnicí.
Autor: Nuno Noronha Almendra
Při rekonstrukci se nešetřilo na materiálech. Podlahy jsou z masivního dubu, okenní rámy z odolného afrického dřeva kambala.
Autor: Nuno Noronha Almendra
Ze starého domu, který spíš „nedělal radost“, se stalo perfektní bydlení. Které svému – teď už šťastnému a spokojenému majiteli – přináší užitek.
Autor: Nuno Noronha Almendra
Rekonstrukce dokončená v roce 2026 ukazuje, že i relativně malý dům ve středověkém městečku může nabídnout plnohodnotné současné bydlení. Architekt Gonçalo Grácio mu dal novou perspektivu, doslova i obrazně, aniž by vymazal jeho minulost.
Autor: Nuno Noronha Almendra