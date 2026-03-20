Město, které visí nad propastí. Domy se tísní na úzkém ostrohu a rostou do hloubky

Radomír Dohnal
Měšťanské domy v opevněné španělské Cuence se tísnily na úzkém vápencovém ostrohu. Za hradbami bylo bezpečno, ale prostor pro nové stavby chyběl. Jelikož město nemělo kam expandovat, začalo se šplhat do výšky a nad propast. Právě tak vznikly ikonické visuté domy s balkony, které se odvážně tyčí nad hlubokým kaňonem.
Měšťanské domy v opevněné španělské Cuence se tísnily na úzkém vápencovém... Historické jádro města Cuenca leží na úzkém skalním hřebeni mezi dvěma... Typická vícepodlažní domácnost španělských měšťanů nabízela napříč podlažími... Háček byl v tom, že většina na sebe navazujících místností v takovém domě... Nedostatek místa v opevněném středověkém městě nutil stavitele využít opravdu... Nebyl to špatný nápad, jak se v té husté zástavbě dobrat světla a výhledu. Domy... Jeden takový balkon zvětšil užitnou plochu podlaží i o čtvrtinu. Sloužily,... V Cuence ovšem těmito balkony vůbec nešetřili. Z hlediska svého potenciálu pro... Netrvalo zase tak dlouho, než se z nich staly takzvané Casas Colgadas. Zavěšené... Z těch, které přežily až do dnešních dní, je náramná turistická senzace.... Vděčí za to své architektuře, která kombinuje kamenné zdivo se složitým... Konstrukce chytře využívá konzolové dřevěné nosníky, trámy zapuštěné do skály,...

