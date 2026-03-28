Každý rok vzniká ve Vietnamu přibližně 25 milionů tun komunálního odpadu – od stísněných zákoutí městských ulic až po tichá zákoutí venkova. Odpad není jen vedlejším produktem každodennosti; vypovídá o tom, jak jako společnost nakládáme se svým životním prostředím.
Na tuto skutečnost reaguje i T10A Pavilion, navržený především z vyhozených plastových tašek. Více než čtyřicet tisíc použitých plastových tašek bylo shromážděno, recyklováno a přetvořeno ve stavební materiál pavilonu – díky rozsáhlé dobrovolnické iniciativě, která zahrnovala sběr i samotnou realizaci.
Pavilon vznikl jako výstavní prostor pro oceněné architektonické projekty a zároveň jako veřejná demonstrace toho, jak mohou promyšlený design a recyklované materiály podnítit vznik odpovědnější architektonické kultury ve Vietnamu.
Je navržen jako výrazný manifest recyklace, upcyklace a opětovného využití materiálů v současné architektuře. Ukazuje, jak lze odpad – zejména plast – proměnit v esteticky působivý a funkční stavební prvek. Přestože plastový odpad ve Vietnamu představuje značný ekologický problém, jeho potenciál jako zdroje zůstává stále nedoceněn. Díky preciznímu řemeslu a inovativnímu přístupu dostává tento materiál nový život, mění veřejné vnímání a inspiruje k posunu směrem k cirkulárnímu hospodářství.
Hanojská řemeslná tradice a materiálová inovace
Hanoj, město s hlubokými kulturními kořeny a sítí přilehlých řemeslných vesnic, nabízí ideální prostředí pro experimentování s materiálem. Pavilon čerpá inspiraci z tradice ručního papíru Giấy Dó i z neformálních stavebních postupů, typických pro místní komunity.
Spojením recyklovaných plastových tašek s tradičním papírem vzniká struktura, která propojuje minulost s budoucností – setkání lokálního řemesla a současných ekologických přístupů. Lehký ocelový rám tyto prvky sjednocuje a odkazuje na vynalézavost a adaptabilitu hanojské lidové architektury.
Do procesu tvorby se zapojily také děti z mateřské školky Sky, které pomalovaly papírové dómy svými představami o městě. Jejich kresby pavilonu dodaly osobitou, radostnou vrstvu a proměnily jej v kolektivní umělecké dílo.
Dynamický prostor pro architektonický dialog
Pavilon tvoří tři výrazné, křídlovité střechy, které symbolizují tři hlavní výstavní sekce představující vybrané vietnamské projekty v kategoriích Domy, Interiéry a Udržitelnost. Každé „křídlo“ pracuje s odlišnou barevností, jež intuitivně vede návštěvníky prostorem.
Poloprůsvitné povrchy střechy z recyklovaného plastu filtrují denní světlo a vytvářejí proměnlivé barevné stíny, které umocňují prostorový zážitek. Po setmění se pavilon mění v jemně zářící objekt – světlo prostupující plastovou texturou mu dodává výrazný charakter v rámci městské scény.
Pod střechami se rozprostírá samotná expozice. Jejím středobodem jsou „papírové dómy“ z Giấy Dó, které fungují jako intimní prostory pro prezentaci výkresů, diagramů a interaktivního obsahu. Různá výška a velikost dómů podporují pohyb, zvědavost a osobní objevování.
T10A Pavilion je vnímán jako současná instalace architektury – místo pro zamyšlení, setkávání i inspiraci. Ukazuje, že i dočasná architektura může být poetická, hodnotná a materiálově odpovědná. Po skončení výstavy byl plastový střešní materiál dále zpracován na nové produkty – například designové módní tašky a další designové doplňky.
Pavilon dokazuje, že opětovně využité materiály mohou být podnětem k inovativnímu přístupu v architektuře. Není to jen stavba – je to experiment přehodnocující náš vztah k materiálům, manifest jiného uvažování a zároveň apel na nové tvůrčí směřování.