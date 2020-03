Kouzelná škola. Architektonický unikát uchvacuje již od první republiky

Funkcionalistický skvost udivoval architekty za první republiky stejně jako nyní. Dokonale zapadá do čtvrti, která byla jako jediná v Praze postavena podle jednotného urbanistického plánu po připojení obce Dejvice do Velké Prahy v roce 1922. Historie Dejvic se však začala psát už o sto let dříve velice kuriózním způsobem.