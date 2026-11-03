|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Unikát v Brdech. Starou chatu odmítli zbourat, teď ukázali dechberoucí proměnu
Zbourat v CHKO v Brdech starou chatu, nebo se pustit do náročné rekonstrukce? Novou stavbu by zde úřady povolily jen v podobě chalupy z 19. století. Původní stavba přitom v sobě nesla rukopis...
Český učitel žije v Thajsku levně. Byt s bazénem a kinem ho vyšel na 6 tisíc
Do Thajska odjel původně na osm měsíců, nakonec v něm český pedagog Michal žije už dvanáct let. S thajskou manželkou vystřídali byt u letiště, mrakodrap ve finanční čtvrti i dům na předměstí. Poznali...
Zabalili to a odešli k oceánu. Tohle je vysněný dům rodiny se dvěma dětmi
Svůj dům snů objevila nizozemská interiérová designérka Nicoline Beerkensová v Portugalsku. Nachází se v docházkové vzdálenosti od oceánu v pobřežním městečku Cascais nedaleko Lisabonu. Prosluněné...
Poslední dílo slavné oscarové hvězdy. Podívejte se na luxus za 200 milionů
Diane Keatonová milovala nejen film, ale i architekturu. Jedním z jejích posledních projektů byla proměna luxusního domu nad kalifornskou pláží. Sídlo s úchvatným výhledem na oceán a nezaměnitelným...
Zdědil dům hrůzy. Zoufalého majitele zachránil architekt, který stvořil zázrak
Zdědit dům ve středověkém portugalském městečku zní jako sen. Jenže když vám místo romantického bydlení spadne do klína staletá ruina, nadšení vyprchá. Nový majitel měl ale štěstí na architekta,...
Jurta je jen stan, přesto v ní někteří Češi bydlí celou zimu. Jak to zvládají
Bydlení v jurtě nemusí skončit s prvními mrazy. Někteří Češi v kruhových stanech žijí i přes zimu, kdy teploty klesají hluboko pod nulu. Rozhoduje však kvalitní izolace, dobře vyřešená podlaha a...
Obětovali celou čtvrť. Na jejích troskách vyrostl největší panelák v Maďarsku
Tisíce lidí musely opustit své domovy, ulice zmizely pod pásy buldozerů. Stará budapešťská Óbuda se v šedesátých letech stala obětí socialistické představy o moderním bydlení. Na troskách někdejší...
Starosta Říčan žije s rodinou v domě u lesa. Interiér navrhla jeho manželka
Erika Bach působí jako kouč a strategický partner pro veřejné instituce. Žije na okraji Říčan s dětmi a manželem Davidem Michaličkou, který v současné době zastává post starosty města. Dům v...
Od rozměrů po kliku: Co všechno si ujasnit, než objednáte interiérové dveře?
Jak vybrat dveře do domu nebo bytu, aby dobře vypadaly, správně fungovaly a vydržely dlouhá léta? Výběr dveří nekončí u barvy a materiálu. U interiérových dveří je potřeba řešit také rozměry, způsob...
Obchodní dům Máj vystavil trubky na odiv. Pražané se na něm nemůžou shodnout
Obchodní dům Máj v srdci Prahy minulý rok oslavil půl století od svého otevření. Za desítky let chodbami normalizačního klenotu z dílny libereckého ateliéru SIAL prošly generace Pražanů a sama budova...
Pokoj pro miminko proměnila v zábavné království. Prim hraje les a tajné skrýše
Čtenářka Lucie se v soutěži pochlubila příspěvkem dětského pokoje, který vyrostl spolu s její dcerou. Pokoj pro miminko majitelé proměnili v království malé princezny pomocí barevné tapety,...
Zdědil dům hrůzy. Zoufalého majitele zachránil architekt, který stvořil zázrak
Zdědit dům ve středověkém portugalském městečku zní jako sen. Jenže když vám místo romantického bydlení spadne do klína staletá ruina, nadšení vyprchá. Nový majitel měl ale štěstí na architekta,...
Skrytý poklad na Malé Straně. Při proměně objevili parádní strop, teď bere dech
Rekonstrukce historického bytu je jako sázka do loterie – nikdy dopředu nevíte, jaká tajemství na vás čekají. Architektka Radka Valová ze studia OOOOX proto raději nejdřív domům naslouchá, než cokoli...
Poslední dílo slavné oscarové hvězdy. Podívejte se na luxus za 200 milionů
Diane Keatonová milovala nejen film, ale i architekturu. Jedním z jejích posledních projektů byla proměna luxusního domu nad kalifornskou pláží. Sídlo s úchvatným výhledem na oceán a nezaměnitelným...
Český učitel žije v Thajsku levně. Byt s bazénem a kinem ho vyšel na 6 tisíc
Do Thajska odjel původně na osm měsíců, nakonec v něm český pedagog Michal žije už dvanáct let. S thajskou manželkou vystřídali byt u letiště, mrakodrap ve finanční čtvrti i dům na předměstí. Poznali...
Prodej bytu 2kk, 42m2 poblíž Českého Těšína
Český Těšín, okres Karviná
3 589 000 Kč
Český Björn z ABBA Stars se usadil s přítelkyní v Hostivici. Raduje se z bazénu
Hudebník Zdeněk Style Hrubý, známý svým devadesátkovým hitem Krásný léto přijde, si to letošní užil ve svém domě v Hostivici poprvé s novým bazénem. Beze zbytku tak naplnil jeho text.
Zchátralý dům v Kutné Hoře proměnili v luxusní útočiště. Skrývá unikátní stropy
Historický měšťanský dům v centru Kutné Hory proměnili majitelé v komorní hotel s devíti pokoji. Při rekonstrukci zachránili malované stropy, dveře, okenice i gotické sklepy. Současný design a umění...