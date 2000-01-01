náhledy
V pražských Čakovicích vznikl rodinný dům, který spojuje střídmost, prostorovou hloubku a přirozený vztah k zahradě.
www.boysplaynice.com
Architekti ze studia edit! architects navrhli stavbu na nárožním, mírně svažitém pozemku tak, aby zachovala maximum volného prostoru pro zeleň a zároveň definovala hranici ulice přirozeným, sebevědomým způsobem.
www.boysplaynice.com
Objekt je orientován podél boční komunikace.
www.boysplaynice.com
Čímž zpevňuje nároží a respektuje původní urbanistickou strukturu.
www.boysplaynice.com
Otevření směrem k východu umožnilo vytvořit příjemné propojení interiéru se zahradou a současně zachovat dostatečné soukromí.
www.boysplaynice.com
Velkorysé okenní otvory na hlavní fasádě vizuálně propojují obytné prostory s exteriérem
www.boysplaynice.com
Západní průhledy přinášejí do interiéru odpolední světlo a mění atmosféru domu během dne.
www.boysplaynice.com
„Hledali jsme prolnutí jednoduché hmoty s vnitřní rozmanitostí prostoru. Dům bude díky své formě neustále přinášet nové zajímavé momenty. Světlo během dne i roku přichází z různých stran, vytváří odlesky a stíny, které mění atmosféru interiéru,“ popisuje Ivan Boroš z edit! architects.
www.boysplaynice.com
Interiér přirozeně reaguje na terén. Z ochozu a podesty mají děti při hře zase skvělý výhled na dění v obývacím prostoru.
www.boysplaynice.com
Už při vstupu se návštěvník ocitá v dynamickém prostoru, kde se prolínají různé výškové úrovně.
www.boysplaynice.com
Snížená podlaha obývacího pokoje, otevřené schodiště s prosklenou mezipodestou a průhled na galerii v horním podlaží vytvářejí v jednoduché hmotě domu atraktivní prostorovou hru, která se v těsném spojení s citlivě komponovanou fasádou stává hlavním tématem domu.
www.boysplaynice.com
Standardní provozní dělení rodinných domů na denní a noční část je zde záměrně narušeno – vzniká hybridní forma soužití, která přirozeně podporuje rodinné vazby.
www.boysplaynice.com
Rodina má neustálý přehled o tom, co se odehrává venku i uvnitř.
www.boysplaynice.com
Nepravidelně rozmístěná okna otevírají výhledy do krajiny.
www.boysplaynice.com
Stejný princip práce s terénem, který formuje interiér domu, se promítá i do návrhu zahrady.
www.boysplaynice.com
Výsledkem je dům, který působí klidně a kompaktně, ale uvnitř překvapí otevřeností, světlem a vrstevnatostí prostoru.
www.boysplaynice.com
Žižkovský ateliér edit! vznikl v roce 2010. Jeho tvorba je vrstevnatá a živá, s důrazem na detail a kvalitu zpracování.
www.boysplaynice.com
Klientům architekti poskytují komplexní služby – od návrhu přes povolení až po realizaci.
www.boysplaynice.com
V každém projektu hledají architekti rovnováhu mezi požadavky klienta, regulacemi a rozpočtem.
www.boysplaynice.com
Přičemž zanechávají svůj jedinečný architektonický rukopis, který citlivě doplňuje okolní prostředí.
www.boysplaynice.com
Plán domu 1. NP
edit! architects
Plán domu 2. NP
edit! architects
Axonometrie domu
edit! architects
Pohled na dům
edit! architects
Pohled na dům
edit! architects
Pohled na dům
edit! architects