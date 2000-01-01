Rodinný dům na okraji obce u Prahy reaguje na měnící se krajinu. Architekt jej vědomě otočil od budoucí zástavby směrem k lesu a intimní zahradě, která se kaskádovitě zvedá a vrcholí koupacím jezírkem navazujícím na obytný prostor.
Autor: Petr Polák, petrpolakstudio.cz
Tvar písmene L zajišťuje soukromí z ulice, interiér se však otevírá do zahrady velkoformátovými portály.
Autor: Petr Polák, petrpolakstudio.cz
Dispozice domu o ploše přes 250 m² nabízí pět obytných místností, dvě koupelny, šatnu a prostorný obývací prostor s kuchyní a jídelnou.
Autor: Petr Polák, petrpolakstudio.cz
Konstrukce domu je z masivních CLT panelů, jejich dřevo zůstává v interiéru přiznané.
Autor: Petr Polák, petrpolakstudio.cz
Tepelně upravené dřevo na fasádě podporuje splynutí s přírodním prostředím.
Autor: Petr Polák, petrpolakstudio.cz
Stavba využívá obnovitelné zdroje a hospodaří s dešťovou vodou.
Autor: Petr Polák, petrpolakstudio.cz
Za návrhem stojí architekt Lukáš Pejsar ze studia 3AE.
Autor: Petr Polák, petrpolakstudio.cz
Stavba má tvar písmene L a využívá mírného svahu jako výhodu. Z ulice působí uzavřeně a střídmě, čímž respektuje okolí a zároveň poskytuje maximální soukromí.
Autor: Petr Polák, petrpolakstudio.cz
Uvnitř se však otevírá do intimní zahrady – promyšleně modelovaného prostoru, který pozvolna stoupá směrem k lesu a přechází do volné přírody.
Autor: Petr Polák, petrpolakstudio.cz
Terén se kaskádovitě zvedá, díky čemuž zahrada získává přirozenou dynamiku a funguje jako prodloužení obytného prostoru.
Autor: Petr Polák, petrpolakstudio.cz
Dominantním prvkem zahrady je koupací jezírko, které tvoří srdce domu. Navazuje přímo na dřevěnou terasu u hlavní obytné místnosti a stává se její přirozenou kulisou i středobodem.
Autor: Petr Polák, petrpolakstudio.cz
Obytný prostor s kuchyní a jídelnou se otevírá do soukromé zahrady a plynule přechází v terasu a jezírko.
Autor: Petr Polák, petrpolakstudio.cz
Dva velkoformátové posuvné portály (HS portály) propojují obývací pokoj, terasu a zahradu v jeden živý organismus.
Autor: Petr Polák, petrpolakstudio.cz
Konstrukční řešení využívá velkoformátové masivní panely Novatop Solid, které zajišťují vysokou tuhost, výborné izolační vlastnosti a příjemné mikroklima.
Autor: Petr Polák, petrpolakstudio.cz
Fasádu tvoří tepelně upravené dřevo Thermowood, které přirozeně stárne a ladí s okolím.
Autor: Petr Polák, petrpolakstudio.cz
Nízká pultová střecha osazená zelení zajišťuje, že dům s okolní přírodou splývá i při pohledu shora.
Autor: Petr Polák, petrpolakstudio.cz
Interiéru dominuje pohledové masivní dřevo – teplé, autentické, živé.
Autor: Petr Polák, petrpolakstudio.cz
CLT panely zůstávají přiznané nejen zevnitř, ale i na dotek.
Autor: Petr Polák, petrpolakstudio.cz
Jejich struktura, barva i vůně přispívají k přirozeně zdravému prostředí, ve kterém se dobře žije i dýchá.
Autor: Petr Polák, petrpolakstudio.cz
Povrchy dřeva jsou ošetřeny tak, aby si zachovaly svůj přirozený vzhled a zároveň odolaly času.
Autor: Petr Polák, petrpolakstudio.cz
Dům dýchá, ale stárne s grácií. Stejně jako jeho okolí.
Autor: Petr Polák, petrpolakstudio.cz
Majitelé chtěli dům, který jim poskytne prostor pro každodenní život i klidné spočinutí. Místo, kde budou vnímat změny ročních dob skrze světlo a barvy v zahradě, kde bude příroda součástí interiéru.
Autor: Petr Polák, petrpolakstudio.cz