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Hotel, kde i popelníky měly uši. Jak KGB tajně sledovala zahraniční hosty

Radomír Dohnal
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Na recepci úslužný personál, pokoje čisté a uklizené. Na poměry sovětského... V 60. letech minulého století se Estonsko zrovna nepočítalo k oblastem, které... Snahu pozvednout úroveň zdejšího cestovního ruchu, nabídnout případným... Podle zadávací dokumentace se jednalo o stavbu s výměrou 47 700 metrů... Co že to bylo za objekt? Hotel. Přesněji řečeno: Hotel Viru. Jeho projekt... Stavět se začalo s velkým zápalem už v červenci 1969, ale už na podzim bylo... Zakázku na realizaci tak převzala finská firma Repo Oy. A po ní nastoupila... To, že Hotel Viru vznikal ze stavebnin a technologií, které se sem navozily z... Po dokončení Hotel Viru spadal pod organizaci Intourist, sovětský státní... Hotel měl nabídnout standard, který by případný západní cestovatel v 70. letech... Nebyla to jen otázka nějaké prestiže. Zahraniční turisté sem přiváželi tolik... Číselné údaje jsou plné rozporů, protože Viru byl několikrát přestavován....
Na recepci úslužný personál, pokoje čisté a uklizené. Na poměry sovětského Estonska nadstandard. Na kvalitu hotelu Viru v Tallinnu si nikdo nestěžoval. Zahraniční hosté ale netušili, že jejich pokoje jsou plné štěnic, těch elektronických. Každé slovo pečlivě nahrávala KGB.

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