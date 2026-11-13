Architektonické studio Master Design navrhlo čtvrtkruhový dům v Ostravě Porubě jako dvoupodlažní s mezilehlým nástupním segmentem a s dispozicí 5+kk. Architekti vycházeli nejen z tvaru pozemku, ale citlivě přistupovali i k ekologickým aspektům, proto je zastřešení domu pultové, pokryté zeminou osázenou rozchodníky. Zastřešení krytého stání pro automobily vyřešila plochá střecha s kačírkem.
„Veškeré vnitřní provozy jsou integrovány v tělese, které připomíná čtvrtkruh. Řešený interiér sestává z radiálně (a sériově) kladených místnosti, jejichž obvodová stěna je zaoblená, stejně jako ta vnitřní (vstupní). Místnosti jsou tedy pravidelně nepravidelné. V místě vstupu jsou užší, v místě oken zase širší,“ popisuje architekt Lukáš Richter, který je společně s Martinem Náhlovským a Janem Jadrníčkem autorem projektu.
Dům jako zvedající se čtvrtkruh
Stavbu tvoří čtyři zóny: první představuje samotný vstup umístěný na rozhraní prvního a druhého podlaží. „Ze zádveří se totiž vstupuje přímo na schodišťovou mezipodestu a současně do vyvýšeného komunikačního prostoru, který je opticky propojený s bezprostředně navazujícím exteriérem a osově osazeným venkovním bazénem,“ vysvětluje Martin Náhlovský. Jde o „ústřední domovní křižovatku“, která rozděluje stavbu na část společenskou a sekci klidovou.
Hodně atypický tvar domu zvenčí se samozřejmě odráží i v netradiční vnitřní geometrii. Středová chodba je nepravidelná jak půdorysně, tak výškově. Architekti zde navrhli levitující schodišťové stupně, nadstandardně vysoké skleněné zábradlí, zapuštěná linková svítidla a napínaný strop, který je po obvodu podsvícený integrovaným LED páskem.
Atypicky byla pojatá také denní zóna. Zatímco na straně kuchyně najdete klasickou světlou výšku, na straně obývací stěny s krbem je tomu naopak. To je nejlépe vidět na stropě, řešeném vějířovou metodou ve formě schodů.
Druhé nadzemní podlaží kopíruje geometrické principy přízemí, liší se pouze využitím jednotlivých místností. Pokoje pro návštěvy nahradily dvě ložnice, saunové zázemí velká koupelna a technickou místnost oddělená šatna s malou pracovnou.
Projekt domu v Ostravě Porubě se úspěšně zúčastnil soutěže Česká cena za architekturu 2025. V roce 2024 získal ocenění Stavba roku. Dům studio Master Design nejen navrhlo, ale i samo postavilo.
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O studiu Master Design
Jsme tým architektů, projektantů a odborníků na grafiku, statiku, inženýring a realizaci staveb. Působíme po celé ČR. Každou zakázku začínáme navrhovat s vědomím, že chceme vytvořit dokonalý průsečík mezi estetickou krásou a praktickým užíváním, zlepšovat kvalitu služeb poskytovaných v architektuře a stavebnictví a prosazovat slušné chování a spolehlivost na trhu.
Nejlepší výsledek zajistíme, když budeme s projektem od začátku do konce. Dům rádi navrhneme, vyprojektujeme, můžeme ho dozorovat a rovnou i postavit. Nechceme dělat skici jen na zkoušku.
Věříme, že každý problém má jedno správné řešení. Nečekejte od nás varianty, ale rovnou jeden nejlepší návrh. Malíř také nenamaluje varianty svého obrazu.
Studio Master Design má své kanceláře v Praze i Ostravě a za sebou už více než 300 realizací i řadu ocenění.