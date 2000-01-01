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Kdysi v něm ordinoval místní lékař, později sloužil jako prázdninové útočiště rozvětvené rodiny. Když se do něj po letech rozhodla natrvalo vrátit lékařova vnučka Nilda, začala další kapitola příběhu španělského domu. Architekt José Costa z něj znovu udělal místo, kam se lidé těší.
Autor: Mariela Apollonio
Na první pohled spíš nenápadný dům, který vás při pohledu z ulice nezaujme. Proč by taky měl, když se ve španělském městečku Turís nachází řada vzletnějších staveb. Tato v sobě však překvapení neukazuje každému. Skrývá je uvnitř svých zdí a v zahradách.
Autor: Mariela Apollonio
Historie toho domu v městečku nedaleko Valencie, se začala psát v roce 1926, kdy byl stavebně dokončen. Jeho „rodinná historie“ se počítá až o patnáct let později. V roce 1941. Tehdy si jej totiž pronajali Nildini prarodiče.
Autor: Mariela Apollonio
V té době byl dům vlastně „novostavbou“. Navíc s rozlehlou zahradou, takže bydlení skoro jako pro honoraci. Okolo se tenkrát ještě rozprostírala zemědělsky obdělávaná půda, Turís bylo malinkaté. Byly to jiné časy. Ne zrovna klidné, ale rozhodně jiné.
Autor: Mariela Apollonio
Pro Nildiny prarodiče byl dům tichým a bezpečným ostrovem. A pro Nildu též. Jezdila sem na prázdniny, a z těch dob si na místo uchovala spoustu hezkých vzpomínek. Vybavovala si i to, jak se její dědeček s babičkou pustili do prvních přestaveb, poté co si dům koupili do osobního vlastnictví.
Autor: Mariela Apollonio
Kde na to vzali? Dědeček, který působil jako vesnický lékař, měl ordinaci přímo v přízemí rodinného domu. V tehdejším Španělsku nešlo o nic neobvyklého, soukromý a pracovní život se často odehrávaly pod jednou střechou.
Autor: Mariela Apollonio
Dům postupně rostl směrem do zahrady, jak přibývalo potřeb jeho obyvatel. Když si „pan doktor“ chtěl od pacientů i domácího ruchu trochu odpočinout, uchyloval se do malého vyvýšeného zahradního pavilonu, který si nechal postavit především ke čtení.
Autor: Mariela Apollonio
Koncem sedmdesátých let odešel lékař do důchodu a přestěhoval se do Valencie. Z někdejšího trvalého bydliště se stal rekreační dům, který ožíval jen tu a tam, především během návštěv a společných dovolených.
Autor: Mariela Apollonio
Průběžné drobné úpravy sice pomáhaly udržovat stavbu v obyvatelném stavu, ale postupně přece jen přestávala vyhovovat nárokům na současné pohodlné každodenní bydlení. A asi odtušíte sami, jak je to ve velkých rodinách s přispíváním na opravy „společného“ prázdninového obydlí.
Autor: Mariela Apollonio
Po dlouhých letech, kdy rodinný dům v Turís nesloužil ani té rodinné rekreaci, se sem Nilda rozhodla vrátit. Do míst svého dětství, za hezkými prázdninovými vzpomínkami. Ne tedy na prázdniny, ale natrvalo žít.
Autor: Mariela Apollonio
Věděla, že to snadné nebude, a tak už v roce 2020 začala ve spolupráci s architektem Josém Costou připravovat rozsáhlou rekonstrukci, která měla téměř stoletému domu znovu vrátit život.
Autor: Mariela Apollonio
Jinak to zadání pro architekta mělo jednu zvláštnost. Po většinu roku měla v domě žít povětšinou pouze Nilda, ale během léta a svátků se počítalo s příjezdem početného příbuzenstva.
Autor: Mariela Apollonio
Bylo tedy potřeba vytvořit příjemné bydlení pro jednoho člověka, které se však dokáže bez problémů proměnit v prostorné zázemí pro rodinná setkání. Právě tento dvojí rytmus života nakonec rozhodl o uspořádání rekonstrukce celého domu.
Autor: Mariela Apollonio
Architekt se rozhodl využít přirozeného rozdělení stavby na dvě části. Ta starší, obrácená do ulice, si ponechala svůj tradiční charakter s cihlovým průčelím, dřevěnými okny a střechou krytou taškami. Zásahy zde byly záměrně zdrženlivé, protože nebyl důvod měnit to, co stále dobře fungovalo.
Autor: Mariela Apollonio
Naproti tomu mladší část orientovaná do zahrady dostala podstatně současnější podobu. Dvě odlišné tváře domu tak prozrazují i dvě různá období jeho vývoje.
