V minulosti existovalo jasné dělení mezi trvalým bydlením a chatami či chalupami, které lidé využívali na víkend. Životní potřeby se ale mění a s nimi i představy a nároky na celoroční nebo víkendový domov. Stejně tak se mění i role a význam nemovitostí na horách, v jezerních a vinařských oblastech nebo v lázeňských městech a v dalších atraktivních lokalitách. Kromě funkce „letního bytu“ mohou dnes sloužit jako plnohodnotné bydlení, víkendový azyl, ale také jako investiční byt, jehož hodnota se bude díky výhodné poloze dále zúročovat.
Jeden byt, tři různá využití
Jedním z nejčastějších důvodů, proč si lidé pořizují nemovitosti v horách a turistických oblastech, je nemuset každé léto řešit ubytování. Byty v rekreačních destinacích pak nabízejí ještě pohodlnější způsob, jak trávit volný čas. Na rozdíl od chat a chalup mají totiž řadu výhod, zejména pro lidi, kteří utíkají z města pravidelně, ale nechtějí se starat o starý dům a zahradu. Hojně je využívají také ti, kteří mají možnost pracovat z domova a mohou trávit polovinu týdne ve městě a druhou v přírodě.
Stejný byt také může mít několik využití. Od občasného úniku z městské džungle přes investiční příležitost až po nový začátek ve zdravějším prostředí. S tím souvisí i větší výstavba v atraktivních oblastech a zároveň vyšší očekávání od toho, co takové místo nabídne. Lidé dnes neřeší jen samotný byt, ale i celkovou úroveň projektu a vybavenost lokality, což může oslovit širší okruh zájemců.
Mezi místa, která už nejsou jenom „na prázdniny“, ale lidé se sem vracejí, aby tu našli trvalé bydlení a další smysl života, patří Jeseníky, Beskydy, Pálava nebo okolí Lipenské přehrady.
1 Víkendový byt: vlastní zázemí místo improvizace
Už nejde jen o útěk z civilizace. Tak jak rostou nároky na pohodlí, mění se i očekávání od rekreačního bydlení. I mimo město chtějí mít lidé plnohodnotné a vybavené zázemí, parkování, dobrou dostupnost a často i možnost sportovat nebo vyrazit za kulturou. I víkendové byty se tak blíží pohodlnému městskému bydlení a jejich majitelé nezískávají jen místo na přespání, ale útočiště v prostředí, kde se mohou cítit skutečně doma.
Výhody rekreačního bytu oproti starším objektům:
2 Nový domov: když příroda přestane být jen kulisou
Rozšíření práce na dálku bez nutnosti stěhování do větších měst umožňuje i trvalé bydlení v rekreačně vyhledávaných lokalitách. To, co bylo dříve považováno za víkendový luxus, se pro část lidí stává novým standardem a výrazně přibývá zájemců, kteří na byty v horách nahlížejí jako na místo pro každodenní život.
Právě zde se nejlépe ukazuje rozdíl mezi „rekreačním bytem“ a skutečným bydlením. Pro plnohodnotný domov už nestačí dobrá poloha a hezké okolí. Důležitá je také dispozice bytu, technický standard, úložné prostory, služby v okolí i kouzlo místa, ze kterého se stane domov.
3 Investiční nemovitost: ekonomický sen
Třetí možností, proč lidé volí právě byty v rekreačních oblastech, je potenciál budoucího zisku. Přitom nejde o rychlý výnos, ale zda má investice šanci dlouhodobě obstát.
Lidé dnes sledují, jestli má místo vlastní identitu a současně nabízí i další přidané hodnoty, které přetrvají i mimo rekreační sezonu. Tedy zda bude byt splňovat rostoucí nároky zájemců i za několik let a v okolí je perspektiva dalšího rozvoje.
Roste zájem o místa s příběhem
Pozornost se tedy postupně přesouvá od izolovaných apartmánových domů ke komplexněji pojatým projektům. Na hodnotě získávají především místa, která nenabízejí jen přírodu, ale také atmosféru a přirozené vazby na historii a okolí. Bydlení pak nestaví jen na pouhých cihlách, ale na charakteru krajiny i původního místa.
Pro zájemce o nové byty jsou stále zajímavější lokality, kde se propojují:
- moderní bydlení s citlivě pojatou architekturou
- okolí, které má historii a vlastní osobitost
- starší objekty, které dávají místu výraznější tvář
K takovému prostředí si lidé snáze vytvářejí vztah a to je důležité jak pro vlastní bydlení, tak pro investici. „Jedním příkladem za všechny může být developerský projekt na Ostravici v Beskydech, tedy výstavba bytů a rekonstrukce areálu bývalé arcibiskupské pily z devatenáctého století, ze kterého budujeme komunitní místo pro bydlení, sport, kulturu, společenské akce,“ vysvětluje Václav Daněk mladší, šéf společnosti Ridera Development, syn zakladatele skupiny Ridera.
„U rekonstruované ostravické pily začne koncem tohoto roku stavba 7 bytových domů se zhruba 110 byty. Součástí plánovaného rezidenčního areálu je zelené náměstí, které vytvoří rozšířené centrum obce Ostravice se zelení a klidovou zónou. Každý byt bude mít lodžii, balkon nebo terasu. Přízemní byty budou s předzahrádkou. Pamatuje se i na parkování - k bytům náleží kryté nebo venkovní parkovací stání a také místo pro ukládání například kol nebo lyží mimo byt, ale na stejném patře. Každý dům bude mít výtah, kam s přehledem vjede i jízdní kolo. Ve standardním vybavení se počítá také s tepelným komfortem a instalací systémů chytré domácnosti,“ vypočítává Václav Daněk s tím, že už nyní spustili registraci pro uchazeče o nové byty v Beskydech.
Obsah vznikl ve spolupráci se společností Ridera a.s.