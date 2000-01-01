Měšťanské domy v opevněné španělské Cuence se tísnily na úzkém vápencovém ostrohu. Za hradbami bylo bezpečno, ale prostor pro nové stavby chyběl. Jelikož město nemělo kam expandovat, začalo se šplhat do výšky a nad propast. Právě tak vznikly ikonické visuté domy s balkony, které se odvážně tyčí nad hlubokým kaňonem.
Historické jádro města Cuenca leží na úzkém skalním hřebeni mezi dvěma soutěskami řek Huécar a Júcar. Parcely zde byly malé a nepravidelné, což vedlo ke stavebním experimentům.
Typická vícepodlažní domácnost španělských měšťanů nabízela napříč podlažími pětadvacet až pětatřicet metrů čtverečních užitného prostoru. Není to tragicky málo, na 11. – 13. století to byl vlastně docela slušný průměr.
Háček byl v tom, že většina na sebe navazujících místností v takovém domě neměla žádnou stěnu delší než tři metry. Pokoje byly stísněné, vešla se do nich stěží postel a almara nebo truhla. K ničemu jinému než k přespávání se většinou nehodily. Místní si ale uměli poradit.
Nedostatek místa v opevněném středověkém městě nutil stavitele využít opravdu každý centimetr terénu. A tak se tu rychle „ujala novinka“, v podobě vně vysunuté konstrukce. Balkonů, řeklo by se.
Nebyl to špatný nápad, jak se v té husté zástavbě dobrat světla a výhledu. Domy svými „balkonovými“ převislými částmi umožňovaly rozšířit obytný prostor bez nutnosti rozšiřovat samotné základy.
Jeden takový balkon zvětšil užitnou plochu podlaží i o čtvrtinu. Sloužily, stejně jako dnes, k sušení prádla, skladování potravin i k pozorování dění pod domem. Obyvatelé tak získali jakýsi venkovní pokoj zavěšený nad krajinou. Líbilo se to, fungovalo to.
V Cuence ovšem těmito balkony vůbec nešetřili. Z hlediska svého potenciálu pro rozšiřování natěsnaných domácností tu začaly zakončovat prakticky každou místnost v podlaží. Rozrůstaly se, upevňovaly se jeden na druhý, překrývaly celou fasádu.
Netrvalo zase tak dlouho, než se z nich staly takzvané Casas Colgadas. Zavěšené domy. Vypadají jako ozdobené obří ptačí budky přilepené ke stěnám domů. A už nesloužily jen jako balkóny. Byly z nich polo-venkovní pokoje. Pro služebnictvo a hosty, například.
Z těch, které přežily až do dnešních dní, je náramná turistická senzace. Dramaticky se vznášejí nad příkrou skalní stěnou a nad řekou Huécar. Působí krajně nerovnovážným a silně nestabilním dojmem. Čekáte, že se s rachotem zřítí hned, co si je vyfotíte. Ale ony se „drží“ už hezkých pár staletí.
Vděčí za to své architektuře, která kombinuje kamenné zdivo se složitým systémem trámů zapuštěných hluboko do nitra kamenných zdí domů i nosných skal v podloží. Tyhle nosné systémy přenáší váhu vysunutých částí zpět do masivu.
Konstrukce chytře využívá konzolové dřevěné nosníky, trámy zapuštěné do skály, na kterých jsou postaveny balkony. To umožnilo plně využít strmý terén. Situaci, kdy dům stojí na skále, ale balkon nad ní vlastně visí.
Byly postavené opravdu zručně a chytře. Konstrukce musela odolávat větru i vlhkosti stoupající z údolí. Zavěšené části domů fungovaly také jako symbol společenského postavení. Čím výraznější a bohatěji řešený balkon, tím větší prestiž rodiny.
Vysunuté arkýře zároveň zlepšovaly proudění vzduchu. Otevřená okna zachytávala vánek z údolí a ochlazovala místnosti v horkém létě. Ta dřevěná „přilepená“ stavba do prázdna tak byla velmi efektivním řešením.
Co začalo jako řešení nedostatečného prostoru pro růst domácností v 11. století, přebujelo ve století patnáctém do podoby okázalých a vysoce reprezentativních vnějších přístavků. Stavebního rysu typického pro španělské Cuenco.
Když v roce 1565 maluje scenérii španělského města Cuenco vlámský malíř Anton van den Wyngaerde, je obraz sídla těmito vysutými balkony posetý. Do současnosti už ale přežily jen tři poslední takové domy s neobvyklými přístavky.
V Casas del Rey, tedy Královských domech, jsou balkony součástí expozice Muzeua španělského abstraktního umění. A v Casa de la Sirena, Domu mořské panny, hostí restauraci Casas Colgadas, kde je možné využít tyto prostory pro stolování s výhledem.
Spolu se zdejší gotickou katedrálou přispěly mimořádné Casas Colgadas k tomu, že bylo celé město v roce 2016 zapsáno na Seznam světového dědictví UNESCO. Jako památka zvláštního kulturního významu.
