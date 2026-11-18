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Škvíra má 92 cm, a přesto se v ní bydlí. Prohlédněte si nejužší dům na světě
Na první pohled vypadá spíš jako stavební omyl nebo prostě jen velká škvíra mezi dvěma domy. Přesto je Keret House ve Varšavě podle Guinnessovy knihy rekordů nejužším domem na světě, ve kterém se dá...
Tohle se vážně nepovedlo. Slavné mrakodrapy, které málem způsobily tragédii
S bydlením v mrakodrapu si spojujeme exkluzivní zážitky, ale mořská nemoc k nim zpravidla nepatří. Bohužel právě tímhle se proslavila 240 metrů vysoká John Hancock Tower v Bostonu. Šedesátipatrový...
Stálo to hodně, ale nelitují. U Slezské Harty si postavili vysněnou roubenku
Majitelé původně hledali místo pro útěky z centra Ostravy. Na břehu přehrady Slezská Harta nakonec postavili roubenku, ve které se snoubí tradiční řemeslo s moderním komfortem. Stavba sice vyšla...
V Jizerkách objevili louku. Na ní si Lída s rodinou postavila vysněný dům
Původně snili o staré roubence, kterou by společně zrekonstruovali. Po dlouhém a marném pátrání ale Lída s rodinou změnila plán. Našli podmanivou louku v Jizerských horách a postavili na ní moderní...
Vypadá jako nakloněný čtvrtkruh. V Ostravě postavili unikát se zelenou střechou
Čtvrtkruhový dům, který se navíc na jedné straně ještě výrazně zvedá? Takový jinde nenajdete. Ne, to nebyla snaha architektů šokovat za každou cenu, ale důsledek hodně atypické rohové parcely ve...
Stará ložnice Michaely Dolinové? Skončila na zámku. Podívejte se do jejího bytu
Herečka, moderátorka a zpěvačka Michaela Dolinová bydlí v klidné vilové čtvrti, která je přitom jen kousek od metra, a co se týká prostornosti svého bytu, je přímo nadšená.
Vrátila se do domu po dědečkovi. Do rekonstrukce vrazila 9 milionů a nelituje
Kdysi v něm ordinoval místní lékař, později sloužil jako prázdninové útočiště rozvětvené rodiny. Když se do něj po letech rozhodla natrvalo vrátit lékařova vnučka Nilda, začala další kapitola příběhu...
Vysněný dům v Brdech stavěli sami o víkendech čtyři roky. Ušetřili dva miliony
Čtyři roky, víkend co víkend, stavěli majitelé na okraji brdských lesů svůj vysněný bungalov. Většinou svépomocí. Ušetřené peníze investovali do kvalitních materiálů a nových technologií.
Jak vybrat bezpečnostní dveře do bytu, které chrání i skvěle vypadají?
Vstupní dveře představují nejdůležitější hranici mezi soukromím domova a okolním světem. Přesto je řada lidí při zařizování nebo rekonstrukci bytu vnímá jen jako estetický prvek. Podle policejních...
Škvíra má 92 cm, a přesto se v ní bydlí. Prohlédněte si nejužší dům na světě
Na první pohled vypadá spíš jako stavební omyl nebo prostě jen velká škvíra mezi dvěma domy. Přesto je Keret House ve Varšavě podle Guinnessovy knihy rekordů nejužším domem na světě, ve kterém se dá...
Kuchyně a obýváky IKEA, které frčely před 30 lety. Nahlédněte do retro katalogů
V obývácích a kuchyních IKEA se za třicet let vystřídaly divoké barvy i střídmý skandinávský styl. Podívejte se, jak se od sedmdesátých do devadesátých let měnily místnosti, kde se scházela celá...
Z nápadu u piva je roubenka. Dva stavaři ji postavili tak, aby vydržela navždy
Celý projekt s roubenkou vznikl jednou u piva s kamarádem. Rodil se nám tehdy v hlavě plán, že postavíme vzorový dům, který budeme pronajímat. On se zmínil o hezkém pozemku v Sobotíně a poměrně...
Kávu, nebo vytrhnout zub? Netradiční interiér zubní kliniky má odbourat stres
Prostředí zubní kliniky Metalika připomíná spíš kavárnu či hotelové lobby, nechybí ani dětská herna. Interiér, navržený studiem mar.s architects, má díky své podobě zmírnit stres pacientů ještě...
Vypadá jako nakloněný čtvrtkruh. V Ostravě postavili unikát se zelenou střechou
Čtvrtkruhový dům, který se navíc na jedné straně ještě výrazně zvedá? Takový jinde nenajdete. Ne, to nebyla snaha architektů šokovat za každou cenu, ale důsledek hodně atypické rohové parcely ve...
Celý život to tak dělám, říká soused. Náruživým pálením listí dusí celou ulici
Soused pravidelně každý podzim pálí na zahradě listí, prý to dělal takhle celý život a nikomu to nemůže vadit, popisuje David svůj problém pro seriál Sousedské války.
Stavební pozemek o výměře 1 085 m2 v atraktivní lokalitě Ludgeřovic
Ludgeřovice, okres Opava
3 580 500 Kč
Plíseň v bytě může začít u sušáku s mokrým prádlem. U sušičky ta cesta končí
Sušení prádla v bytě může zejména na podzim a v zimě zvyšovat vlhkost vzduchu. Řešením může být sušička prádla. Jak funguje kondenzační sušička s tepelným čerpadlem, co prozradí energetická třída a...
Sen o bydlení v Praze. Mladá rodina ukázala skvělou proměnu podkroví
Podkrovní byt v širším centru Prahy a nedaleko Prokopského údolí si vyhlédla pro život mladá rodina. Kompletní rekonstrukce se ujala designérka Adéla Bačová, která prostor přizpůsobila potřebám...