Návrh architektů Davida Krause a Miroslava Styka ze studia Architektura se musel vypořádat s představami klienta i náročným terénem. Na místě v těsné blízkosti silnice bylo nutné odstranit zbytky původního domu, zůstala zde tak jáma s výškovým rozdílem přibližně 3,6 m od hranice cesty.
Architekti použili svislé nosné konstrukce kombinující zděné tvárnice a železobetonové opěrné stěny zapuštěné do svahu. Stropy jsou monolitické, zastřešení parkování v podobě pilové střechy tvoří červená ocelová rámová konstrukce.
Od silnice přitom působí stavba velmi nenápadně, téměř neviditelně. Vypadá jako jednopodlažní malý dům. Vstup do něj vede přes střešní parkoviště s terasou. Dvoupodlažní prosklenou vilu ve svahu v celé její velikosti „odhalíte“ teprve při pohledu ze zahrady, otevírá se totiž směrem dolů, do svahu se vzrostlými stromy.
Centrem je hala
Srdcem domu je vlastně centrální schodišťová hala, z níž vybíhají jednotlivá křídla stavby. Interiér rozdělili architekti do pěti provozních úrovní, od parkování a pracovny v úrovni ulice až po denní a noční část v úrovni lesa.
Velkoplošná okna propojují vilu s exteriérem, lze je však kompletně zastínit roletami ve stejné výrazné červené barvě jako je celý dům. Interiér sjednocuje bílá výmalba přiznané obtisky bednění na monolitických stropech. V obytné zóně jsou nepřehlédnutelná černá svítidla a levitující ocelový krb.
„Dům je výsledkem otevřené, až umělecky laděné mysli klientů, vzájemné důvěry, konstruktivní spolupráce, která obě strany bavila, a také nadstandardní, umíněné pečlivosti zhotovitele Radka Trojánka při výstavbě,“ hodnotí na závěr architekt David Kraus.
O projektu
Autoři: David Kraus, Miroslav Styk – studio Architektura
Spoluautor interiéru: Jan Waltr
Zastavěná plocha: 218 m2
Projekt: 2021
Realizace: 2025
Nejzajímavější stavby
Vilu v Jevanech, ale i dalších 34 nejzajímavějších tuzemských staveb najdete v ročence Česká architektura 2024-2025, která vychází už od roku 1999 a patří k nejrespektovanějším publikacím o současné české architektuře. V červnu 2026 vyšel její už 26. svazek, jehož editorem je architekt Jan Schindler, který vybíral ze 180 přihlášených staveb.
Letošní ročenka nese podtitul Pomalé stavby, což odráží délku povolovacích procesů i samotného stavění v České republice. Ta bývá u nás bohužel obvykle šest až dvanáct let.
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„Ukazuje se, že tuzemský administrativní systém stavebního řízení představuje pro naši architektonickou praxi asi tu největší překážku,“ říká editor Jan Schindler a dodává: „Mou snahou bylo vybrat soubor, který vytváří mnohovrstevnatý obraz současné české architektury, její odvahy, promyšlenosti a smyslu pro kontext.“
Ročenka byla představena 10. června 2026. „Je nejen přehledem nejlepších staveb posledního roku, ale i reflexí hodnot, které současnou architekturu formují. Od porevoluční euforie až po dnešní důraz na udržitelnost a kvalitu veřejného prostoru. Mám radost, že tuto tradici můžeme rozvíjet dál,“ říká Radek Váňa z vydavatelství Archizoom Books, které ročenku vydalo.