Autor: Mariela Apollonio
Hned za vstupními dveřmi návštěvníka vítá atmosféra, kterou by v novostavbě hledal jen obtížně. Původní dřevěné dveře a další truhlářské prvky prošly renovací, historická dlažba a podlahové krytiny byly pečlivě zachovány nebo znovu použity.
Autor: Mariela Apollonio
Architekti se nesnažili zahladit všechny stopy stáří a nahradit je dokonale hladkými povrchy. Právě nepravidelnosti a drobné známky minulosti totiž dodávají interiéru osobitost, kterou žádná nová imitace nedokáže úplně nahradit.
Autor: Mariela Apollonio
Uliční křídlo dnes slouží především jako zázemí pro příbuzné a další návštěvy. Nabízí pět ložnic a tři koupelny, takže ani při větším rodinném setkání nemusí hosté nocovat provizorně v obývacím pokoji. V době, kdy je Nilda doma sama, naopak nemusí všechny tyto místnosti každodenně využívat.
Autor: Mariela Apollonio
Zahradní část domu byla v podstatně horším technickém stavu, a proto se zde rekonstrukce neobešla bez výraznějších stavebních zásahů. Bylo nutné vyměnit střechy a některé nosné konstrukce, současně se otevřela možnost změnit uspořádání místností.
Autor: Mariela Apollonio
Projekt využívá mimo jiné ocelové nosníky a sloupy, dřevo v nových stropních konstrukcích a hliníkové profily nových vnějších oken. Výsledkem není historická kulisa s moderním vybavením, ale promyšlené spojení zachovaných částí a nových konstrukcí.
Autor: Mariela Apollonio
Směrem do zahrady se nyní odehrává většina každodenního života. Architekt sem soustředil obývací pokoj, jídelnu, kuchyň i hlavní ložnici s vlastním zázemím.
Autor: Mariela Apollonio
Otevřenější průčelí umožňuje mnohem těsnější kontakt se zelení. Zahrada není jen venkovním prostorem za okny, ale přirozeným pokračováním obytných místností.
Autor: Mariela Apollonio
Při běžném provozu tak majitelka využívá především tuto část domu, aniž by se musela neustále pohybovat po celé rozlehlé stavbě.
Autor: Mariela Apollonio
Jedním z řekněme nejodvážnějších zásahů je nové prosklené atrium nad kuchyní. Původně hluboká dispozice starého domu totiž měla problém s přirozeným osvětlením místností vzdálenějších od fasády.
Autor: Mariela Apollonio
Architekt José Costa proto do hmoty stavby vložil prostor, který přivádí denní světlo přímo do jejího nitra. Zeleně rámované prosklení zároveň vytváří dojem malé vnitřní zahrady. I tam, kde dříve převládal stín, dnes mohou obyvatelé vnímat proměny světla během dne.
Autor: Mariela Apollonio
Nepřehlédnutelným prvkem interiéru je také nové schodiště s jemně zakřiveným zábradlím. Světlé dřevěné stupně příjemně kontrastují s odkrytým kamenným zdivem a vestavěnými policemi na knihy.
Autor: Mariela Apollonio
Proměnou prošla také zahrada ohraničující pozemek o rozloze 543 metrů čtverečních. Její novou dominantou se stal menší bazén inspirovaný tradičními zavlažovacími nádržemi, které patří k místní zemědělské krajině.
Autor: Mariela Apollonio
Součástí záměru bylo rovněž vytvoření malířského ateliéru a obnova někdejšího zahradního pavilonu pro odpočinek. Zahrada tak nemá sloužit jen ke koupání nebo posezení u domu, ale nabízí také prostor pro vlastní záliby a chvíle soukromí.
Autor: Mariela Apollonio
Rekonstrukce podle návrhu ateliéru Jose Costa ARQ. byla dokončena v roce 2025. Dům má dnes celkovou podlahovou plochu 345 metrů čtverečních, z toho 291 metrů čtverečních užitné plochy.
Autor: Mariela Apollonio
Kolik to celé stálo? Stavební náklady prý dosáhly 380 tisíc eur. Přibližně 9,3 milionu korun. Ne zrovna málo. Ale jak říká Nilda, penězi se to stejně vyjádřit nedá. Získala pohodlný domov, který respektuje její současný život, aniž by ji připravil o hezké vzpomínky na prarodiče.
Autor: Mariela Apollonio
Dům, který kdysi spojoval lékařskou ordinaci s rodinným zázemím, může dál sloužit tomu, k čemu byl po generace zvyklý – být místem, kam se lidé rádi vracejí.
Autor: Mariela Apollonio