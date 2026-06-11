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Červená vila v Jevanech. Odvážná stavba v lesním svahu patří k české špičce

Alena Řezníčková
Stavět dům těsně u silnice, navíc v prudkém lesním svahu? To chce odvahu a pečlivou přípravu i realizaci. Vila v sytě červené barvě s industriálním výrazem se navíc naprosto odlišuje od staveb rodinných domů, které jsou pro Jevany typické. Představy majitelů o pohodlném domově však zcela naplnila.
Prosklení je nepravidelně dělené a svou kompozicí může připomínat obrazy od...

Prosklení je nepravidelně dělené a svou kompozicí může připomínat obrazy od Pieta Mondriana. | foto: Matej Hakár

Směrem ke krajině a korunám stromů se vila otevírá v monumentálním měřítku.
Zahrada byla ponechána své přirozenosti; zásahy se omezily na nejbližší okolí...
Skutečný charakter objektu se odhalí až ze zahrady, odkud se otevírá pohled na...
Zásahy v zahradě se omezily na nejbližší okolí domu, kde byly jako dekorativní...
21 fotografií

Návrh architektů Davida Krause a Miroslava Styka ze studia Architektura se musel vypořádat s představami klienta i náročným terénem. Na místě v těsné blízkosti silnice bylo nutné odstranit zbytky původního domu, zůstala zde tak jáma s výškovým rozdílem přibližně 3,6 m od hranice cesty.

Architekti použili svislé nosné konstrukce kombinující zděné tvárnice a železobetonové opěrné stěny zapuštěné do svahu. Stropy jsou monolitické, zastřešení parkování v podobě pilové střechy tvoří červená ocelová rámová konstrukce.

Od silnice přitom působí stavba velmi nenápadně, téměř neviditelně. Vypadá jako jednopodlažní malý dům. Vstup do něj vede přes střešní parkoviště s terasou. Dvoupodlažní prosklenou vilu ve svahu v celé její velikosti „odhalíte“ teprve při pohledu ze zahrady, otevírá se totiž směrem dolů, do svahu se vzrostlými stromy.

Centrem je hala

Srdcem domu je vlastně centrální schodišťová hala, z níž vybíhají jednotlivá křídla stavby. Interiér rozdělili architekti do pěti provozních úrovní, od parkování a pracovny v úrovni ulice až po denní a noční část v úrovni lesa.

Prosklení je nepravidelně dělené a svou kompozicí může připomínat obrazy od Pieta Mondriana.
Směrem ke krajině a korunám stromů se vila otevírá v monumentálním měřítku.
Zahrada byla ponechána své přirozenosti; zásahy se omezily na nejbližší okolí domu.
Skutečný charakter objektu se odhalí až ze zahrady, odkud se otevírá pohled na velkorysý, plně prosklený dvoupodlažní dům.
21 fotografií

Velkoplošná okna propojují vilu s exteriérem, lze je však kompletně zastínit roletami ve stejné výrazné červené barvě jako je celý dům. Interiér sjednocuje bílá výmalba přiznané obtisky bednění na monolitických stropech. V obytné zóně jsou nepřehlédnutelná černá svítidla a levitující ocelový krb.

„Dům je výsledkem otevřené, až umělecky laděné mysli klientů, vzájemné důvěry, konstruktivní spolupráce, která obě strany bavila, a také nadstandardní, umíněné pečlivosti zhotovitele Radka Trojánka při výstavbě,“ hodnotí na závěr architekt David Kraus.

O projektu

Autoři: David Kraus, Miroslav Styk – studio Architektura

Spoluautor interiéru: Jan Waltr

Zastavěná plocha: 218 m2

Projekt: 2021

Realizace: 2025

Nejzajímavější stavby

Vilu v Jevanech, ale i dalších 34 nejzajímavějších tuzemských staveb najdete v ročence Česká architektura 2024-2025, která vychází už od roku 1999 a patří k nejrespektovanějším publikacím o současné české architektuře. V červnu 2026 vyšel její už 26. svazek, jehož editorem je architekt Jan Schindler, který vybíral ze 180 přihlášených staveb.

Letošní ročenka nese podtitul Pomalé stavby, což odráží délku povolovacích procesů i samotného stavění v České republice. Ta bývá u nás bohužel obvykle šest až dvanáct let.

Z jedné strany Brno, z druhé les. Unikátní vila vám ukáže, jak vypadá luxus

„Ukazuje se, že tuzemský administrativní systém stavebního řízení představuje pro naši architektonickou praxi asi tu největší překážku,“ říká editor Jan Schindler a dodává: „Mou snahou bylo vybrat soubor, který vytváří mnohovrstevnatý obraz současné české architektury, její odvahy, promyšlenosti a smyslu pro kontext.“

Ročenka byla představena 10. června 2026. „Je nejen přehledem nejlepších staveb posledního roku, ale i reflexí hodnot, které současnou architekturu formují. Od porevoluční euforie až po dnešní důraz na udržitelnost a kvalitu veřejného prostoru. Mám radost, že tuto tradici můžeme rozvíjet dál,“ říká Radek Váňa z vydavatelství Archizoom Books, které ročenku vydalo.

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