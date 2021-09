Praha musí stavět deset tisíc bytů ročně. To je řešení, říká architekt Máslo

V jaké metropoli na světě byste hypoteticky chtěl žít, kdyby to nebyla Praha?

Vždycky si kladu otázku, co to je metropolitní město. Praha je skvělá, ale něco jí chybí, aby byla metropolí. Možná nemá dostatečnou velikost. Myslím, že tři miliony obyvatel, což je třeba Berlín, je jakási hranice, pak už má člověk pocit různorodosti. Praha je spádová oblast pro zmíněné tři miliony, samotná má dneska už také přes milion obyvatel, navíc denně do ní dojíždí za prací až čtyři sta tisíc lidí, takže se každý den nafukuje a vyfukuje.

Ale abych se vrátil k otázce, mimo Evropu by to byl asi New York, hlavně Manhattan a Brooklyn. Tam když přijedu, mám pocit, že jsem jako doma. Jde o město nabité energií, to mám rád. A jeho design je fantastický. Je otázka, jestli bych to vnímal stejně, kdybych na místě žil, ale přijet a být na nějakou dobu součástí je něco jiného než tam bydlet. Asi bych si možná hledal nějakou klidnější lokalitu, kdo ví.