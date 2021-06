Chaloupka jako z pohádky není z perníku, ale ze dřeva. Hosté ji milují

Dušan Samo Jurkovič Narodil se 23. 8. 1868 v Turej Lúke u Myjavy jako páté ze šesti dětí notáře Jiřího Jurkoviče a jeho manželky Emílie

1884-1889 – vystudoval na Státní škole řemesel (K. K. Staatsgewerbeschule) ve Vídni odbor stavitelský

1887 – v létě navštívil v Martině výstavu lidových výšivek, zde ho ohromila stavba „slovenské brány“, kterou navrhl architekt Blažej Bulla v duchu oravské dřevěné architektury, poznamenala celou jeho tvorbu

1889 – krátká praxe u architekta Blažeje Bully, poté nastoupil do projektové kanceláře architekta Michala Urbánka ve Vsetíně

1892-1895 – studium lidového stavitelství Valašska a spolupráce s etnografem profesorem Josefem Válkem

1894-1895 – v souvislosti s přípravou expozice na Národopisné výstavě československé pobýval v Praze a navázal kontakty s výtvarníky Mikolášem Alšem, Jožou Úprkou a dalšími

1887-1899 – vyhotovil projekty a podílel se na realizaci turistických staveb na Pustevnách pro Pohorskou jednotu Radhošť ve Frenštátě

1899 – usadil se v Brně jako samostatný architekt, vstoupil do Klubu přátel umění v Brně, který v roce 1900 vydal jeho publikaci „Pustevny na Radhošti“

1900 – práce na vesnické vile továrníka Roberta Bartelmuse na Rezku u Nového Města nad Metují, jeho dceru si vzal v roce 1903, měli tři syny

1901 – na podzim odešel do Luhačovic, kde udělal první měření a plány lázeňských staveb, které se realizovaly hlavně v letech 1902 a 1930.

1906 – postavil vlastní vilu v brněnské čtvrti Žabovřesky, při příležitosti dokončení stavby uspořádal ve vile výstavu svých interiérových prací

1908 – začal se věnovat rekonstrukcím historických objektů - pracoval na adaptacích zámků pro účely moderního bydlení (objednávkami byl Jaroslav Veselý z Kouřimi, Josef Bartoň - Dobenín a jeho bratr Cyril)

1910 – stal se členem Spolku výtvarných umělců Mánes v Praze

1918-1919 – po vzniku Československé republiky se vrátil na Slovensko a usadil se v Bratislavě, stal se vládním komisařem Úřadu pro zachování uměleckých památek na Slovensku

1920 – začal se zajímat o výstavbu standardních rodinných domků skládaných z předhotovených dílů (vyrobených ze dřeva, potom z pálené hlíny) – této činnosti se věnoval

1922 – odešel z Úřadu pro zachování uměleckých památek na Slovensku a pokračoval v samostatné architektonické praxi

1923 – navrhl a postavil vlastní rodinné sídlo v Bratislavě a na Güntherové (dnešní Lermontové) ulici č. 23 v Bratislavě

1925 – při příležitosti mezinárodní výstavy moderního dekorativního a užitkového umění v Paříži získal diplom ministra obchodu, průmyslu, pošt a telegrafu Francouzské republiky a zlatou medaili 1. třídy za architekturu

1929 – stal se řádným členem České akademie věd a umění

1932 – byla mu udělena velká cena České akademie věd a umění na rok 1933 za projekt mohyly M. R. Štěfánika na Bradle

1946 – vydal publikaci „Skládací domky rodinné z pálených cihlářských výrobků“, zúčastnil se konference architektů v Londýně, kde se jednalo o znovuvýstavbě válkou zničených míst a o možnostech využití montovaných obytných domků

1946 – byl mu udělen titul Národní umělec (jako prvnímu architektovi)

1947 – 21. prosince zemřel v Bratislavě, in memoriam mu byl udělen Řád Slovenského národního povstání I. třídy

1991 – in memoriam mu byl udělen udělili Řád T. G. Masaryka I. třídy za vynikající zásluhy o demokracii a lidská práva. Zdroj: www.jurkovic.cz